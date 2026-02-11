Aktualizacja: 11.02.2026 04:52 Publikacja: 11.02.2026 04:52
Zatrzymany miał przekazywać Rosjanom informacje o miejscu stacjonowania ciężkiego sprzętu ukraińskiej armii. Informacje te miały być potem wykorzystywane do przeprowadzania ataków rakietowych i nalotów przez Rosjan. 33-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
Zatrzymany pracownik ukraińskiej kolei państwowej
Foto: SBU
Zdjęcia i nagranie ilustrujące operację opublikowano na profilu Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na Facebooku.
Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje, że spod gruzów zniszczonego domu wydobyto zwłoki czterech osób – 34-letniego mężczyzny i trojga dzieci (dwóch rocznych chłopców i dwuletniej dziewczynki). Ranne w ataku zostały dwie osoby, w tym 35-letnia ciężarna kobieta.
O ataku, do którego doszło we wtorek wieczorem, poinformował stojący na czele władz okupacyjnych Jewhen Balicki. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że do ataku doszło w mieście Wasiljewka. W ataku nikt nie ucierpiał.
Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że w mieście Wołżski doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego. Ponadto w wyniku ataku doszło do pożaru w zakładzie przemysłowym w południowej części Wołgogradu. Z wpisu Boczarowa wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z informacji przekazanych przez kanał ASTRA w serwisie Telegram wynika, że zaatakowana została rafineria Łukoilu w Wołgogradzie.
Łączna wielkość środków przeznaczonych przez Japonię na realizację projektów UNESCO na Ukrainie wzrosła tym samym do 29,1 mln dolarów (to 40 proc. wszystkich środków zebranych przez agendę ONZ na realizację programu nad Dnieprem). Działania podejmowane przez UNESCO na Ukrainie obejmują odbudowę miejsc dziedzictwa kulturowego, wsparcie dla inicjatyw edukacyjnych i rozwój środowiska medialnego.
Przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Saratowie, Wołgogradzie, Kałudze, Uljanowsku, Czeboksarach i Kazaniu. Dwa pierwsze lotniska wznowiły już działanie.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1448 dniu wojny
Foto: PAP
