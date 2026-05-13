Projekt EMP (ElectroMobility Poland – red.) idealnie wpisuje się w założenia Krajowego Planu Odbudowy. KPO nie jest wyłącznie instrumentem finansowania transformacji energetycznej czy modernizacji infrastruktury. Jego rzeczywistym celem jest budowa odporności gospodarczej państwa, rozwój nowoczesnego przemysłu oraz tworzenie trwałych kompetencji technologicznych w Europie.

Hub EMP odpowiada dokładnie na tę logikę. Łączy cele klimatyczne z polityką przemysłową. Wspiera rozwój zeroemisyjnego transportu, ale jednocześnie buduje lokalny łańcuch wartości: od produkcji pojazdów, poprzez komponenty bateryjne i software, po rozwój kompetencji inżynieryjnych i badawczo-rozwojowych. Właśnie dlatego środki publiczne angażowane są dziś nie tylko w infrastrukturę, lecz również w projekty zdolne do tworzenia trwałej wartości gospodarczej. Zielona transformacja nie może oznaczać wyłącznie importu technologii. Musi oznaczać budowę własnych kompetencji przemysłowych, własnych miejsc pracy i własnych przewag konkurencyjnych.

Od projektu politycznego do projektu przemysłowego

W ostatnim okresie, przy zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz całego rządu, projekt został na nowo zdefiniowany w kategoriach efektywności, partnerstwa i mierzalnych rezultatów gospodarczych. Równocześnie zapewniono stabilne finansowanie przedsięwzięcia.

Czytaj więcej Local content Na rynku trwa walka o każdy przetarg Widać agresywność w składaniu ofert przez niektórych wykonawców i dużą liczbę ofert na każdym przetargu – zwraca uwagę Wojciech Trojanowski, człone...

Ta praktyczna zmiana – odejście od modelu, w którym projekt funkcjonował głównie jako nośnik politycznych ambicji, w kierunku narzędzia realizacji spójnej strategii przemysłowej państwa.

Dzisiaj wchodzimy w moment przełomowy. Kończy się etap przygotowań, a zaczyna etap realizacji. Projekt, który przez lata pozostawał przedmiotem analiz i deklaracji, zyskuje twarde fundamenty: jest partner technologiczny, jest finansowanie, jest model współpracy oraz jasno określone cele strategiczne. Kluczowe jest przy tym to, że obecna determinacja państwa ma charakter operacyjny, a nie deklaratywny. Opiera się na konkretnych decyzjach inwestycyjnych, strukturze współpracy i długoterminowej wizji rozwoju sektora.

Projekt, który przez lata był przedmiotem analiz i deklaracji, zyskuje twarde fundamenty: jest partner technologiczny, jest finansowanie, jest model współpracy oraz jasno określone cele strategiczne

Partnerstwo technologiczne zamiast prostego montażu

Współpraca z Foxconnem daje możliwości znacznie szersze niż samo lokowanie produkcji samochodów. To przede wszystkim szansa na transfer technologii oraz budowę lokalnych kompetencji przemysłowych i technologicznych w skali dotąd niespotykanej w polskiej motoryzacji.

To fundamentalna zmiana podejścia. Elektromobilność nie jest dziś wyłącznie przemysłem mechanicznym. To obszar rozwijający się na styku motoryzacji, IT, sztucznej inteligencji, analizy danych i cyberbezpieczeństwa. W nowej gospodarce przewagę osiągają nie ci, którzy produkują najtaniej, lecz ci, którzy potrafią integrować technologie i zarządzać złożonymi łańcuchami wartości.

Dlatego wybór globalnego partnera technologicznego ma charakter strategiczny. Jego rolą nie jest tworzenie zależności, lecz umożliwienie Polsce budowy kompetencji przyszłości i trwałego zakorzenienia w najbardziej zaawansowanych segmentach gospodarki.

Local content jako realna strategia gospodarcza

Elektromobilność oznacza fundamentalną przebudowę globalnych łańcuchów wartości. O pozycji państw i przedsiębiorstw coraz częściej decydują nie same linie montażowe, lecz dostęp do technologii, software’u, baterii, danych oraz własności intelektualnej.

