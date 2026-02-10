Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego posłowie PiS złożyli skargę do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą przepisów o wyborze sędziów TK?

Jakie normy prawne są kwestionowane w związku z procedurą wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie są zarzuty skarżących dotyczące zasad ciągłości działania Trybunału Konstytucyjnego?

Jakie są stanowiska posłów PiS w sprawie odbierania ślubowania od nowych sędziów TK przez prezydenta?

Kto jest brany pod uwagę jako kandydat na nowe stanowiska sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym?

Jakie działania planuje podjąć koalicja rządząca w celu uzupełnienia wakatów w TK?

Skarga w tej sprawie wpłynęła do Trybunału na początku lutego i została złożona przez grupę posłów PiS. Chcą oni twierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o statusie sędziów TK oraz regulaminu Sejmu. Jak się wydaje dla Trybunału jest to sprawa priorytetowa, bowiem już we wtorek wyznaczono termin rozprawy oraz skład orzekający. Pięciu sędziów w tym prezes TK Bogdan Święczkowski mają zająć się tym wnioskiem 10 marca.

Reklama Reklama

Wakaty w TK. Grupowy wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego niezgodny z konstytucją?

Zgodnie z zaskarżonymi przepisami sędziego Trybunału wybiera Sejm, jego kadencja trwa 9 lat, a zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa regulamin Sejmu. Autorzy skargi twierdzą, że niezgodne z konstytucją jest przyznanie Sejmowi kompetencji do kreowania w akcie wewnętrznej organizacji procedury wyboru sędziego TK, w tym do dowolnego określenia większości głosów wymaganej dla wyboru.

Zdaniem skarżących posłów przepis ten narusza także zasady ciągłości działania TK oraz ciągłości i indywidualnego charakteru kadencji sędziego. Chodzi o zwłokę w obsadzaniu stanowiska po zakończeniu kadencji sędziowskiej w TK i tym samym kumulowanie wakatów. A przypomnijmy, że w TK na 15 ustawowych stanowisk zasiada obecnie jedynie dziewięciu sędziów, bowiem od ponad dwóch lat koalicja rządząca nie obsadza wakatów sędziowskich, argumentując że nie chce w ten sposób legitymizować działalności Trybunału w obecnym kształcie.

Było jednak kilka prób powołania nowych sędziów, a kandydatury – Marka Asta i Artura Kotowskiego – zgłaszał jedynie klub PiS. Sejm nie zagłosował jednak za nimi i tego też dotyczy skarga. Według wnioskodawców niezgodny z konstytucją jest bowiem wybór sędziego TK z pominięciem kandydata zgłoszonego przez grupę posłów działających w imieniu klubu parlamentarnego z najliczniejszą liczbą posłów w danej kadencji Sejmu.