Bat na zarobki lekarzy. 5 sierpnia wchodzi nowa ustawa

Przygotowana przez rząd ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ). Gromadzone przez Agencję dane będą dotyczyły nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ – to lekarze czy pielęgniarki – ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych. Stąd w ustawie zapis o numerze PESEL.

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Do czasu wejścia w życie regulacji obowiązują przepisy, na mocy których Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia po raz pierwszy dane w poszerzonej formule AOTMiT ma zbierać we wrześniu, a dane mają stanowić podstawę do dalszych analiz.

Patologie w zarobkach lekarzy: 1,6 mln zł w rok

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd 16 czerwca, w reakcji na nagłośnioną przez media sprawę lekarza w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł.

- Z całą pewnością informacja o zarobkach sięgających prawie dwóch milionów złotych lekarzy bez specjalizacji, to jest coś niepokojącego – zaznaczył wówczas premier Donald Tusk.

Trzy dni później ustawa została uchwalona przez Sejm (19 czerwca), a po kolejnych sześciu dniach poparł ją Senat (25 czerwca).

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę 17 lipca. Prezydent zauważył, że ustawa była przygotowywana w pośpiechu - w związku z ujawnianymi nieprawidłowościami w ochronie zdrowia - i „nie została poprzedzona wystarczającymi konsultacjami”. Mimo to zdecydował się podpisać ustawę, ponieważ „w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli”.

Naczelna Rada Lekarska zapowiada skargę do TK

O zawetowanie nowelizacji apelował do prezydenta samorząd lekarski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski mówił, że w innym przypadku samorząd będzie wnosić do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy. Zapowiedział też, że zwróci się też do unijnych trybunałów o sprawdzenie zgodności przepisów z RODO. (PAP)

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 5 sierpnia.

Ustawa jest pierwszą z pakietu regulacji przygotowanych przez MZ w związku nieprawidłowościami w ochronie zdrowia, i jak dotąd, jedyną uchwaloną. W konsultacjach publicznych są cztery projekty rozporządzeń. Dotyczą:

godzinowego ewidencjonowania czasu pracy medyków,

centralnego monitorowania przez NFZ kolejek do zabiegów szpitalnych,

raportowania przez szpitale ile pieniędzy przekazują na wynagrodzenia

i szybszego pełnego wdrożenia e-rejestracji.

Założenia do projektu ustawy o jawności umów zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kolejny projekt, dotyczący m.in. górnego pułapu stawki godzinowej dla lekarzy (240 zł brutto) w lipcu ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Część zapowiadanych zmian – jak uruchomienie e-kolejki – nie została jeszcze opisana w formie projektów.

Pakiet zmian opracowywany przez resort zdrowia, jest odpowiedzią na wyrażone przed kamerami oczekiwanie premiera Donalda Tuska przygotowania przez MZ i NFZ „precyzyjnych rekomendacji” pod groźbą „decyzji personalnych”. Problemy, które wymienił szef rządu, to tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. (PAP)