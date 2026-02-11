W odniesieniu do powołanych w skład obecnego TK krytykowaliśmy wybór przeciętnych prawników – prokuratorów, adwokatów, prawników po doktoratach lub późnych habilitacjach, byłych samorządowców czy liniowych sędziów – twierdząc, że konstytucja wymaga, by w Trybunale zasiadali najlepsi prawnicy (por. np. „Rzeczpospolita” z 17 października 2023 r., „Kamienie milowe sanacji systemu”).

Te wymogi kompetencyjne są wiążące także dziś. Równie istotny jest wymóg apolityczności kandydata. W tym zakresie trafnie wskazano w ustawie, że całkowicie – i z powodów niewymagających szerszego uzasadnienia, bo oczywistych – wykluczone jest kandydowanie do sądu konstytucyjnego osób, które pełniły w okresie kilku lat przed wyborem lub pełnią w trakcie procedury wyboru funkcje związane z władzą wykonawczą lub ustawodawczą.

Zakaz powyższy należy interpretować w ten sposób, że wykluczony jest wybór osoby, która była lub jest powiązana z tymi organami władzy także poprzez pełnienie funkcji podporządkowanych, w tym wspieranie organów władzy wykonawczej w ramach różnych procedur, także instytucjonalnie zorganizowanego przygotowywania projektów zmian normatywnych. Z kręgu potencjalnych kandydatów wykluczeni powinni zostać także prawnicy zaangażowani w spory polityczne w sposób pozwalający jednoznacznie określić ich sympatie i antypatie polityczne. Społeczny odbiór takiego zaangażowania po jednej ze stron sporu politycznego powinien stanowić przeszkodę w powołaniu do sądu konstytucyjnego. Podstawą oceny w tym obszarze powinna być aktywność publiczna oraz pełnione funkcje w organizacjach nominalnie apolitycznych, jednak opowiadających się za określoną koncepcją polityczną. Warto w tym kontekście przypomnieć historię kandydata do amerykańskiego Sądu Najwyższego Roberta Borka, odrzuconego w ramach przesłuchań w Senacie USA z uwagi na jednoznaczne konotacje z określoną opcją polityczną, oraz ostatnie wybory sędziów TK w Niemczech.

Teza 1: Wakaty sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym powinny zostać niezwłocznie obsadzone Teza 2: Potrzebne są zmiany sposób wyboru sędziów TK i odpolitycznienie tej procedury

Istotną rolę pełni sposób przedstawiania i ostatecznego wyłaniania kandydatów. W tym zakresie można ponownie odwołać się do zasad określonych w ustawie o TK. Jakkolwiek wyboru sędziów TK dokonuje Sejm, powinni oni cieszyć się zaufaniem środowiska prawniczego. Stąd koncepcja przedstawiania kandydatów przez uniwersyteckie wydziały prawa, PAN, PAU oraz organizacje prawnicze. W zakresie transparentności wyboru niezwykle istotną funkcję pełnią publicznie prowadzone przesłuchania kandydatów, mające na celu weryfikację spełnienia podstawowych kryteriów, w tym wymogu rękojmi należytego sprawowania funkcji sędziego w zakresie bezstronności, niezawisłości, apolityczności oraz zdolności do respektowania standardów rzetelnego procesu.

Jakie jest źródło kryzysu konstytucyjnego

Naruszenie powyższych standardów oraz wybór pozbawionych wymaganych kompetencji merytorycznych pretorian określonej opcji politycznej stanowiły źródło kryzysu konstytucyjnego i były przedmiotem powszechnej krytyki. Sędziowie TK są sędziami konstytucyjnymi, nie zaś politycznymi gwarantami określonego sposobu orzekania o konstytucji. Dokonanie wyboru do TK bez respektowania tych reguł byłoby jawnym sprzeniewierzeniem się zasadom, bez których przestrzegania przywracanie praworządności nie jest możliwe. Działań naruszających te standardy nie usprawiedliwia powoływanie się na stan ustrojowej konieczności ani potrzeba zapewnienia komfortu i ochrony dóbr osobistych kandydatów. Wybór dokonany w inny sposób byłby przejawem zachowania poza granicami hipokryzji.