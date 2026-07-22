Według źródeł portalu wśród polityków w rozmowie z prezydentem Fedorow otrzymał propozycję pozostania w administracji państwowej na stanowisku związanym z rozwojem technologii. Były minister argumentował jednak, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji nie będzie możliwa bez rzeczywistych uprawnień, jakie jego zdaniem daje tylko ministerstwo obrony.

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Media: Mychajło Fedorow odrzucił propozycje Wołodymyra Zełenskiego

Według źródła Ukrainskiej Prawdy w wojsku Fedorow przekonywał Zełenskiego, że po mianowaniu Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy dotychczasowy zespół ministerstwa obrony mógłby natychmiast rozpocząć wspólną pracę nad transformacją Sił Obrony. Z kolei powołanie nowej osoby na stanowisko ministra oznaczałoby konieczność poświęcenia wielu miesięcy na zbudowanie zespołu i wdrożenie się w funkcjonowanie resortu - powiedział.

Portal podkreślił również, że po odwołaniu Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy armii przestała istnieć formalna przesłanka, na którą powoływał się wcześniej Zełenski, gdy uzasadniał, dlaczego nie zamierza zgłaszać kandydatury Fedorowa na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie.

Co zaproponował Fedorowowi Wołodymyr Zełenski?

We wtorek wieczorem Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej związane z rozwojem technologicznego potencjału państwa. „Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić mu dalszy rozwój” - napisał w komunikatorze Telegram.

Fedorow nie komentował i nie odrzucał publicznie propozycji Zełenskiego.

Protesty po odwołaniu Fedorowa. Weterani postawili Zełenskiemu ultimatum

W zeszłym tygodniu Ukrainska Prawda podała, powołując się na źródła w proprezydenckiej partii Sługa Narodu, że Fedorow nie zostanie zgłoszony przez Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie. Fedorow wkrótce później potwierdził, że nie będzie ministrem obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych generałem Syrskim.

Po odwołaniu Fedorowa w Kijowie i innych miastach Ukrainy przez kilka dni organizowane były protesty, których uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko, dymisji Syrskiego, a później także mianowania dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy dowódcy wojsk lądowych, generała Mychajła Drapatego.

W poniedziałek weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy demonstracji oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta decyzji kadrowych.

Nowy dowódca armii Ukrainy. Zełenski postawił na Mychajła Drapatego

We wtorek Zełenski poinformował, że mianował Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Syrskiemu podziękował za „silne pozycje Ukrainy na froncie”.