Bez udziału w tych obszarach nawet największa fabryka pozostaje jedynie peryferyjnym elementem globalnego systemu produkcji. Dlatego istotą projektu EMP jest stopniowy awans polskich firm, kadr i kompetencji w górę łańcucha wartości – poprzez transfer know-how, rozwój lokalnych dostawców oraz budowę własnego zaplecza technologicznego.

Local content nie jest politycznym hasłem. Local content musi oznaczać realną zdolność państwa do tworzenia warunków dla rozwoju własnych kompetencji przemysłowych, własnych centrów decyzyjnych i własnych przewag technologicznych. W przypadku projektu EMP to nie tylko maksymalizacja wykorzystania potencjału polskich dostawców, ale i realne tworzenie nowych kompetencji jutra. Takimi są właśnie tzw. connected vehicles oraz możliwości, jakie daje połączenie samochodów elektrycznych z siecią.

Sektor motoryzacyjny w Polsce wymaga celowanej interwencji

Polski sektor motoryzacyjny znalazł się dziś w punkcie strukturalnego napięcia. Z jednej strony dysponujemy silnym zapleczem produkcyjnym, doświadczonymi kadrami i rozwiniętą bazą dostawców. Z drugiej – coraz wyraźniej widoczne są procesy podkopujące dotychczasowy model rozwoju: spadek popytu w Europie, szybka zmiana technologiczna, rosnąca konkurencja globalna i niska krajowa wartość dodana. To nie jest chwilowe spowolnienie. To zmiana całego paradygmatu funkcjonowania branży.

Model oparty wyłącznie na roli podwykonawcy – bez własnych kompetencji technologicznych i decyzyjnych – wyczerpuje dziś swój potencjał. Bez aktywnej polityki przemysłowej Polska będzie stopniowo tracić znaczenie jako centrum produkcyjne, nie budując jednocześnie trwałych przewag w nowych obszarach gospodarki. Dlatego sektor wymaga celowanej interwencji państwa – nie w formie prostych subsydiów, lecz poprzez projekty zdolne do zakotwiczenia technologii, kompetencji i decyzji w kraju. Projekt EMP odpowiada dokładnie na tę potrzebę.

Projekt ElectroMobility Poland od początku był projektowany jako element szerszej strategii gospodarczej państwa. Obejmuje on pełnoskalowy zakład produkcyjny, produkcję komponentów bateryjnych, centrum badawczo-rozwojowe oraz europejskie centrum operacyjne joint venture zlokalizowane w Polsce. Celem przedsięwzięcia nie jest krótkoterminowa optymalizacja kosztowa, lecz trwała lokalizacja kompetencji i budowa nowoczesnego ekosystemu przemysłowego. Projekt realizuje jasno określone cele strategiczne państwa: transfer technologii, wzrost local content, rozwój kompetencji, bezpieczeństwo gospodarcze oraz wzmacnianie pozycji Polski w europejskich łańcuchach wartości.

Elektromobilność jako test dojrzałości państwa

EMP nie jest projektem pozbawionym ryzyka. W motoryzacji takie projekty po prostu nie istnieją. Największym ryzykiem byłoby jednak zaniechanie – pozostawienie transformacji wyłącznie mechanizmom rynkowym w sytuacji, gdy globalna konkurencja opiera się dziś na aktywnej polityce przemysłowej państw.

Elektromobilność staje się testem dojrzałości państwa: zdolności do strategicznego myślenia, zarządzania ryzykiem i budowy suwerenności gospodarczej w nowych realiach technologicznych. Projekt EMP, realizowany w obecnej formule w oparciu o strategiczne partnerstwo, jest jednym z niewielu narzędzi, które pozwalają ten test zdać – łącząc produkcję, technologię, kompetencje i wartość dodaną w Polsce. To również test zdolności do wyciągania wniosków i korygowania kursu. Bo dojrzałość państwa mierzy się nie wyłącznie skalą ambicji, lecz umiejętnością przekładania ich na skuteczne działania.