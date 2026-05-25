„Stwierdziłem, że po całym wysiłku włożonym przez Stany Zjednoczone w próbę ułożenia tej niezwykle skomplikowanej układanki, obowiązkiem jest, aby wszystkie te kraje (...) podpisały Porozumienia Abrahama” – napisał Donald Trump. Prezydent USA chce, aby muzułmańskie państwa Bliskiego Wschodu przystąpiły do tzw. Porozumień Abrahamowych z Izraelem.

Reklama Reklama

Mianem „Porozumień Abrahamowych” określa się wynegocjowane przy udziale USA umowy dotyczące normalizacji stosunków z Izraelem i nawiązania z nim relacji dyplomatycznych. Pierwsze takie umowy zostały zawarte między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz Izraelem i Bahrajnem w sierpniu i wrześniu 2020 r.. W 2020 r. podobne porozumienia podpisały z Izraelem również Sudan i Maroko. Były to pierwsze przypadki nawiązania relacji dyplomatycznych z Izraelem przez kraje muzułmańskie od czasu podpisania porozumienia pokojowego między Izraelem a Jordanią w 1994 r..

Donald Trump wskazuje kraje, które mają uznać Izrael

„Albo będzie to Wielka Umowa dla wszystkich, albo żadna. Powrót na pole bitwy i strzelanina, ale większa i intensywniejsza niż kiedykolwiek – a tego nikt nie chce!” – napisał Donald Trump.

„Większość powinna być gotowa, chętna i zdolna, aby uczynić porozumienie z Iranem wydarzeniem o wiele bardziej historycznym, niż byłoby ono w innym przypadku” – napisał prezydent USA, wymieniając kraje, które powinny jego zdaniem podpisać dokument. Są to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Pakistan, Turcja, Egipt, Jordania i Bahrajn. Zaznaczył przy tym, że ZEA i Bahrajn są już stroną „Porozumień Abrahamowych”.

Donald Trump zapowiada, że Bliski Wschód będzie „zjednoczony i potężny ja żaden inny region”

„To będzie dokument szanowany jak żaden inny, jaki kiedykolwiek podpisano, gdziekolwiek na świecie. Jego znaczenie i prestiż będą bezprecedensowe! Powinno się zacząć od natychmiastowego podpisania przez Arabię Saudyjską i Katar, a wszyscy inni powinni pójść w ich ślady. Jeśli tego nie zrobią, nie powinni być częścią tego porozumienia, ponieważ świadczy ono o złych intencjach” – przekonywał we wpisie prezydent USA.

„To będzie najważniejsza umowa, jaką kiedykolwiek podpisze którykolwiek z tych Wielkich, ale zawsze będących w konflikcie Państw. Nic w przeszłości ani w przyszłości jej nie przewyższy. Dlatego też stanowczo domagam się, aby wszystkie kraje natychmiast podpisały Porozumienia Abrahama, a jeśli Iran podpisze swoje porozumienie ze mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, będzie to dla mnie zaszczytem, jeśli również on będzie częścią tej bezprecedensowej Światowej Koalicji. Bliski Wschód byłby zjednoczony, potężny i silny gospodarczo, jak prawdopodobnie żaden inny region na świecie! Na mocy tej PRAWDY, proszę moich przedstawicieli o rozpoczęcie i pomyślne zakończenie procesu podpisywania przez te kraje Historycznych Porozumień Abrahamowych” – przekonywał we wpisie Donald Trump.

Wcześniej Donald Trump napisał w Truth Social, że „jeśli zawrze porozumienie z Iranem”, „będzie ono dobre i odpowiednie, a nie takie jak to zawarte przez (byłego prezydenta Baracka) Obamę, które dało Iranowi ogromne ilości GOTÓWKI i otwartą drogę do uzyskania broni jądrowej”, odnosząc się do umowy z Iranem, z której wycofał się w czasie swojej pierwszej kadencji prezydenckiej.

W Dausze, stolicy Kataru, odbywają się obecnie rozmowy głównego irańskiego negocjatora, przewodniczącego parlamentu Iranu Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego z premierem Kataru na temat potencjalnego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został następnie przedłużony przez prezydenta USA Donalda Trumpa.