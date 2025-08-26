06:10 Najnowszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj:

23:44 136 starć bojowych, najcięższe walki pod Pokrowskiem

25 sierpnia stoczono 136 starć bojowych z wojskami rosyjskimi – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych w komunikacie operacyjnym z godziny 22:00. Na całej linii frontu Rosjanie przeprowadzić mieli 43 naloty, zrzucając 57 bomb kierowanych, użyli 1459 dronów-kamikadze oraz dokonali 2799 ostrzałów pozycji i miejscowości ukraińskich.

23:36 Umerow rozmawiał z Brytyjczykami o gwarancjach bezpieczeństwa

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umerow spotkał się z szefem Sztabu Obrony Wielkiej Brytanii, admirałem Tonym Radakinem, oraz jego następcą, Richardem Knightonem. Rozmowy dotyczyły zapewnienia Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, wzmocnienia zdolności obronnych, długoterminowego wsparcia w wojnie z Rosją oraz maksymalizacji sankcji i presji politycznej na agresora.

23:31 Szmyhal i wicekanclerz Niemiec rozmawiali o produkcji dronów

Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z wicekanclerzem Niemiec, ministrem finansów Larsem Klingbeilem. Rozmowy dotyczyły finansowania produkcji i zakupu uzbrojenia, wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy oraz rozwoju wspólnych przedsięwzięć przemysłowych, szczególnie w zakresie produkcji dronów.

Szczególną uwagę politycy poświęcili realizacji projektów z niemieckim koncernem zbrojeniowym Rheinmetall. Szmyhal zaznaczył, że Ukraina wysoko ceni decyzję Niemiec o dostarczeniu dwóch systemów Patriot i liczy na dalszą owocną współpracę ws. zapewnienia bezpieczeństwa całej Europie.

23:23 Radosław Sikorski rozmawiał z sekretarzem stanu USA i szefami dyplomacji

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w telekonferencji z sekretarzem stanu Marco Rubio, wysoką przedstawicielką UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kają Kallas i szefami dyplomacji Ukrainy, Francji, Niemiec, Finlandii, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.

„Spotkanie poświęcone było perspektywom zawieszenia broni, zarysowanym po ostatnich rozmowach między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z udziałem przedstawicieli państw europejskich w Waszyngtonie”— czytamy w komunikacie MSZ.

„Ponadto wicepremier Sikorski ostrzegł, że w jego przekonaniu Kreml nie porzucił swoich maksymalistycznych celów z początku wojny. Wskazał, że sposobem doprowadzenia Rosji do stołu obrad jest wzmocnienie na nią presji oraz kontynuowanie politycznego, gospodarczego i militarnego wsparcia dla Ukrainy” — dodano.

23:08 Jest komentarz Zełenskiego po spotkaniu z Kelloggiem

Kijów docenia gotowość USA do budowy architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy – zaznaczył prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu ze specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa, generałem Keithem Kelloggiem.

„Ukraina, jak zawsze, jednoczy świat” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych. „Doceniamy gotowość USA, aby być częścią architektury bezpieczeństwa dla Ukrainy i nasze ekipy aktywnie działają w tym kierunku. Oczekujemy, że w najbliższym czasie zostaną wyznaczone kluczowe podstawy bezpieczeństwa" – zaznaczył.

23:01 Starlinki w Ukrainie. „Trwają konsultacje ze stroną polską”

„W Ministerstwie Transformacji Cyfrowej oświadczono, że obecnie trwają konsultacje ze stroną polską w sprawie opłaty za użytkowanie Starlinków dla Ukrainy. Poinformowano nas o tym w biurze prasowym resortu” – podaje ukraiński portal Suspilne, pisząc o wecie prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

22:36 Trump o spotkaniu Putin-Zełenski

Donald Trump stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że niedojście do skutku spotkania przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, może poskutkować „bardzo poważnymi konsekwencjami”.

