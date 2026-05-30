Trump poinformował w mediach społecznościowych, że polecił Departamentowi Handlu USA „dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń z Kongresem w celu umożliwienia pełnego i całkowitego przekazania tej instytucji” oraz przekazanie ustawodawcom odpowiedzialności za jej funkcjonowanie, utrzymanie i zarządzanie.

Reklama Reklama

Nie jest jasne, jak dyrektywa Trumpa mogłaby zostać zrealizowana. Centrum Kennedy'ego zostało utworzone przez Kongres w 1958 r. i jest zarządzane przez radę powierniczą, którą prezydent w swojej drugiej kadencji poszerzył.

Oświadczenie Trumpa nastąpiło po tym, jak sędzia w piątek orzekł, że centrum, któremu Trump nadał nową nazwę „Trump Kennedy Center”, nie może zostać zmienione bez uchwały Kongresu.

Sędzia: Kongres nadał nazwę Kennedy Center i tylko Kongres może ją zmienić

Christopher Cooper, sędzia Sądu Okręgowego USA w Waszyngtonie nakazał administracji Trumpa usunięcie w ciągu 14 dni wszystkich fizycznych znaków z nazwiskiem Trumpa i wyeliminowanie z oficjalnych materiałów wszelkich odniesień do „Trump Kennedy Center”. „Statut Centrum Kennedy’ego stanowi jasno, że Centrum ma nosić imię prezydenta Kennedy’ego i nie może nosić żadnej innej formalnej nazwy ani publicznego upamiętnienia na podstawie jednostronnej decyzji Zarządu” – napisał Cooper. „Kongres nadał Centrum Kennedy’ego nazwę i tylko Kongres może ją zmienić”.

W związku z nakazem administracja Trumpa odwołała dwuletnie zamknięcie Kennedy Center w celu przeprowadzenia gruntownego remontu, choć sędzia stwierdził, że „pilnie potrzebne” naprawy starzejącego się budynku mogą zostać przeprowadzone.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump wchodzi na pomnik prezydenta Kennedy’ego Najważniejsze centrum kultury USA zbudowane w Waszyngtonie w hołdzie dla Johna F. Kennedy’ego zmieniło nazwę i będzie teraz nosiło także imię Donal...

Sędzia stwierdził, że jego decyzja „nie ma na celu dyktowania sposobu zarządzania Centrum, ani nie narzuca żadnego konkretnego planu dotyczącego przyszłości instytucji – budowy, zamknięcia ani niczego innego”.

W piątkowym wpisie na Truth Social Trump stwierdził, że szeroko zakrojone remonty, które mają się rozpocząć w przyszłym miesiącu, będą niemożliwe bez zamknięcia i że zarządzenie Coopera, aby utrzymać centrum otwarte, będzie niebezpieczne.

Cooper wydał orzeczenie w sprawie wniesionej przez demokratyczną kongresmenkę z Ohio, Joyce Beatty, członkinię zarządu Centrum Kennedy'ego. Beatty w oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu wyroku stwierdziła, że „Centrum Kennedy'ego to instytucja należąca do narodu amerykańskiego, a nie do Donalda Trumpa”.

Inne plany Donalda Trumpa: łuk i sala balowa

Plan Trumpa dotyczący renowacji centrum jest częścią szerszego planu, mającego na celu przekształcenie monumentalnego centrum Waszyngtonu. Zamierza on również wznieść łuk o długości 76 metrów i zbudować salę balową o powierzchni 8300 metrów kwadratowych w miejscu zburzonego wschodniego skrzydła Białego Domu.

Centrum Kennedy’ego otwarto w 1971 r. jako żywy pomnik zmarłego prezydenta Johna F. Kennedy’ego.