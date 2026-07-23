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Marek Kutarba: Rosji wystarczy, że się jej boimy

Od kilku dni znów jesteśmy straszeni Rosją i przygotowywaną przez nią prowokacją z użyciem przejętego w Ukrainie uzbrojenia, najpewniej dronów. Powtarzają to kolejni politycy, eksperci i byli wojskowi. Chętnie też podchwytują te informacje media.

Publikacja: 23.07.2026 04:30

Szczątki rosyjskiego drona zestrzelonego nad Kijowem

Szczątki rosyjskiego drona zestrzelonego nad Kijowem

Foto: Evgen Kotenko/Ukrinform

Marek Kutarba

Nie mam zamiaru twierdzić, że takie zagrożenie nie istnieje. Zastanawiam się natomiast, czy Rosja faktycznie potrzebuje takiej prowokacji, aby osiągnąć swoje cele destabilizując sytuację w państwach wschodniej flanki NATO.

Przecież już sama groźba, że coś takiego może się wydarzyć, powoduje obawy – by nie nazwać tego wprost – strach społeczeństw państw bałtyckich i Polski. Strach nakręcany regularnymi wypowiedziami polityków i chętnie komentujących je zachodnich – w tym polskich – wojskowych. Głównie tych byłych.

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