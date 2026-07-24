Krótko przed upływem terminu, wyznaczonego przez kierownictwo PiS parlamentarzystom tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń, zwolennicy Morawieckiego deklarowali na platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS, ale nie będą podpisywać „lojalek”.

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Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie chcą odchodzić z PiS. Ale nie chcą też podpisywać oświadczeń

„Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców” – napisał europoseł Piotr Müller. Były rzecznik rządu Morawieckiego podkreślił, że „deklarację przyjęcia do PiS podpisał wiele lat temu i od tego czasu nic się nie zmieniło”

„Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do której należałam i należę PiS… serce mi pęknie…” – napisała z kolei posłanka Anna Kwiecień, która zadeklarowała, że stowarzyszenie Morawieckiego to „droga do poznania PiS” i otwarcia się tej partii na nowych wyborców.

„Nadal chcę działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem, w tym w Rozwój Plus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem” – oświadczył poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.

„Nikt nie chce odchodzić z partii. Nikt nie podważa pozycji Prezesa Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu” – przekonywał poseł Łukasz Schreiber.

„Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny, zawsze lojalny, zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii” – zadeklarował poseł Sylwester Tułajew.

Poseł publikuje treść oświadczenia i pyta: Może dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka

Poseł opublikował formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o „oświadczenie o przynależności do partii”. „Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska (Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca – PAP) – stanowiska, którego nikt na oczy nie widział” – skomentował

Również Monika Pawłowska zadeklarowała, że pozostaje w stowarzyszeniu Rozwój Plus.

22 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek deklarował, że niepodpisanie oświadczenia do północy z czwartku na piątek będzie równoznaczne z usunięciem z partii. 23 lipca rano były wicepremier Jacek Sasin mówił, że oświadczenie podpisało ok. 150 parlamentarzystów. Sejmowy klub PiS liczy 186 posłów, a senacki – 33 senatorów. Oznaczało to, że jeszcze w czwartek rano oświadczenia, którego domagały się władze PiS, nie podpisało niemal 70 parlamentarzystów.