Pedro Sanchez
14 kwietnia 2026 r. w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie przewodniczący Xi Jinping zwrócił się do premiera Hiszpanii Pedro Sáncheza i oświadczył, że Hiszpania znalazła się „po właściwej stronie historii”. Słowa te – choć nacechowane propagandowym patosem – oddawały istotę głębszego przesunięcia geopolitycznego. Podczas gdy Bruksela i Paryż gorączkowo wznoszą bariery celne wobec chińskich technologii ekologicznych, Madryt konsekwentnie buduje odrębną strategię.
Była to czwarta wizyta Sáncheza w Pekinie w ciągu czterech lat – a więc systematyczny wysiłek dyplomatyczny, którego efektem jest to, co można określić mianem metody Sáncheza: pragmatyczne, kooperacyjne podejście do zielonej transformacji, traktujące współpracę klimatyczną jako narzędzie suwerenności przemysłowej.
Istota tej metody jest prosta w sformułowaniu, choć złożona w realizacji: zamiast wznosić bariery celne wobec chińskich technologii ekologicznych, należy stworzyć warunki, w których chiński producent lokalizuje fabrykę na europejskiej ziemi, zatrudnia europejskich pracowników i integruje się z europejskim łańcuchem dostaw. Zagrożenie importowe przekształca się w partnerstwo przemysłowe. Nie jest to logika bez precedensu – Stany Zjednoczone zastosowały ją wobec japońskiego przemysłu motoryzacyjnego w latach 80. XX w. Nowością jest jej przeniesienie na grunt sektora, od którego zależy przyszłość klimatyczna planety.
Skalę rozbieżności między Madrytem a dominującym nurtem europejskiej polityki handlowej unaoczniły wydarzenia z końca maja 2026 r. Francja przygotowała dokument – tzw. non-paper – postulujący wzmocnienie unijnych instrumentów reagowania na chińskie praktyki handlowe: rozszerzenie procedur antydumpingowych, nowe mechanizmy ochronne, głębszą kontrolę subsydiów oraz możliwość blokowania inwestycji uznanych za zagrażające bezpieczeństwu ekonomicznemu Unii. Dokument współsygnowały Włochy, Holandia i Litwa. Przez kilka dni wydawało się, że Hiszpania również udziela mu poparcia. Następnie Madryt wycofał się. Minister gospodarki Carlos Cuerpo wyjaśnił decyzję w Berlinie z charakterystyczną dla hiszpańskiej dyplomacji powściągliwością: „Nie istniało konkretne poparcie polityczne” dla proponowanych środków. Zamiast eskalacji zaproponował dialog z Pekinem „na równych zasadach”.
Posunięcie to ujawniło rozłam, który od miesięcy narasta w Radzie UE. Francja, Belgia i Holandia opowiadają się za zaostrzeniem kursu. Niemcy, Czechy i Słowacja zachowują ostrożność. Hiszpania wybrała trzecią drogę – aktywne zarządzanie współzależnością.
U podstaw tej decyzji leży trzeźwa kalkulacja strukturalna. Europa nie osiągnie neutralności klimatycznej bez chińskiej zdolności produkcyjnej – Chiny wytwarzają 80 proc. światowych modułów fotowoltaicznych i 70 proc. turbin wiatrowych. Pekin z kolei nie utrzyma dynamiki eksportowej bez europejskich rynków zbytu – UE pozostaje jego najzamożniejszym odbiorcą. Współzależność jest faktem; kwestią otwartą pozostaje jedynie to, czy będzie zarządzana świadomie, czy ignorowana w nadziei, że zniknie pod naporem regulacji.
