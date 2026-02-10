04:50 Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy publikuje zdjęcia ilustrujące neutralizację głowicy pocisku Ch-101

Głowicę pocisku manewrującego znaleziono na polu w rejonie pierwomajskim obwodu mikołajowskiego.

04:48 Ukraińcy publikują nagranie ilustrujące udaremnienie Rosjanom próby przełamania ukraińskiej obrony przez operatorów dronów

Nagranie, opublikowane przez 3. Brygadę ukraińskiej Gwardii Narodowej, wykonano na kierunku pokrowskim.

04:43 MSZ Rosji: Gwarancje bezpieczeństwa dla nas muszą być częścią porozumienia pokojowego z Ukrainą

Deklarację taką złożył wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Gruszko w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”. - Uznajemy, że pokojowe porozumienie na Ukrainie musi brać pod uwagę interesy bezpieczeństwa Ukrainy, ale kluczowe są (...) interesy bezpieczeństwa Rosji. Jeśli weźmie się pod uwagę stanowiska wygłaszane przez przywódców UE, nikt nie wspomina o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. A to jest kluczowy element osiągnięcia porozumienia. Bez tego żaden traktat pokojowy nie będzie możliwy – oświadczył Gruszko. Dyplomata dodał, że gwarancje te obejmują wykluczenie możliwości przynależności Ukrainy do NATO, odrzucenie możliwości stacjonowania obcych wojsk na terytorium Ukrainy i zapewnienie, że Kijów nie będzie stanowił zagrożenia (dla Rosji).

04:41 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Odprawianie i przyjmowanie samolotów tymczasowo wstrzymały lotniska w Kałudze i Gelendżyku – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:37 MSZ Rosji zapewnia, że utrzymuje aktywny kontakt z Departamentem Stanu USA

Taką deklarację, w wywiadzie udzielonym dziennikowi „Kommiersant”, złożył dyrektor Departamentu Północnoatlantyckiego w MSZ Rosji Aleksandr Gusarow. Jednocześnie Gusarow zaznaczył, że bez „postępów w kwestiach priorytetowych” dla Rosji „jest trudno wyobrazić sobie pełnowymiarową normalizację współpracy między Rosją i USA, która otworzyłaby szerokie perspektywy dla obu państw w obszarze wymiany handlowej, nowych technologii, wydobycia surowców naturalnych i współpracy w Arktyce oraz przestrzeni kosmicznej”.

04:32 Japonia zamierza dołączyć do inicjatywy PURL w ramach której kraje NATO kupują w USA broń i wyposażenie dla ukraińskiej armii

Japoński nadawca NHK podaje, że Japonia – w ramach inicjatywy PURL – będzie jednak pozyskiwać dla Ukrainy w USA jedynie nieśmiercionośne wyposażenie, np. systemy radarowe czy kamizelki kuloodporne. Jak dotąd w inicjatywie PURL uczestniczy ponad 20 państw NATO. Udział w tej inicjatywie zapowiedziały też jednak Australia i Nowa Zelandia.

04:30 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1447 dniu wojny

