Noblista William Faulkner napisał powieść „Gdy leżę, konając”, uznaną za arcydzieło światowej literatury. Waldemar Żurek jest autorem pozycji „Gdy siedzę, zeznając” – skromnej, a zarazem rewolucyjnej dla polskiego sądownictwa.
Prawie równo dwa lata temu, w sierpniu 2024 r., podzieliłem się z czytelnikami „Tygodnika Prawników” moim spojrzeniem na paryskie igrzyska olimpijskie, a zwłaszcza ich związek z reformami wymiaru sprawiedliwości.
Wzorce prosto z igrzysk olimpijskich
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