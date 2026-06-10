Czy ulgi inwestycyjne będą jeszcze silniejszym magnesem dla budowy nowych zakładów pracy i rozbudowy istniejących? Usprawnienie tego właśnie mechanizmu jest celem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. W ocenie ekspertów projektodawcy robią krok w dobrym kierunku, ale nie rozwiązuje to wszystkich problemów związanych z Polską Strefą Inwestycji (PSI), w tym kolizji polskich ulg z globalnym podatkiem wyrównawczym.

Reklama Reklama

Przypomnijmy, że projekt opracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przewiduje m.in. elektronizację wnioskowania o decyzję o wsparciu dla inwestorów, wydłużenie obowiązywania tej decyzji z 15 do 20 lat, a także doprecyzowanie przepisów podatkowych o uldze w PSI. Jest też nowe zadanie dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej: opiniowanie przyszłej działalności gospodarczej inwestora oraz terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana – wszystko pod kątem prawidłowości korzystania z ulgi.

Czytaj więcej: Podatki Porozumień inwestycyjnych wciąż brak. Martwa instytucja Polskiego Ładu Trzy i pół roku obowiązywania przepisów o porozumieniach inwestycyjnych nie przyniosło w praktyce ani jednego takiego porozumienia. Eksperci radzą:... Pro

Dłuższy okres wsparcia to więcej elastyczności dla inwestora

Jak zauważa Kiejstut Żagun, partner w KPMG, wydłużenie z 15 do 20 lat obowiązywania decyzji o wsparciu pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie ulgi w podatku dochodowym, zwłaszcza przez tych inwestorów, którym osiągnięcie rentowności inwestycji w PSI zajmuje dłuższy czas. – To także ukłon w stronę tych branż, które przeżywają globalne kłopoty i owej rentowności obecnie nie wykazują, np. motoryzacyjnej – uważa ekspert.

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że takie wydłużenie może wspomóc przedsiębiorców, którzy potencjalnie podlegają globalnemu podatkowi wyrównawczemu, bo „będą mogli wykorzystać dostępną pulę pomocy publicznej”, przewidzianą w decyzji o wsparciu. Jednak, jak zauważa Łukasz Kumkowski, doradca podatkowy w MDDP, takie wydłużenie nie rozwiązuje problemu z globalną daniną. – Wciąż występuje bowiem ryzyko, że korzystanie z ulgi PSI może, w uproszczeniu mówiąc, spowodować, że efektywna stawka podatkowa w Polsce będzie na tyle niska, że wystąpi konieczność zapłaty podatku wyrównawczego – zwraca uwagę Kumkowski. Dodaje, że inwestorzy działający w PSI i będący podatnikami podatku wyrównawczego czekają na systemowe rozwiązanie problemu, ale w tym projekcie próżno go szukać.

Eksperci pozytywnie oceniają doprecyzowanie przepisu, dopuszczającego stosowanie ulgi podatkowej dla zysków nie tylko z nowych inwestycji, ale też z rozbudowanych zakładów. Bywa to nazywane też reinwestycjami. – Ulgę tę ograniczono w ramach tzw. Polskiego Ładu. Teraz nie tylko kształt przepisów podatkowych powraca do tego sprzed 2022 r., ale mocą przepisów przejściowych nowe, bardziej liberalne podejście ma mieć zastosowanie również do dochodów osiąganych przez podatników od 2022 r. – zauważa Katarzyna Knapik, doradca podatkowy i partner w kancelarii Taxpoint.

Udział fiskusa może wydłużyć procedurę

Mniej przychylności ekspertów wywołuje opiniowanie decyzji o wsparciu przez szefa KAS. Uważają to za niepotrzebne obciążenie biurokratyczne, a przy tym zwracają uwagę, że nie jest to decyzja podobna do interpretacji prawa podatkowego, która dawałaby inwestorowi pewność co do jego przyszłych rozliczeń podatkowych. – Dziś dobrze przygotowany wniosek może być rozpatrzony nawet w ciągu jednego miesiąca. Niestety w praktyce nowe przepisy mogą wydłużyć procedurę nawet do pół roku – obawia się Katarzyna Knapik.

Z kolei Kiejstut Żagun przypomina, że administracja skarbowa zawsze interesowała się korzystaniem z ulg dla inwestorów. – Gdyby jednak włączenie do procedury wydawania decyzji szefa KAS jako organu opiniującego miało tę procedurę wydłużyć, byłoby to niekorzystne – konkluduje Żagun.

– W trakcie dalszego procesu legislacyjnego warto się zastanowić nad tym, czy z takiej opinii szefa KAS nie zrezygnować – proponuje Łukasz Kumkowski.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne