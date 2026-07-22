Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów, pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Nad Polską rozbudowuje się przejściowo klin wyżu znad Atlantyku, tylko na północy zaznacza się wpływ niżu znad południowej Szwecji. Z zachodu nadal napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

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Prognoza pogody na środę, 22 lipca: Na wschodzie ładnie, na zachodzie chmury

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach i tam możliwy słaby deszcz. Po południu, głównie na północy, lokalne burze. Prognozowana suma opadu w północnych województwach oraz na północy Mazowsza miejscami od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 st. C do 23 st. C, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie kraju początkowo rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie miejscami burze. Prognozowana suma opadów na Pomorzu do 20 mm, lokalnie do 25 mm, zwłaszcza w strefie wybrzeża. Temperatura minimalna od 11 st. C do 13 st. C, nad morzem do 15 st. C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, na zachodzie kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, w zachodniej części wybrzeża nad ranem skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

Prognoza pogody na czwartek, 23 lipca. Znów duże zachmurzenie

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadu w wielu miejscach od 10 mm do 20 mm, na północy i wschodzie kraju do 30-35 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 st. C do 21 st. C, na południowym wschodzie do 22 st. C. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, od 16 st. C do 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 55 km/h, z kierunków zachodnich, na wybrzeżu północno-zachodni i północny, tylko na północnym wschodzie kraju wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, po południu przechodzący w słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Tatrach do 65 km/h.