Wojna w Ukrainie: skutki rosyjskiego ataku jedną rakietą

Nie jest jasne co to miałoby dokładnie znaczyć, ale nie ma też żadnych danych z rosyjskiej strony, by Ukraińcy ostatnio użyli francuskiej rakiety Scalp. Podobnie już w niedzielę, gdy gubernator obwodu kurskiego poinformował o zestrzeleniu dwóch ukraińskich rakiet, ale nie podał ich typu. Czy były to zachodnie pociski dalekiego zasięgu (ATACMS, Storm Shadow i lub właśnie Scalp), czy może własne, ukraińskie (które też posiada ukraińska armia).

Atak nową rosyjską rakietą był propagandowy

W sprawie dalszego użycia tych rakiet przez ukraińską armię Zachód (przede wszystkim USA) nie wypowiada się. Po putinowskim szantażu odezwał się tylko minister Jean-Noël Barrot oraz niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który jeszcze raz zapewnił, że Ukraina nie dostanie niemieckich rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Ponieważ Berlin ich i tak nie dostarcza, kremlowski szantaż nie był skierowany do niego.

– Trwa wojna i Putin wykorzystuje wszelkie możliwości w celu zmniejszenia udziału Zachodu (w pomocy wojskowej Ukrainie – red.) i realizacji swoich planów. Ćwiczenia z rosyjską bronią strategiczną, wypowiadanie umów (rozbrojeniowych między ZSRR/Rosją i USA – red.), rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, nowa rosyjska doktryna użycia broni atomowej, teraz użycie Oresznika (nowej rakiety, którą zaatakowano Dniepr – red.) – to wszystko tylko po to, by zastraszyć Zachód i wpłynąć na jego bieżącą politykę. Te działania podniecają media i społeczeństwa, budując niepewność, tworząc strach. Moskwa ma nadzieję, że taka strategia da jej pożądane rezultaty – sądzi Starczak.

Większość ekspertów zgadza się z nim, uważają, że atak na Dniepr miał cel tylko propagandowy, a nowa rosyjska rakieta nie jest aż tak groźna, jak ją przedstawia Putin.