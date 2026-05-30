„Prezydent Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, wykazując dobrą sprawność serca, płuc, układu nerwowego i ogólną sprawność fizyczną” – napisał dr Sean Barbabella w notatce opublikowanej przez Biały Dom, dodając, że Trump jest „w pełni sprawny do wykonywania wszystkich obowiązków Naczelnego Dowódcy i Głowy Państwa”.

Krótko po wizycie sam Donald Trump stwierdził, że „wszystko było idealnie”.

„Lekki obrzęk” podudzia i siniaki na rękach

W notatce Sean Barbabella wspomniał o „niewielkim obrzęku podudzia Trumpa, który uległ poprawie w porównaniu z ubiegłym rokiem” oraz o utrzymujących się siniakach na dłoniach, opisanych jako „częste”, „łagodne” i „powstałe w związku z niewielkim podrażnieniem tkanek miękkich związanych z częstym podawaniem ręki” oraz „stosowaniem aspiryny w profilaktyce chorób układu krążenia”.

Jak zauważa agencja Reutera, „w notatce nie wspomniano o powodzie zabiegu, któremu prezydent poddał się w marcu (w okolicach szyi), ani nie wspomniano o konieczności ponownego wykonania badania metodą rezonansu magnetycznego, któremu prezydent poddał się w październiku”.

Badanie neurologiczne Donalda Trumpa „wykazało prawidłowy stan psychiczny”

Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, był najstarszą osobą, która objęła urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, często przedstawia się jako bardziej energiczny i sprawniejszy niż jego poprzednik z Partii Demokratycznej, Joe Biden, który opuścił urząd w wieku 82 lat.

W notatce napisano, że ogólna funkcja serca prezydenta jest prawidłowa, a „kompleksowe badanie neurologiczne wykazało prawidłowy stan psychiczny”, łącznie z badaniami przesiewowymi w kierunku depresji i lęków.

Wtorkowa wizyta Trumpa w Walter Reed National Military Medical Center była – jak zauważyły media – jego trzecią wizytą w tej placówce w ciągu 13 miesięcy. Tym razem wzbudziła szczególne zainteresowanie mediów, bo na zdjęciach z ostatniego czasu widoczne były m.in. opuchnięte kostki, posiniaczone dłonie i plamy na szyi.