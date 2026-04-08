Popyt na luźne dżinsy Levi’s w stylu lat 90. oraz rosnąca sprzedaż wśród młodszych klientów poprzez kanały cyfrowe dały firmie przestrzeń do podnoszenia cen i ograniczania rabatów – informuje Reuters. Dzieje się to mimo około 10-procentowych ceł, które spółka płaci w związku z taryfami nałożonymi na import do USA wprowadzonymi w 2025 r.– Popyt nie ucierpiał z powodu wyższych cen, a korzyści będą coraz bardziej widoczne od drugiego kwartału roku fiskalnego – napisał w analizie Rick Patel z Raymond James.

Legendarny producent jeansów nie boi się ceł Trumpa. Levi Strauss ma zapasy na pół roku
Legendarny producent jeansów nie boi się ceł Trumpa. Levi Strauss ma zapasy na pół roku

Levi’s szuka nowego dyrektora finansowego

Spółka przygotowuje się także do zmian w ścisłym kierownictwie. Poinformowała, że szuka następcy dla dyrektora finansowego Harmita Singha, który po około 13 latach przechodzi na emeryturę.– Choć informacja o odejściu długoletniego CFO była pewnym zaskoczeniem, inwestorzy powinni pozytywnie odebrać fakt, że pozostanie on na stanowisku w trakcie procesu wyboru następcy, co zapewni ciągłość – oceniła Dana Telsey z Telsey Advisory Group.

Levi’s po latach wraca na giełdę. Spektakularny wynik
Levi’s po latach wraca na giełdę. Spektakularny wynik

Akcje Levi’s rosną od trzech lat. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) prognozowany na najbliższe 12 miesięcy wynosi 12,91 – dla porównania 19,23 dla Ralph Lauren i 9,68 dla American Eagle Outfitters.

Zawieszenie broni z Iranem wspiera spółki odzieżowe

Główne indeksy na Wall Street otworzyły się w środę na plusie po tym, jak USA i Iran uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni, co zwiększyło oczekiwania na wznowienie dostaw energii przez Cieśninę Ormuz.Akcje innych firm odzieżowych i obuwniczych, takich jak Abercrombie & Fitch, Nike oraz Ralph Lauren, rosły o około 2–6 proc.

Sprzedaż Levi's spadła o 62 procent z powodu pandemii
Sprzedaż Levi's spadła o 62 procent z powodu pandemii

Analitycy zwracają jednak uwagę, że podwyższona prognoza spółki – szczególnie w zakresie wzrostu w USA – pozostaje ostrożna. Może to sugerować, że popyt w regionie osłabnie, choć konflikt na Bliskim Wschodzie i wyższe ceny paliw nie wpłynęły dotąd negatywnie na sprzedaż Levi’s.

W ostatnim roku zamożniejsi konsumenci z pokolenia Z i millenialsów w USA nadal kupowali dobra uznaniowe, takie jak odzież, akcesoria, kosmetyki i perfumy.