Rosyjski miliarder porzucił jacht wart 200 mln dolarów. Niszczeje w Dubaju

Motorowy superjacht objętego sankcjami rosyjskiego miliardera Andrieja Mielniczenki, wyceniany na około 200 mln dolarów, od trzech lat popada w ruinę w porcie w Dubaju. Jednostka nie może zawijać do portów Zachodu, nie jest poddawana regularnej konserwacji.

Publikacja: 03.10.2025 11:03

Foto: AFP

Iwona Trusewicz

Przez lata 119-metrowy Motor Yacht A, inspirowany kształtami okrętów podwodnych, był uważany za jeden z najbardziej spektakularnych i rozpoznawalnych na świecie pływających pałaców rosyjskich oligarchów. Jednak według Luxury Launches jednostka z dala od europejskich portów (sankcje nie pozwalają jej zawijać do zachodnich marin) i wyspecjalizowanych stoczni, jest zaniedbana i stopniowo popada w ruinę. Przestój w Dubaju kosztuje rocznie około 30 mln dol..

Wnętrza w kryształach, puste baseny

Zbudowana przez niemiecką stocznię Blohm+Voss według projektu znanego projektanta jachtów Philippe'a Starcka jednostka zachwycała nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także wnętrzem: prawie 2200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w tym 230-metrowa sypialnia główna, a do tego siedem luksusowych kabin dla 14 gości. 

Do wykończenia wnętrz na całym jachcie zostały użyte kryształy marki Baccarat. Kryształowe jest tam wszystko, od szyb po meble. Plotka głosi, że jacht jest wyposażony w kuloodporne szyby, dostęp biometryczny, dziesiątki kamer, kapsułę ratunkową. Jednak od wojny Putina i objęcia oligarchów ją wspomagających sankcjami, wszystkie te cuda inżynierii i bizantyjskiego przepychu są bezużyteczne. Baseny stoją puste, detale wnętrza pokryte są piaskowym pustynnym pyłem, a cała jednostka coraz bardziej niszczeje.

Miliarder stracił też drugi jacht

Motor Yacht A nie został oficjalnie aresztowany, ale odkąd jego właściciel został umieszczony na liście sankcji UE, przestał wpływać na europejskie wody. W strachu przed konfiskatą jacht został przeniesiony do „bezpiecznej przystani” w Dubaju, gdzie od rosyjskiej wojny stoi nieużywany. 

Inny z jachtów miliardera tego samego objętego sankcjami rosyjskiego bogacza – Sailing Yacht A, jeden z największych jachtów żaglowych na świecie, został skonfiskowany przez włoską Straż Finansową w marcu 2022 r. w Trieście i wymaga jeszcze droższych napraw niż Motor Yacht A.

Kim jest Andriej Mielniczenko?

Urodzony w 1972 r. w Homlu na Białorusi, Mielniczenko drogę do miliardów zaczynał, handlując walutami w moskiewskim akademiku. Dzięki sieci kantorów, zarobił pierwsze 50 tysięcy dol. W styczniu 2022 r. tuż przed agresją Putina na Ukrainę Mielniczenko był wyceniany przez Forbesa na 24,9 mld dol. Dzięki temu zajął 7. miejsce wśród rosyjskich miliarderów i 65. miejsce na świecie.
Jego największym aktywem był nawozowy EuroChem; miał też energetyczny koncern SUEK. Kupiony w 2005 r. EuroChem był rozpadającym się, przestarzałym tworem komunistycznej gospodarki, na granicy upadłości. Mielniczenko zrobił z niego największego rosyjskiego producenta nawozów azotowych i fosforowych oraz jednego z największych światowych eksporterów nawozów.
W 2015 r. EuroChem przeniósł swoją siedzibę do Szwajcarii, aby zyskać kapitał na projekty inwestycyjne i zapewnić międzynarodowy rozwój. Firma posiadała zaplecze produkcyjne, logistyczne i dystrybucyjne w Rosji, Belgii, Litwie, Estonii, Chinach, Niemczech, Kazachstanie i USA. Eksportowała do ponad 100 krajów.
Sam Mielniczenko, który z innymi rosyjskimi bogaczami ścigał się w posiadaniu największego jachtu na świecie, był nie tylko donatorem wojennej kasy Kremla (płacąc do niej ogromne podatki), ale i jednym z największych dobroczyńców w Rosji. Nie szczędził pieniędzy na Cerkiew, państwowe instytucje, muzea, szkoły itp. A to wszystko dawało oligarsze wysokie notowania na Kremlu. Mielniczenko zawsze potrafił wyprzedzać wydarzenia. W 2021 r. uzyskał obywatelstwo ZEA. A po napaści Putina na Ukrainę porzucił Rosję na rzecz emiratu Ras al-Chajma, dokąd przeniósł się z całą rodziną.
W marcu 2022 r. został wpisany na sankcyjną listę Unii Europejskiej. Jak inni oligarchowie dostał zakaz wjazdu do Unii, ma zablokowane konta i zajęte aktywa, w tym drugi wielki jacht. Po objęciu sankcjami Mielniczenko oficjalnie przestał być beneficjentem grupy EuroChem oraz SUEK. Istnieje jednak podejrzenie, że dalej je kontroluje poprzez podstawione firmy i osoby.

