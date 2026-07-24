Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia, środkowa i częściowo północno-wschodnia Europa znajdzie się w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą ośrodki niżowe. Zachodnia i centralna Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku, wschód kraju przez większą część dnia będzie pod wpływem niżu przemieszczającego się znad północno-wschodniej Polski nad Białoruś. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

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Ostrzeżenia IMGW. W piątek burze na wschodzie kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla wschodniej części Polski. Będą obowiązywać w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz we wschodnich powiatach województwa mazowieckiego od godz. 12 do 21. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie spadnie także grad.

Pogoda w piątek 24 lipca. Nadal niezbyt ciepło i deszczowo

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie i południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Suma opadów we wschodniej Polsce do 30 mm, a na Podkarpaciu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 22 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, od 14 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach początkowo do 60 km/h, słabnący do porywistego. Na szczytach Karpat wiatr w porywach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie początkowo duże i tam zanikające przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie zanikające burze. Miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 9 st. C do 13 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich, około 8 st. C, cieplej nad morzem około 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Prognoza na weekend. 30 stopni w niedzielę

W sobotę na zachodzie Polski zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie, na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na krańcach południowo-wschodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 21 st. C miejscami na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie Polski. Chłodniej na Podhalu, około 19 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zachodnich, miejscami słaby, zmienny.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo na zachodzie wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 25 st. C do 30 st. C, jedynie nad morzem od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.