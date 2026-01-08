Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosja zaatakowała obwód lwowski pociskiem Oresznik

We Lwowie doszło do serii potężnych eksplozji. Rosja zaatakowała rakietą hipersoniczną średniego zasięgu Oresznik - choć to jednak jeszcze niepotwierdzone informacje.

Publikacja: 08.01.2026 23:55

System rakietowy Oresznik

System rakietowy Oresznik

Foto: Wikipedia

Agnieszka Kazimierczuk

 W całym kraju ogłoszono alarmy lotnicze, a we Lwowie odnotowano kilka potężnych eksplozji.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to dopiero drugie operacyjne użycie pocisku balistycznego średniego zasięgu Oresznik, po pierwszym zgłoszonym użyciu przeciwko Dnieprowi w 2024 roku.  Pocisk ma zasięg  500-5500 km, w zależności od wariantu i konfiguracji głowicy. Może przenosić modułowe głowice, w tym głowice termojądrowe lub manewrujące (MaRV), z systemem niezależnego naprowadzania.

Reuters poinformował, że celem ataku była infrastruktura krytyczna w obwodzie lwowskim – atak był więc tym bardziej dotkliwy ze względu na surową zimę panującą na Ukrainie. 

W obwodzie lwowskim odgłos nadlatujących pocisków był słyszalny 70 km od miasta Stryj, a na niebie widoczna była silna łuna. Celem ataku był prawdopodobnie największy ukraiński magazyn gazu. W gazociągach w regionie doszło do spadku ciśnienia: kotły grzewcze i piece przestały działać.

Wstępne raporty wskazują, że pocisk Oreshnik został użyty bez głowicy. Przy prędkościach powyżej Mach 5-6 pocisk nie wymagał użycia silnych materiałów wybuchowych: jego energia kinetyczna sama wywołuje efekt wybuchu.

Dotychczas nie zgłoszono żadnych ofiar.

Rosja zaatakowała również Kijów dronami.

O możliwości ataku ostrzegała Ambasada USA

Wieczorem 8 stycznia ambasada USA poinformowała o otrzymaniu informacji o „potencjalnie poważnym ataku powietrznym, który może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu najbliższych kilku dni”.

„Ambasada, jak zawsze, zaleca obywatelom USA przygotowanie się do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu powietrznego” – czytamy w ostrzeżeniu.

Ukraińskie media zauważają, że ambasada USA nie wskazała w ostrzeżeniu, że to Rosja będzie odpowiedzialna za ten zakrojony na szeroką skalę atak powietrzny.

Ostrzeżenie Zełenskiego

Również prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu ostrzegł swoich rodaków o możliwym rosyjskim ataku. 

Czytaj więcej

Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko spotkali się w Sankt Petersburgu
Konflikty zbrojne
Rosja może rozmieścić nowe hipersoniczne pociski balistyczne w byłej bazie lotniczej na Białorusi

-  Pojawiły się informacje, że dziś w nocy może dojść do kolejnego masowego ataku ze strony Rosji. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia lotnicze dziś i jutro oraz zawsze szukać schronienia w schronach - mówił Zełenski. -  Rosjanie ani trochę się nie zmienili. Próbują wykorzystać pogodę. Poleciłem rządowi, aby wsparł lokalne władze i wszystkich zaangażowanych w pomoc w maksymalnym stopniu - zapewnił.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą
e-Wydanie
