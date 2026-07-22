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Jarosław Gwizdak: Będziesz siedział, będziesz siedział!

Noblista William Faulkner napisał powieść „Gdy leżę, konając”, uznaną za arcydzieło światowej literatury. Waldemar Żurek jest autorem pozycji „Gdy siedzę, zeznając” – skromnej, a zarazem rewolucyjnej dla polskiego sądownictwa.

Publikacja: 22.07.2026 05:00

Jarosław Gwizdak: Czy świadkowie mogą siedzieć podczas zeznań?

Jarosław Gwizdak: Czy świadkowie mogą siedzieć podczas zeznań?

Foto: Fotorzepa / Marian Zubrzycki

Jarosław Gwizdak

Prawie równo dwa lata temu, w sierpniu 2024 r., podzieliłem się z czytelnikami „Tygodnika Prawników” moim spojrzeniem na paryskie igrzyska olimpijskie, a zwłaszcza ich związek z reformami wymiaru sprawiedliwości.

Wzorce prosto z igrzysk olimpijskich 

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