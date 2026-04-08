Popyt na luźne dżinsy Levi’s w stylu lat 90. oraz rosnąca sprzedaż wśród młodszych klientów poprzez kanały cyfrowe dały firmie przestrzeń do podnoszenia cen i ograniczania rabatów – informuje Reuters. Dzieje się to mimo około 10-procentowych ceł, które spółka płaci w związku z taryfami nałożonymi na import do USA wprowadzonymi w 2025 r.– Popyt nie ucierpiał z powodu wyższych cen, a korzyści będą coraz bardziej widoczne od drugiego kwartału roku fiskalnego – napisał w analizie Rick Patel z Raymond James.

Levi’s szuka nowego dyrektora finansowego

Spółka przygotowuje się także do zmian w ścisłym kierownictwie. Poinformowała, że szuka następcy dla dyrektora finansowego Harmita Singha, który po około 13 latach przechodzi na emeryturę.– Choć informacja o odejściu długoletniego CFO była pewnym zaskoczeniem, inwestorzy powinni pozytywnie odebrać fakt, że pozostanie on na stanowisku w trakcie procesu wyboru następcy, co zapewni ciągłość – oceniła Dana Telsey z Telsey Advisory Group.

Akcje Levi’s rosną od trzech lat. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) prognozowany na najbliższe 12 miesięcy wynosi 12,91 – dla porównania 19,23 dla Ralph Lauren i 9,68 dla American Eagle Outfitters.

Zawieszenie broni z Iranem wspiera spółki odzieżowe

Główne indeksy na Wall Street otworzyły się w środę na plusie po tym, jak USA i Iran uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni, co zwiększyło oczekiwania na wznowienie dostaw energii przez Cieśninę Ormuz.Akcje innych firm odzieżowych i obuwniczych, takich jak Abercrombie & Fitch, Nike oraz Ralph Lauren, rosły o około 2–6 proc.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że podwyższona prognoza spółki – szczególnie w zakresie wzrostu w USA – pozostaje ostrożna. Może to sugerować, że popyt w regionie osłabnie, choć konflikt na Bliskim Wschodzie i wyższe ceny paliw nie wpłynęły dotąd negatywnie na sprzedaż Levi’s.

W ostatnim roku zamożniejsi konsumenci z pokolenia Z i millenialsów w USA nadal kupowali dobra uznaniowe, takie jak odzież, akcesoria, kosmetyki i perfumy.