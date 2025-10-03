Przez lata 119-metrowy Motor Yacht A, inspirowany kształtami okrętów podwodnych, był uważany za jeden z najbardziej spektakularnych i rozpoznawalnych na świecie pływających pałaców rosyjskich oligarchów. Jednak według Luxury Launches jednostka z dala od europejskich portów (sankcje nie pozwalają jej zawijać do zachodnich marin) i wyspecjalizowanych stoczni, jest zaniedbana i stopniowo popada w ruinę. Przestój w Dubaju kosztuje rocznie około 30 mln dol..

Wnętrza w kryształach, puste baseny

Zbudowana przez niemiecką stocznię Blohm+Voss według projektu znanego projektanta jachtów Philippe'a Starcka jednostka zachwycała nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także wnętrzem: prawie 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w tym 230-metrowa sypialnia główna, a do tego siedem luksusowych kabin dla 14 gości.

Do wykończenia wnętrz na całym jachcie zostały użyte kryształy marki Baccarat. Kryształowe jest tam wszystko, od szyb po meble. Plotka głosi, że jacht jest wyposażony w kuloodporne szyby, dostęp biometryczny, dziesiątki kamer, kapsułę ratunkową. Jednak od wojny Putina i objęcia oligarchów ją wspomagających sankcjami, wszystkie te cuda inżynierii i bizantyjskiego przepychu są bezużyteczne. Baseny stoją puste, detale wnętrza pokryte są piaskowym pustynnym pyłem, a cała jednostka coraz bardziej niszczeje.

Miliarder stracił też drugi jacht

Motor Yacht A nie został oficjalnie aresztowany, ale odkąd jego właściciel został umieszczony na liście sankcji UE, przestał wpływać na europejskie wody. W strachu przed konfiskatą jacht został przeniesiony do „bezpiecznej przystani” w Dubaju, gdzie od rosyjskiej wojny stoi nieużywany.