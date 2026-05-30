Pierwszy sklep Lefties we Francji został otwarty w centrum handlowym Valvert Croix Blanche w Essonne, około godziny drogi od Paryża. Dla Inditexu to ważny krok, ponieważ firma coraz mocniej rozdziela pozycjonowanie swoich marek. Lefties ma być tańszą alternatywą dla Zary, która w ostatnim czasie przesuwa się w stronę oferty premium. Tańsza sieciówka ma odpowiadać na potrzeby klientów, którzy szukają najniższych cen i podstawowych ubrań.

Tanie ubrania zamiast platform ultra-fast fashion

Otwarcie pierwszego sklepu we Francji to dopiero początek szerszej ekspansji. Jak informuje portal DlaHandlu.pl, jeszcze w tym roku Lefties ma pojawić się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Sieć działa już m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Rumunii i Turcji.

W ofercie marki znajdują się ubrania damskie, męskie, dziecięce i niemowlęce, obuwie oraz dodatki do domu. Marka stawia na proste produkty i bardzo niskie ceny. Przykładowo, T-shirty kosztują od 3,99 euro, a sukienki od 15,99 euro.

Inditex inwestuje w rozwój

Grupa Inditex zakończyła rok finansowy 2025 rekordowymi wynikami. Sprzedaż wzrosła o 3,2 proc. do 39,9 mld euro, przy czym Europa, bez Hiszpanii, odpowiada już za ponad połowę sprzedaży grupy. W 2026 r. koncern planuje przeznaczyć około 2,3 mld euro na modernizację sklepów, e-commerce, technologie i logistykę.