32 min. 37 sek.
60 proc. światowej produkcji półprzewodników pochodzi z Tajwanu. 90 proc. tych najbardziej zaawansowanych – również. Tę jedną liczbę wystarczy znać, żeby zrozumieć, dlaczego spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem obserwowano w Tajpej z takim napięciem i dlaczego Xi Jinping chce tej wyspy bardziej niż jakiegokolwiek innego terytorium na Ziemi.
Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros, który odwiedził Tajwan pięciokrotnie, tłumaczy w podcaście „Świat w skali makro" Bogusława Chraboty, czym właściwie są te półprzewodniki i dlaczego ich produkcja jest geopolitycznym priorytetem. – Zegarek, który pan redaktor ma, telefon, z którego każdy z nas korzysta. W samochodach jest dzisiaj 400 do 800 półprzewodników – wylicza Jaros.
Skala zaawansowania tajwańskiej produkcji jest trudna do wyobrażenia. Ludzki włos ma od 120 do 180 nanometrów. Koronawirus – 15 nanometrów. – Tajwańczycy dzisiaj są w stanie wyprodukować półprzewodniki mniejsze niż 3 nanometry. Pięć razy mniejsze niż koronawirus. To jest niewyobrażalne dla nas – mówi Jaros.
Ta technologiczna przewaga nie jest przypadkiem. Tajwańczycy zainwestowali w instytuty badawczo-rozwojowe i wysłali naukowców do Doliny Krzemowej – nie po dyplomy, ale po wiedzę biznesową. Z tego kapitału wyrósł TSMC, czyli Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, największy producent zaawansowanych czipów na świecie, dziś wyceniany na ponad bilion dolarów.
Chrabota stawia tezę, którą Jaros potwierdza bez wahania: Xi Jinping nie chce Tajwanu dla 26 milionów mieszkańców ani dla gór i wybrzeża. Chce technologii. Gdyby Chiny kontynentalne przejęły TSMC i ekosystem półprzewodnikowy wyspy, przejęłyby strategiczne przywództwo technologiczne w skali globalnej.
Tymczasem Europa stoi z boku. Europa jest pozbawiona produkcji końcowej półprzewodników, tej back-endowej produkcji. My jej po prostu w Europie nie mamy – podkreśla Jaros. – Jak niebezpieczne to jest, widzieliśmy w pandemii. Niedobory czipów zatrzymały wówczas europejskie fabryki samochodów i pokazały skalę uzależnienia od jednego dostawcy, jednego regionu, jednej wyspy.
TSMC inwestuje co prawda w Dreźnie, ale w opinii Jarosa nie jest to produkcja tej klasy, którą Tajwan lokuje w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych. Europa dostaje technologię wczorajszą, nie jutrzejszą.
Czy w tym kontekście Polska ma w ogóle szansę przyciągnąć tajwański biznes? Jaros przekonuje, że tak – i że Polska wypada lepiej niż Czechy, Słowacja i Węgry, w których Tajwańczycy inwestowali dotąd chętniej. Mamy stabilną gospodarkę, jedną ze stabilnych gospodarek europejskich z największym wzrostem wśród większych gospodarek Europy, jesteśmy w NATO i UE, mamy wejście na wielki rynek europejski i mamy dużo mniejsze koszty produkcji – wylicza wiceminister. – My Polacy jesteśmy głodni sukcesu i potrzebujemy suwerenności technologicznej.
Konkretnym sygnałem zmiany jest ogłoszona już współpraca między Electromobility Polska a Foxconnem – tajwańskim gigantem, który składa iPhone'y dla Apple'a, dostarcza komponenty dla Nvidii i intensywnie rozwija własny segment samochodów. – Samochód to tak naprawdę nowy robot – mówił Jaros, cytując prezesa Foxconnu Terry'ego Gou.
Kluczowym wydarzeniem ma być jednak budowa parku technologicznego przez TEEMA – Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association – organizację zrzeszającą ponad 3 tysiące tajwańskich producentów elektroniki, odpowiedzialną za około 25 proc. tajwańskiego PKB. Foxconn jest jej największym członkiem. – TEEMA ogłosiła, że chce w Polsce budować park technologiczny. Czekamy na wybranie lokalizacji – mówi Jaros, sugerując, że ogłoszenie padnie 22 czerwca podczas Taiwan Expo w Warszawie.
Jaros podkreśla, że azjatycki park technologiczny to nie budynek z laboratoriami, ale nowe miasto – z centrami badawczo-rozwojowymi, produkcją przemysłową i całą infrastrukturą dla inżynierów. – To jest przeniesienie Polski do produkcji przemysłowej XXI wieku. I to jest niezwykła szansa, którą możemy wykorzystać – ocenia wiceminister.
