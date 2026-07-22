Donald Trump
„Od 1 sierpnia 2026 roku wszystkie leki generyczne sprowadzane do Stanów Zjednoczonych będą nadal obłożone cłem w wysokości zero procent przez okres dwóch lat, po czym cła zostaną podniesione do 100 proc. na okres roku, a później – do 200 proc.” – napisał Trump w należącym do niego serwisie Truth Social.
„Działanie to ma na celu przeniesienie produkcji generycznych farmaceutyków z powrotem do Ameryki, wraz z nałożeniem kar na firmy, które zdecydują się nie budować fabryk i oprzyrządowania w określonym okresie czasu, jaki im dano. Celem tej polityki jest ochrona mieszkańców Stanów Zjednoczonych” – dodał prezydent USA.
Leki generyczne to, zazwyczaj tańsze, odpowiedniki wcześniej zarejestrowanych leków oryginalnych, które zawierają tę samą co oryginał substancję czynną, w tej samej dawce i postaci farmaceutycznej, a ich działanie jest porównywalne. Leki takie od oryginału mogą różnić się nazwą i producentem, wyglądem i opakowaniem oraz substancjami pomocniczymi.
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Trump zapowiedział jednocześnie, że polityka celna USA dotycząca leków opatentowanych, markowych i innowacyjnych nie ulega zmianie.
W kwietniu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające 100-procentowe cła na markowe lekarstwa importowane do USA, jeśli ich wytwórcy nie zgodzą się obniżyć cen lub nie zobowiążą do produkcji w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z największych koncernów farmaceutycznych zawarły z administracją USA umowy pozwalające na wyłączenie ich produktów z ceł.
Cłami tymi nie objęto leków generycznych, które według danych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków stanowią ponad 90 proc. farmaceutyków sprzedawanych w USA.
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