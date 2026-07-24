Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował, że nad obwodem strącono w nocy 59 ukraińskich dronów.

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Z kolei gubernator Petersburga Aleksandr Biegłow rankiem potwierdził, że zaatakowana została „infrastruktura cywilna” znajdująca się przy drodze M10 łączącej Petersburg z Moskwą.

Duży atak dronów na Petersburg. Lotnisko zawiesza działanie, ucierpiały dwa centra Wildberries

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że zaatakowane zostało centrum logistyczno-sortownicze Wildberries, największej w Rosji platformy handlu internetowego, które znajduje się w kompleksie magazynowym pod Petersburgiem, na terenie strefy przemysłowej „Zatoka Utkina”.

Na zdjęciach napływających nad ranem z Petersburga widać słup gęstego dymu nad miastem. Mieszkańcy informowali wcześniej o odgłosach eksplozji.

Wildberries poinformowało, że działanie jego centrum logistycznego na terenie strefy przemysłowej „Zatoka Utkina” zostało „tymczasowo zawieszone”. Firma potwierdziła też, że zostały zaatakowane jej centra w „Zatoce Utkina” i w Szuszarach. osiedlu znajdującym się w jednym z rejonów Petersburga. Na terenie obu centrów doszło do pożaru.

Nad ranem pojawiły się informacje, że w ataku na obiekty w „Zatoce Utkina” ranne zostały trzy osoby, które hospitalizowano. W ataku ucierpieć miała też ferma drobiu w osiedlu Siniawino pod Petersburgiem.

W związku z atakiem dronów na obwód leningradzki działanie tymczasowo zawiesiło znajdujące się pod Petersburgiem lotnisko międzynarodowe Pułkowo.

Zaatakowane zostało też centrum logistyczne Wildberries w Symferopolu. Firma poinformowała o ewakuacji pracowników tego obiektu w związku z atakiem dronów.

Ukraińcy regularnie atakują obiekty rosyjskiego Amazona

To kolejny w ostatnich dniach atak na obiekty Wildberries - poprzednio ucierpiały centra logistyczne tej firmy m.in. w obwodzie moskiewskim, Kraju Krasnodarskim i Kraju Stawropolskim.

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