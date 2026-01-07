Aktualizacja: 07.01.2026 16:31 Publikacja: 07.01.2026 16:06
Linia produkcyjna w fabryce Stellantis w Gliwicach. Styczeń 2024 roku.
Foto: Zbigniew Meissner/PAP
Ponad 3-proc. wzrost produkcji sprzedanej przy spadku eksportu i malejącym zatrudnieniu – tak przedstawiają się najnowsze wyniki polskiego przemysłu motoryzacyjnego, podsumowane przez branżową firmę analityczną AutomotiveSuppliers.pl. Prognozowana wielkość produkcji sprzedanej branży w 2025 r. ma wynieść w granicach 230-233 mld zł, natomiast eksport przekroczy 45 mld euro. Nie ma perspektyw na wzrost zatrudnienia – na koniec 2025 r. miało pozostawać na poziomie 197-197,7 tys., podczas gdy po trzech pierwszych kwartałach 2025 r. wynosiło 198,4 tys. i malało zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.
Najnowszy raport AutomotiveSuppliers.pl, który podsumował właśnie pierwsze 9 miesięcy 2025 r. wskazuje, że sytuacja w polskim przemyśle motoryzacyjnym, trzecim pod względem znaczenia w krajowej gospodarce, odpowiadającym za 8,5 proc. wartości całego polskiego eksportu, zaczyna się stopniowo poprawiać. – Wyniki rosną drugi kwartał z rzędu – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl. Wyższą produkcję sprzedaną odnotowano zarówno w segmencie części i akcesoriów, jak i pojazdów oraz silników, a nawet przyczep i naczep, na które popyt wcześniej znacząco topniał wskutek spadku zleceń w międzynarodowym transporcie drogowym.
Czytaj więcej
Na polskim rynku motoryzacyjnym debiutuje FindCar.pl – pierwsza platforma online, która w jednym...
Ale zatrudnienie w branży odpowiadającej za 2 proc. wszystkich miejsc pracy w kraju nieprzerwanie maleje od sześciu kwartałów (tj. od pierwszego półrocza 2024 r.). – Trwający trend spadkowy potwierdza trudną sytuację w jakiej znajduje się sektor motoryzacyjny w całej Unii Europejskiej – zaznacza Orłowski. Zwłaszcza że chodzi nie tylko o redukcje zatrudnienia, ale zamykanie całych zakładów.
Na kłopoty producentów motoryzacyjnych w Polsce wpływa nie tylko słabnąca koniunktura, ale także uzależnienie od zagranicznych odbiorców oraz pogarszająca się konkurencyjność. Napędzające branżę jeszcze kilka lat temu zagraniczne inwestycje słabną, a w 12 działających w Polsce fabrykach gotowych pojazdów częściej myśli się o utrzymaniu poziomu produkcji niż o jej wzroście.
Nie słabną problemy działających w Polsce producentów baterii do samochodów elektrycznych, który to sektor jeszcze nie tak dawno wydawał się najbardziej perspektywicznym dla branży. Niekorzystny jest także brak większej dywersyfikacji rynków zbytu: niezmiennie od lat najważniejszym zagranicznym partnerem przemysłu motoryzacyjnego pozostają Niemcy. Po trzech kwartałach 2025 r. wartość eksportu za naszą zachodnią granicę wyniosła 11,3 mld euro (33,87 proc. całości), co jest wynikiem o 4,9 proc. gorszym niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Kolejnymi rynkami zbytu są: Francja (7,5 proc. całości, 2,5 mld euro, -18,55 proc.), Czechy (7,39 proc. całości, 2,46 mld euro, +4,81 proc.) i Włochy (6,41 proc. całości, 2,14 mld euro, -8,23 proc.). W sumie eksport branży po trzech kwartałach 2025 r. miał wartość 33,39 mld euro. To wynik o 2,84 proc. niższy (-0,97 mld euro) niż w tym samym czasie rok wcześniej.
Na przyszłych wynikach branży będzie ciążył fakt, że główny do niedawna jej atut – konkurencyjne koszty pracy – traci na znaczeniu. W latach 2016-2024 wzrosły one dwukrotnie, przy średnim wzroście o 30 proc. dla całej UE. Na tle kosztów pracy kluczowym wskaźnikiem konkurencyjności jest gęstość robotyzacji: w Polsce okazuje się sześciokrotnie niższa niż w Niemczech i trzykrotnie niższa niż w Czechach. Według International Federation of Robotics, w 2023 r. w przemyśle motoryzacyjnym w Niemczech działało ok. 1500 robotów na 10 tys. pracowników, podczas gdy w Polsce ok. 250.
Mocną stroną polskiego przemysłu motoryzacyjnego pozostaje oparcie na produkcji części i komponentów, co daje mu większą stabilność na wahania koniunkturalne. To dlatego, że są one dostarczane zarówno dla fabryk produkujących samochody, jak i na rynek wtórny, dla naprawy i wymiany aut. Zarazem motoryzacja generuje zamówienia dla innych branż gospodarki, a łączny popyt z tego sektora odpowiada za 4 proc. polskiego PKB.
Jednak to, co jest zaletą w kontekście koniunkturalnej stabilności, ma także wadę: wytwarzanie części jest bowiem tym segmentem procesu produkcji, w którym wartość dodana jest niższa niż w przypadku produkcji samochodów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czeski miliarder Daniel Křetínski, Amazon i chińskie platformy e-commerce to zdaniem ekspertów główni kandydaci...
InPost otrzymał ofertę przejęcia, e-commerce szykuje się na rewolucję AI w 2026 roku. Chiny uderzają w japońską...
Akcje właściciela sieci paczkomatów drożeją we wtorek na giełdzie w Amsterdamie o ponad 28 proc. po poinformowan...
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze blokujące umowę w branży półprzewodników między HieFo Corp. a Em...
Łotwa zbudowała 280 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Kosztowało około 18 mln euro. Polskie 199 km elektroniczne...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas