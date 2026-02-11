04:47 Kontrwywiad SBU zatrzymał 33-letniego pracownika ukraińskiej kolei państwowej, który przekazywał informacje Rosjanom

Zatrzymany miał przekazywać Rosjanom informacje o miejscu stacjonowania ciężkiego sprzętu ukraińskiej armii. Informacje te miały być potem wykorzystywane do przeprowadzania ataków rakietowych i nalotów przez Rosjan. 33-latkowi grozi do 8 lat więzienia.

Zatrzymany pracownik ukraińskiej kolei państwowej

04:44 Ukraińscy saperzy usunęli szczątki bomby paliwowo-powietrznej ODAB-1500 z centrum Kramatorska

Zdjęcia i nagranie ilustrujące operację opublikowano na profilu Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na Facebooku.

04:41 Cztery ofiary śmiertelne ataku rosyjskiego drona na dom jednorodzinny w Bogoduchowie, w obwodzie charkowskim

Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy informuje, że spod gruzów zniszczonego domu wydobyto zwłoki czterech osób – 34-letniego mężczyzny i trojga dzieci (dwóch rocznych chłopców i dwuletniej dziewczynki). Ranne w ataku zostały dwie osoby, w tym 35-letnia ciężarna kobieta.

04:39 W okupowanej części Zaporoża dron uderzył w budynek mieszkalny

O ataku, do którego doszło we wtorek wieczorem, poinformował stojący na czele władz okupacyjnych Jewhen Balicki. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że do ataku doszło w mieście Wasiljewka. W ataku nikt nie ucierpiał.

04:34 Zakład przemysłowy w Wołgogradzie stanął w płomieniach po ataku ukraińskich dronów

Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że w mieście Wołżski doszło do uszkodzenia budynku mieszkalnego. Ponadto w wyniku ataku doszło do pożaru w zakładzie przemysłowym w południowej części Wołgogradu. Z wpisu Boczarowa wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. Z informacji przekazanych przez kanał ASTRA w serwisie Telegram wynika, że zaatakowana została rafineria Łukoilu w Wołgogradzie.

04:31 Japonia przeznaczy dodatkowe 3,8 mln dolarów na wsparcie projektów UNESCO na Ukrainie

Łączna wielkość środków przeznaczonych przez Japonię na realizację projektów UNESCO na Ukrainie wzrosła tym samym do 29,1 mln dolarów (to 40 proc. wszystkich środków zebranych przez agendę ONZ na realizację programu nad Dnieprem). Działania podejmowane przez UNESCO na Ukrainie obejmują odbudowę miejsc dziedzictwa kulturowego, wsparcie dla inicjatyw edukacyjnych i rozwój środowiska medialnego.

04:29 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Przyjmowanie i odprawianie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Saratowie, Wołgogradzie, Kałudze, Uljanowsku, Czeboksarach i Kazaniu. Dwa pierwsze lotniska wznowiły już działanie.

04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1448 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1448 dniu wojny

