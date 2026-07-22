Władimir Putin
Były więzień polityczny, a niegdyś najbogatszy Rosjanin Michaił Chodorkowski, w 2024 r. podczas rozmowy z „Rzeczpospolitą” w trakcie Warsaw Security Forum narzekał na to, że Zachód nie ma oferty dla rosyjskich elit biznesowych i nie robi nic, by doprowadzić do rozłamu w tym ważnym dla Władimira Putina środowisku.
– Rozmawiałem z niejednym rosyjskim biznesmenem i każdy z nich mówi, że jest gotów do wyjazdu stamtąd. Ale państwa zachodnie przez dwa i pół roku nic takim ludziom nie zaproponowały. A pytają o to, jakie będą mieli gwarancje. Niech zostaną określone konkretne warunki. Co ci ludzie mają zrobić? Oddać pół majątku, paść na kolana czy przeczytać na głos jakiś określony tekst? – mówił wówczas Chodorkowski.
– Przecież taka osoba za rządów Putina już nie powróci do Rosji i ryzykuje życie. Ale musi mieć określone gwarancje i szansę na przebaczenie. Rozmawiam o tym z naszymi zachodnimi partnerami, ale bez skutku. Przecież nam wszystkim powinno zależeć na tym, by w Rosji doszło do rozłamu wśród elit – twierdził.
Od ponad pół roku zasiada w Platformie Rosyjskich Sił Demokratycznych przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i wiele wskazuje na to, że Zachód wciąż może nie ma oferty dla rosyjskich oligarchów, ale ostrożnie zaczyna szukać wśród nich partnerów do rozmów dotyczących przyszłości Rosji.
Andriej Mielniczenko z rodziną w ubiegłym roku zajmował siódmą pozycję (spośród 146 dolarowych miliarderów w Rosji) w rosyjskim „Forbesie”, z majątkiem wartym ponad 17 mld dol. Przez ponad trzy dekady zbudował imperium biznesowe w Rosji na wydobyciu surowców mineralnych, nawozach, ale też energetyce i logistyce. Przed wybuchem wielkiej wojny Rosji z Ukrainą prawie nie przebywał w kraju, mieszkał w Szwajcarii, podróżował swoim wartym 200 mln dol. luksusowym jachtem po świecie i jedynie sporadycznie odwiedzał Rosję. Ale po 24 lutego 2022 r. trafił na listę najbogatszych Rosjan objętych sankcjami UE, USA i Kanady. Podobno, jak wielu rosyjskich oligarchów, musiał wrócić do Rosji. Należące do niego przedsiębiorstwa zasilają rosyjską gospodarkę, ale też maszynę wojenną – w jego zakładach powstaje amoniak wykorzystywany do produkcji amunicji.
9 lipca za sprawą „The Economist” stał się najsłynniejszym rosyjskim oligarchą na świecie, przynajmniej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Brytyjski tygodnik zamieścił z nim obszerny wywiad oraz esej, w którym rozważa obecne relacje Rosji z Zachodem. Autor rozmowy, Arkadij Ostrowski, zdradził, że rozmawiał z biznesmenem przez niemal sześćdziesiąt godzin.
„Mielniczenko nie dąży do podważenia obowiązującego systemu władzy. Wręcz przeciwnie – oferuje państwu swoje usługi i liczy na to, że stanie się jednym z architektów przemian” – pisze Ostrowski w „The Economist”.
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Mielniczenko nakreślił cztery scenariusze dla powojennej przyszłości Rosji, zaznaczając, że są to opcje „omawiane na Zachodzie”. Pierwszy zakłada, że upokorzona Rosja znajdzie się na peryferiach świata zachodniego i po latach powróci z podwójną siłą. Drugi zakłada totalną zależność od Chin. W trzecim przewiduje chaos w Rosji, podział kraju na kawałki i walkę m.in. o kontrolę nad bronią atomową. Czwarty scenariusz to Rosja przekształcona w państwo zamknięte – osaczoną twierdzę.
„Z perspektywy Rosji wojna w Ukrainie jest wojną przeciwko całemu Zachodowi, prowadzoną za zachodnie pieniądze, przy użyciu zachodniej broni i zachodnich technologii. To właśnie takie postrzeganie konfliktu determinuje każdą decyzję podejmowaną przez Moskwę” – powtarza znaną narrację Kremla. Przyczyny tłumaczy też podobnie – Zachód po zimnej wojnie „nie traktował poważnie” obaw Moskwy dotyczących kwestii bezpieczeństwa.
