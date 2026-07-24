Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 23 na 24 lipca:

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Kolejne centra rosyjskiego Amazona w ogniu, Ukraińcy uderzają na Petersburg

59 ukraińskich dronów zostało strąconych w nocy nad obwodem leningradzkim – poinformował jego gubernator Aleksandr Drozdenko. Celem ataku były m.in. centra Wildberries, największego operatora handlu internetowego w Rosji, odpowiednika Amazona czy Allegro. W rejonie Petersburga zaatakowane zostały dwa centra tej firmy – jedno znajdujące się w strefie przemysłowej „Zatoka Utkina” i drugie w Szuszarach, osiedlu na terenie Petersburga. Obiekty zostały ewakuowane.

Wildberries potwierdziło też atak na centrum logistyczne firmy w Symferopolu. Ten obiekt również został ewakuowany.

W związku ze zmasowanym atakiem powietrznym na Petersburg działanie zawiesiło tymczasowo lotnisko międzynarodowe Pułkowo znajdujące się w rejonie tego miasta. Nad Petersburgiem unosi się rankiem 24 lipca gęsty, czarny dym.

To kolejny w ostatnich dniach atak na obiekty Wildberries – poprzednio ucierpiały centra logistyczne tej firmy m.in. w obwodzie moskiewskim, Kraju Krasnodarskim i Kraju Stawropolskim.

Kolejna fala uderzeń USA na Iran

O kolejnej fali ataków poinformowało w komunikacie Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) odpowiedzialne za dowodzenie siłami amerykańskimi na Bliskim Wschodzie. Tym razem atak trwał nieco ponad 2 godziny. To 13. noc z rzędu, gdy Amerykanie atakują cele w Iranie.

Według komunikatu CENTCOM celami uderzeń były irańskie wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz obiekty związane z marynarką wojenną. Ataki miały „zmniejszyć zagrożenie, jakie Iran stwarza dla cywilnych marynarzy i statków handlowych w cieśninie Ormuz” – czytamy w komunikacie.

„Ten międzynarodowy szlak wodny pozostaje otwarty mimo niedawnych ataków ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jednostki handlowe w dalszym ciągu swobodnie żeglują poprzez cieśninę przy wsparciu wojsk USA” – podkreśla CENTCOM.

Sąd Najwyższy uchylił globalne cła Donalda Trumpa, więc Trump wprowadził je na podstawie innych przepisów

Na stronie internetowej biura przedstawiciela USA ds. handlu (USTR) Jamiesona Greera poinformowano o nałożeniu nowych ceł, w wysokości 10-12,5 proc. na 60 partnerów handlowych USA. W komunikacie napisano, że Greer podjął decyzję o taryfach w ramach postępowań prowadzonych na podstawie sekcji 301. ustawy o handlu z 1974 r. Przepisy te pozwalają prezydentowi USA nakładać cła na państwa, które stosują „nieuzasadnione lub dyskryminujące praktyki handlowe”. Administracja Trumpa do wprowadzenia ceł wykorzystała zarzuty dotyczące nieprzyjęcia lub nieskutecznego egzekwowania przepisów zakazujących importu towarów, przy produkcji których wykorzystano pracę przymusową. USA argumentują, że stawia to w gorszej pozycji firmy z USA, które muszą przestrzegać takich przepisów.

Nowe cła zostały wprowadzone w miejsce globalnych ceł, w wysokości 10 proc., których nałożenie przez administrację Trumpa uchylił Sąd Najwyższy. „Wall Street Journal” zauważył, że po wejściu w życie nowe cła, wprowadzone na podstawie wyżej wymienionych przepisów, mogą obowiązywać bezterminowo i mogą być jednostronnie zmieniane przez głowę państwa.

Pożary w Hiszpanii, stan wyjątkowy

W związku z dużymi pożarami lasów szalejącymi w środkowej Hiszpanii władze ogłosiły w nocy z 24 na 25 lipca stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niej prowincji Ávila. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska wyjaśnił, że decyzja wynika z pilnej potrzeby przejęcia walki z żywiołem szalejącym w środkowej części kraju przez służby podległe rządowi.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Hiszpania płonie. Stan wyjątkowy na terenie wspólnoty Madrytu W związku z dużymi pożarami lasów szalejącymi w środkowej Hiszpanii władze ogłosiły w nocy z 24 na 25 lipca stan wyjątkowy na terenie wspólnoty aut...

Największe pożary lasów szaleją w miejscowościach Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias oraz w Burgohondo.

Z szacunków hiszpańskiego MSW wynika, że od 23 lipca w związku z pożarami ewakuowano na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu ponad 10 tys. osób. Z kolei prawie 8 tys. mieszkańców wsi w prowincji Ávila, do których zbliżył się żywioł, otrzymało od lokalnych służb zakaz opuszczania domostw.

O północy minęło ultimatum wobec członków PiS

O północy minął termin ultimatum, jakie władze PiS przedstawiły członkom stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, od których żądały podpisania deklaracji o zakończeniu aktywności w ramach stowarzyszenia. Przełomu nie przyniosło czwartkowe spotkanie Morawieckiego z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim. Członkowie stowarzyszenia Morawieckiego i jego zwolennicy w partii składają deklaracje, z których wynika, że nie podpisali oświadczeń, które określają mianem „lojalek”.