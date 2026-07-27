Pływanie uchodzi za formę aktywności odpowiednią dla pacjentów z dolegliwościami w obrębie dolnych partii kręgosłupa, choć dotąd jej skuteczność nie została potwierdzona w badaniu klinicznym. Naukowcy z Macquarie University w Sydney (Australia) postanowili to zmienić. Do eksperymentu zaprosili 76 osób między 26. a 74. rokiem życia, które od co najmniej 12 tygodni zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wynosiła 41 lat.

Czytaj więcej

Psychologia od kilku lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce
Uczelnie wyższe
Ten kierunek studiów wybrało ponad 43 tys. osób. Eksperci wskazują jeden problem

Zajęcia w wodzie i konsultacje z fizjoterapeutą. Tak wyglądał eksperyment dotyczący skuteczności pływania jako sposobu na ból pleców

Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie tej formy aktywności, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 m i czuli się w wodzie pewnie. Zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Pierwsza uczestniczyła w trwającym osiem tygodni programie pływania połączonym z edukacją dotyczącą bólu pleców. Plan treningów dostosowano do umiejętności i kondycji każdej osoby. Celem było stopniowe dojście do trzech sesji tygodniowo, trwających od 30 do 45 minut.

Uczestnicy odbyli także cztery zdalne konsultacje z fizjoterapeutą, podczas których otrzymywali wskazówki dotyczące treningu oraz postępowania przy przewlekłym bólu. Wyjaśniano im m.in., że ból nie zawsze oznacza uszkodzenie tkanek, że kręgosłup jest przystosowany do ruchu, a okresowe nasilenia dolegliwości nie muszą być powodem do rezygnacji z aktywności. Osoby z grupy kontrolnej uczestniczyły w jednej lub dwóch rozmowach z fizjoterapeutą, podczas których przekazano im te same informacje. Poza tym kontynuowały dotychczasowe leczenie i zwykłą aktywność, ale nie pływały.

Pływanie poprawiło sprawność i zmniejszyło ból pleców

Po ośmiu tygodniach naukowcy odnotowali, że w grupie pływackiej ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu były znacznie mniejsze. Członkowie tej grupy byli też o blisko połowę sprawniejsi niż przed rozpoczęciem zajęć, a w porównaniu z osobami, które otrzymały jedynie zalecenia edukacyjne, ich wynik był lepszy o ok. 30 proc. Uczestnicy wskazywali również, że trening w wodzie zwiększył ich pewność siebie i ułatwił im powrót do regularnej aktywności fizycznej. Część z nich po zakończeniu programu nadal pływała, inni zaczęli uprawiać alternatywne formy ruchu.

Czytaj więcej

„Atlas chmur” wybrany przez czytelników najlepszą książką XXI wieku
Literatura
Oto najlepsza książka XXI wieku. Lata mijają, a ona nadal zachwyca

Co ciekawe, korzystne efekty treningów pływackich były widoczne jeszcze po 26 i 52 tygodniach od rozpoczęcia badania, choć z czasem różnica między grupami się zmniejszała. Obejmowały one zarówno mniejsze natężenie bólu, mniejsze ograniczenia ruchowe i słabszą obawę przed aktywnością, jak i większą wiarę we własną zdolność do radzenia sobie z dolegliwościami.

Naukowcy wymieniają korzyści z pływania

Autorzy publikacji podkreślili, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból lub są trudne.

– Argument za pływaniem przy bólu pleców był więc logiczny, ale ważne było, aby go przetestować w badaniach – zauważyli.

Aktualne międzynarodowe wytyczne dotyczące przewlekłego bólu dolnych pleców zalecają ćwiczenia fizyczne i edukację jako podstawowe metody postępowania. Skuteczność niektórych rodzajów aktywności, takich jak pilates, została już wcześniej potwierdzona w badaniach. Zdaniem autorów poprawa uzyskana dzięki pływaniu jest porównywalna z efektami obserwowanymi w przypadku innych zalecanych ćwiczeń. Naukowcy zastrzegli jednak, że ich próba była stosunkowo niewielka, dlatego wyniki powinny zostać potwierdzone w większych badaniach.