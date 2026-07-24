Czy
wiedzieli Państwo, że Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
zajmuje 23. miejsce w światowym rankingu uczelni muzycznych, wyprzedając tak
znamienite akademie jak Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn
Bartholdy w Lipsku (najstarsza niemiecka uczelnia muzyczna), Boston University
albo Central Conservatory of Music w Pekinie? Bo ja nie. O imponującej pozycji
polskiej uczelni dowiedziałem się przez przypadek, z ciekawości wchodząc na
stronę internetową UMFC podczas popołudniowego spaceru zapleczem Tamki. Wynik
jest o tyle znaczący, że to najwyższa lokata zajmowana przez polską szkołę
wyższą w jakiejkolwiek kategorii. Srebrny medal przypadł Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego (miejsce 56. w kategorii rolnictwo i leśnictwo).