Praktyczny wymiar metody Sáncheza przybiera formę konsekwentnego pozyskiwania chińskich inwestycji bezpośrednich typu greenfield. Półwysep Iberyjski staje się główną bramą chińskiego zielonego kapitału do Europy – nie przez import gotowych produktów, lecz przez lokalizację produkcji. Centralnym przykładem jest joint venture Chery Automobile z hiszpańskim Ebro-EV Motors w barcelońskiej Zona Franca – umowa o wartości 425 mln dol. Zakład pod koniec 2024 r. rozpoczął produkcję SUV-a S700, stając się pierwszą chińską fabryką samochodów osobowych w Europie. Planowany wolumen to 50 tys. pojazdów rocznie do 2027 r. i 150 tys. do 2029 r. Lokalizacja produkcji pozwala ominąć unijne cła wyrównawcze – wynoszące od 17 proc. dla BYD do 35,3 proc. dla SAIC – ponieważ pojazd powstaje na europejskiej ziemi, z europejskimi pracownikami.
Drugim filarem jest gigafabryka baterii CATL i Stellantis w Saragossie – inwestycja o wartości 4 mld euro, planowana do uruchomienia pod koniec 2026 r. Zakład ma dostarczać ogniwa dla ponad 600 tys. pojazdów elektrycznych rocznie, co przewyższa łączną roczną sprzedaż elektryków w Hiszpanii, Francji i Włoszech. Do tego dochodzą udziały kapitałowe chińskiego COSCO w portach Walencji i Bilbao oraz perspektywa lokalizacji trzeciej europejskiej fabryki BYD – obok Węgier i Turcji. Całość tworzy spójny ekosystem: transfer technologii, nowe miejsca pracy w regionach dotkniętych deindustrializacją i utrzymanie dostępu do przystępnych cenowo zielonych produktów dla europejskich konsumentów.
Model hiszpański znajduje istotne odniesienie w Europie Środkowej. 26 maja 2026 r. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ambasador Chin w Polsce Lu Shan wygłosił przemówienie, w którym zieloną transformację przedstawił nie jako pole rywalizacji geopolitycznej, lecz jako wspólną przestrzeń współpracy przemysłowej. Argumentacja ambasadora zasługuje na uwagę, ponieważ opiera się na trafnym rozpoznaniu polskich uwarunkowań strukturalnych. Polska i Chiny dzielą uderzająco podobne ograniczenia: historyczna zależność od węgla – Polska wciąż czerpie z niego ponad 60 proc. energii elektrycznej – energochłonny przemysł ciężki, wysoka wrażliwość społeczną na koszty transformacji oraz obawa, że zbyt gwałtowna dekarbonizacja osłabi konkurencyjność produkcyjną. Różnica polega na tym, że Chiny tę transformację już przeprowadzają – i to w skali trudnej do wyobrażenia z europejskiej perspektywy.
Wzrost PKB Chin w ostatnich latach
W 2024 r. zainstalowały więcej mocy fotowoltaicznej niż cała Unia Europejska posiadała łącznie. W latach 2012–2024 utrzymywały średnioroczny wzrost PKB na poziomie 6,1 proc. przy zaledwie 3,4-proc. wzroście zużycia energii. W 2025 r. czysta energia osiągnęła 11,4 proc. chińskiego PKB. Ambasador Lu sformułował tezę wprost: „Przewaga skali chińskiego przemysłu nowej energii może pomóc Polsce obniżyć koszty transformacji i przyspieszyć jej tempo”.
Polska dysponuje jednym z największych europejskich klastrów produkcji baterii, wykwalifikowaną kadrą inżynierską i solidną infrastrukturą przemysłową. Brakuje jej skali – a to właśnie skalę mogą zapewnić chińscy partnerzy. Warszawa mogłaby zastosować metodę Sáncheza: przyciągnąć chiński kapitał i technologię, lokalizując produkcję na własnym terytorium i budując w ten sposób krajową zieloną odporność przemysłową.
