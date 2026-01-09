Rzeczpospolita
Rosjanie potwierdzają, że użyli pocisku Oriesznik przeciw Ukrainie. Wyjaśniają dlaczego

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy z 8 na 9 stycznia Rosjanie dokonali zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę w odwecie za domniemany atak ukraińskich dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim.

Publikacja: 09.01.2026 08:03

Skutki nocnego rosyjskiego ataku na Kijów

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Resort obrony Rosji poinformował, że do ataku na Ukrainę użyto m.in. pocisku balistycznego Oriesznik. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Rosjanie użyli Oriesznika do ataku na Lwów. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że na Lwów spadł pocisk balistyczny poruszający się z prędkością 13 tys. kilometrów na godzinę. 

Rosjanie informują o ataku na fabryki produkujące drony i infrastrukturę energetyczną

Celem ataku na Lwów były prawdopodobnie największy na Ukrainie podziemny magazyn gazu (kompleks Bilcze-Wołycko-Uherski), w którym ma znajdować się nawet 17 mld m3 gazu, połowa ukraińskich rezerw tego surowca. 

W nocy Rosjanie intensywnie atakowali również Kijów. Z informacji przekazywanych przez władze ukraińskiej stolicy wynika, że w ataku ucierpiały budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 19 zostało rannych. Z informacji przekazywanych przez władze Kijowa wynika, że stolica była celem ataku z użyciem dronów-kamikadze. W związku z atakiem w Kijowie doszło do przerw w dostawach prądu. 

Resort obrony Rosji podaje, że w cele nocnego ataku zostały osiągnięte. „Fabryki produkujące bezzałogowe statki powietrzne wykorzystane do terrorystycznego ataku, a także obiekty infrastruktury energetycznej zasilające ukraiński kompleks militarno-przemysłowy zostały trafione” - wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony. 

Siergiej Ławrow
Dyplomacja
Atak Ukraińców na rezydencję Putina? Donald Trump: Coś się stało w pobliżu

Ministerstwo Obrony Rosji podaje, że atak został przeprowadzony za pomocą broni precyzyjnej dalekiego zasięgu wystrzeliwanej z lądu i morza (co sugeruje użycie do ataku pocisków Kalibr), a także przy użyciu mobilnego, naziemnego zestawu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik oraz dronów. 

Resort obrony Rosji uzasadnił atak domniemanym atakiem ukraińskich dronów na rezydencję Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim, do którego miało dojść 29 grudnia (Ukraińcy mieli rzekomo użyć do tego ataku 91 dronów, które zostały strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą). Ukraina zaprzecza, jakoby dokonała takiego ataku. Również Donald Trump mówił niedawno, że z posiadanych przez Stany Zjednoczone informacji wynika, że taki atak nie miał miejsca. 

Oriesznik, nowa broń w arsenale Władimira Putina

Zestaw Oriesznik, którego Rosja miała użyć do ataku, to nowa broń w rosyjskim arsenale. Zasięg operacyjny pocisku, który ma osiągać prędkość ponad 10 Machów (ok. 12,3 tys. km na godzinę), a więc jest bronią hipersoniczną to 5 tys. km. Oriesznik może być uzbrojony zarówno w głowicę konwencjonalną, jak i nuklearną. Po raz pierwszy Rosjanie użyli tej broni do ataku na Dniepr 21 listopada 2024 roku. W 2025 roku pociski Oriesznik miały zostać rozmieszczone na Białorusi o czym oficjalnie poinformowano w grudniu. 

Oriesznik - nowa broń Władimira Putina

Foto: PAP

Źródło: rp.pl