Jeden z najbogatszych Rosjan nie proponuje światu patentu na zawieszenie broni w Ukrainie, ale sugeruje, że przemianami w jego kraju Rosjanie mogą się zająć dopiero po zakończeniu wojny.
– Przed światem stoi dziś wybór nie między miłością do Rosji a nienawiścią do niej, nie między ukaraniem a przebaczeniem, nie między moralną jednoznacznością a politycznym cynizmem. Wybór dotyczy dwóch wariantów przyszłości: albo wielkie mocarstwa ponownie nauczą się szanować wzajemnie swoją suwerenność, albo każde z nich nadal będzie dążyć do przekształcenia pozostałych w obiekty zewnętrznego zarządzania. Druga droga już doprowadziła nas do miejsca, w którym znaleźliśmy się dzisiaj – pisze w „The Economist”.
– Najważniejsze jest teraz cofnąć się znad krawędzi przepaści. Dopiero potem będzie można zadać sobie pytanie, jak do niej doszliśmy i w jaki sposób należy na nowo ukształtować porządek światowy. To zadanie przypadnie następnemu pokoleniu. Naszym zadaniem jest natomiast sprawić, aby w ogóle miało ono nad czym pracować – pisze, strasząc świat zagładą.
– Publikacja jego artykułu w „The Economist” świadczy o tym, że na świecie, a przede wszystkim w Europie, są siły, które poważnie przygotowują się do tego, co będzie się działo po zatrzymaniu wojny w Ukrainie i myślą o powrocie do „business as usual” z Rosją – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władimir Ponomariow, były członek rządu rosyjskiego i wykładowca akademicki, reprezentujący od lat działający w Polsce rosyjski opozycyjny Zjazd Deputowanych Ludowych.
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– Istotne jest to, że kwestia Ukrainy jest tam przedstawiana jako sprawa drugorzędna i element zawirowań geopolitycznych pomiędzy Rosją a Zachodem. Tak jakby nic się nie wydarzyło. Moment publikacji tego artykułu też nie jest przypadkowy – twierdzi i wskazuje na zaostrzający się kryzys paliwowy w Rosji i rosnące zaniepokojenie sytuacją wśród elit biznesowych.
– Nie sądzę, by to Putin poprosił Mielniczenkę o napisanie tego artykułu. Raczej to jego własna inicjatywa i wygłaszane przez niego tezy podzielają też inni oligarchowie rosyjscy. Nie są głupimi ludźmi i mają dość tej wojny. Ich sugestia jest czytelna – dajcie Rosji spokój, zapomnijmy o wszystkim i zacznijmy wszystko od nowa – uważa Ponomariow.
– Warto jednak przypomnieć, że przed tym, jak Niemcy powróciły na salony Europy, odbyła się denazyfikacja, odbyły się procesy norymberskie i zbrodniarze wojenni zostali skazani – dodaje.
A są też rosyjscy oligarchowie, którzy nie zabierają głosu w mediach, ale próbują pośredniczyć w uregulowaniu wojny Rosji z Ukrainą. Należy do nich Roman Abramowicz, który kilkakrotnie spotykał się zarówno z Władimirem Putinem, jak i z Wołodymyrem Zełenskim, pośrednicząc m.in. w procesie powrotu z Rosji nad Dniepr ukraińskich dzieci.
Niewykluczone, że najbogatsi Rosjanie, patrząc na zaostrzające się represje, kryzys paliwowy i niepewną sytuację gospodarczą w Rosji, coraz bardziej zaczynają martwić się o przyszłość swoich majątków.
– Pieniędzy zaczęło brakować w ubiegłym roku. Na tym tle Kreml gwałtownie nasilił represje wobec elit – formalnie poprzez wszczynanie spraw karnych pod zarzutami korupcji. Co więcej, ludzi nie tylko wsadza się za kratki, ale też pozbawia całego majątku i nacjonalizuje aktywa. Majątek elit jest dzisiaj dzielony na nowo. Reżim wysyła w ten sposób sygnał elitom – będą posłuszni albo stracą wszystko – mówił „Rzeczpospolitej” w marcu prof. Andriej Jakowlew, czołowy rosyjski ekonomista i były wieloletni prorektor prestiżowej Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie.
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