Napięcie między Brukselą a Pekinem ma źródło w odmiennych koncepcjach dekarbonizacji. Unia Europejska stosuje podejście popytowe i regulacyjne: system handlu emisjami (ETS) nakłada cenę około 78 euro za tonę CO₂, internalizując koszty środowiskowe w celu wymuszenia zmiany zachowań. Rozwiązanie ekonomicznie spójne – lecz politycznie kosztowne, ponieważ obciąża europejski przemysł wobec konkurentów niepodlegających analogicznym ograniczeniom. Chiny obrały model podażowy: masowe inwestycje państwowe, pionowa integracja łańcuchów dostaw – od wydobycia litu po gotowy panel słoneczny – oraz intensywne prace badawczo-rozwojowe.
Chińska cena emisji pozostaje na symbolicznym poziomie 7 euro za tonę; kraj wciąż zużywa połowę światowego węgla. Jednocześnie podażowa ekspansja przyniosła wymierną korzyść globalną: ponad 50 mld dol. zainwestowanych w fotowoltaikę sprawiło, że energia słoneczna stała się najtańszym źródłem elektryczności w 80 proc. państw świata. Wynikająca z tego asymetria handlowa jest uderzająca: w 2023 r. UE zaimportowała z Chin 438 034 pojazdy elektryczne o wartości 9,7 mld euro, eksportując w zamian 11 499 pojazdów za 852 mln euro.
Protekcjonizm sektorowy nie rozwiąże tej dysproporcji – podniesie koszty transformacji dla europejskich odbiorców, nie odbudowując produkcji wyprzedzonej pod względem skali. Jak celnie ujmuje Belinda Schäpe z Fundacji Heinricha Bölla: „Europa nie osiągnie celów klimatycznych bez przystępnych cenowo chińskich technologii; Chiny nie utrzymają ekspansji eksportowej bez zaawansowanych rynków i partnerów w kształtowaniu globalnych reguł”.
Przezwyciężenie obecnego impasu wymaga odejścia od fałszywej alternatywy między kapitulacją a protekcjonizmem. Przeniesienie metody Sáncheza na poziom ogólnoeuropejski otwiera pięć konkretnych ścieżek współpracy bilateralnej.
Po pierwsze – protokół lokalizacji inwestycji: preferencje celne dla producentów lokalizujących co najmniej połowę łańcucha dostaw w Europie. Po drugie – powiązanie mechanizmu CBAM (z ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) z chińskim rynkiem węglowym: częściowe ulgi dla eksporterów weryfikowalnie korzystających z zielonej energii. Po trzecie – wspólne standardy gospodarki cyrkularnej, w tym „paszporty” baterii i technologie recyklingu minerałów krytycznych. Po czwarte – trójstronne partnerstwa na Globalnym Południu, łączące chińską efektywność produkcyjną z europejskim finansowaniem i standardami ESG. Po piąte – włączenie Chin do Koalicji Ministrów Handlu ds. Klimatu w celu sformalizowania reguł odróżniających uzasadnione subsydia proekologiczne od pomocy państwowej zakłócającej konkurencję.
Metoda Sáncheza nie jest przejawem naiwności ani europejskiej słabości. Stanowi trzeźwe rozpoznanie praw fizyki i ekonomii XXI w. W epoce, w której globalne ocieplenie przekroczyło próg 1,5°C i zmierza ku 2°C przed 2045 r., traktowanie zielonej transformacji jako zakładnika rywalizacji geopolitycznej jest luksusem, na który nikogo nie stać. Hiszpania pokazała, że chińską przewagę produkcyjną można przekształcić w lokalne partnerstwa tworzące miejsca pracy – bez rezygnacji z ambicji klimatycznych. Polska stoi na progu własnej, wielkiej restrukturyzacji energetycznej. Doświadczenie Madrytu – wzmocnione pragmatyczną wizją przedstawioną przez ambasadora Lu Shana w Warszawie – stanowi punkt odniesienia, którego nie warto ignorować. Przyszłość stosunków UE–Chiny nie leży w izolacji za murem instrumentów obrony handlowej. Leży w kooperacyjnej, partnerskiej, konkurencyjnej i głęboko zintegrowanej zielonej dyplomacji.
Waldemar Karpa
