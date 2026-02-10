Aktualizacja: 10.02.2026 04:57 Publikacja: 10.02.2026 04:57
Głowicę pocisku manewrującego znaleziono na polu w rejonie pierwomajskim obwodu mikołajowskiego.
Nagranie, opublikowane przez 3. Brygadę ukraińskiej Gwardii Narodowej, wykonano na kierunku pokrowskim.
Deklarację taką złożył wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Gruszko w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. - Uznajemy, że pokojowe porozumienie na Ukrainie musi brać pod uwagę interesy bezpieczeństwa Ukrainy, ale kluczowe są (...) interesy bezpieczeństwa Rosji. Jeśli weźmie się pod uwagę stanowiska wygłaszane przez przywódców UE, nikt nie wspomina o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. A to jest kluczowy element osiągnięcia porozumienia. Bez tego żaden traktat pokojowy nie będzie możliwy – oświadczył Gruszko. Dyplomata dodał, że gwarancje te obejmują wykluczenie możliwości przynależności Ukrainy do NATO, odrzucenie możliwości stacjonowania obcych wojsk na terytorium Ukrainy i zapewnienie, że Kijów nie będzie stanowił zagrożenia (dla Rosji).
Odprawianie i przyjmowanie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Kałudze i Gelendżyku – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Taką deklarację, w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Kommiersant”, złożył dyrektor Departamentu Północnoatlantyckiego w MSZ Rosji Aleksandr Gusarow. Jednocześnie Gusarow zaznaczył, że bez „postępów w kwestiach priorytetowych” dla Rosji „jest trudno wyobrazić sobie pełnowymiarową normalizację współpracy między Rosją i USA, która otworzyłaby szerokie perspektywy dla obu państw w obszarze wymiany handlowej, nowych technologii, wydobycia surowców naturalnych i współpracy w Arktyce oraz przestrzeni kosmicznej”.
Japoński nadawca NHK podaje, że Japonia – w ramach inicjatywy PURL – będzie jednak pozyskiwać dla Ukrainy w USA jedynie nieśmiercionośne wyposażenie, np. systemy radarowe czy kamizelki kuloodporne. Jak dotąd w inicjatywie PURL uczestniczy ponad 20 państw NATO. Udział w tej inicjatywie zapowiedziały też jednak Australia i Nowa Zelandia.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1447 dniu wojny
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