22:17 Lwów: Znaleziono szczątki kilkudziesięciu osób

Podczas prowadzonych we Lwowie ekshumacji, polsko-ukraiński zespół odnalazł szczątki około 40-50 osób. Na razie nie wiadomo, czy pochowani żołnierze byli Polakami czy Ukraińcami. Wszystko wyjaśnić mają badania DNA, które zostaną przeprowadzone po posegregowaniu kości – przekazało Ministerstwo Kultury Ukrainy.

21:53 Zełenski i Kellogg rozmawiali o presji na Rosję i powrocie uprowadzonych dzieci

Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z generałem Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, aby omówić sposoby wywierania presji na Rosję oraz kwestie humanitarne, w szczególności powrót do domu wszystkich uprowadzonych ukraińskich dzieci. Zełenski podkreślił w mediach społecznościowych, że było to bardzo dobre spotkanie.

21:36 Media o reakcji Ukrainy ws. zapowiedzi Nawrockiego

„Władze w Kijowie uprzedziły Polskę, że zareagują, jeśli Sejm zrówna czerwono-czarną symbolikę z nazistowską” - pisze ukraiński portal Europejska Prawda, powołując się na źródło w ukraińskiej dyplomacji.

Karol Nawrocki zapowiedział w poniedziałek inicjatywę legislacyjną, która w kodeksie karnym zrówna „symbol banderowski” z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

21:10 Newsmax: Ukraiński wywiad i wsparcie USA zmieniły bieg wojny

„Kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w 2022 roku, wielu na Zachodzie sądziło, że Kijów padnie w kilka dni. Tymczasem działania HUR oraz wsparcie USA odwróciły losy wojny i przeniosły ją na terytorium agresora”– napisał portal Newsmax.

Jak podkreślono, kluczowym elementem odporności Ukrainy była transformacja HUR pod kierownictwem gen. Kyryła Budanowa, który jeszcze przed inwazją ostrzegał przed atakiem, choć jego prognozy były wówczas często lekceważone.

20:56 Rosjanie zaatakowali obwód dniepropietrowski

W ciągu dnia wojska rosyjskie przeprowadziły blisko 40 ataków na obwód dniepropietrowski, używając dronów, artylerii oraz bomb kierowanych. Uderzenia objęły rejony Nikopola, Synelnykowego i Krzywego Rogu – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej, Serhij Łysak.

Zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo sześć budynków mieszkalnych, dwie ciężarówki oraz stacja benzynowa.

20:32 Atak drona na wieś Antoniwka

Wieczorem wojska rosyjskie przeprowadziły atak dronem na miejscowość Antoniwka w obwodzie chersońskim – poinformowała Chersońska Miejska Administracja Wojskowa. Do ataku doszło ok. godziny 17:40. Ranny został 36-letni mężczyzna, który doznał urazu wybuchowego oraz odłamkowych ran nogi.

20:07 Dlaczego Putin nie chce spotkać się z Zełenskim? Trump: Nie lubi go

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym w Białym Domu prezydent Donald Trump przekazał, że nie omawiał z Władimirem Putinem konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zapowiedział jednak, że USA wesprą ten kraj.

Polityk, zapytany, dlaczego przywódca Rosji wydaje się niechętny do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, odpowiedział: „Bo go nie lubi”.

19:53 Nieoficjalnie: Kijów analizuje decyzje Nawrockiego ws. Ukraińców

Ukraińskie MSZ analizuje skutki weta prezydenta RP wobec ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz jego zapowiedzi zrównania symbolu banderowskiego z nazistowskimi i komunistycznymi – podała agencja Ukrinform, powołując się na źródła w dyplomacji.

„Analizujemy prawny wymiar uchwalonych decyzji i ich możliwy wpływ na sytuację ukraińskich obywateli w Polsce” – cytuje swojego rozmówcę agencja. Źródło wyraziło nadzieję, że prawa Ukraińców będą respektowane na poziomie porównywalnym z obywatelami państw UE. Jednocześnie zastrzegło, że jakiekolwiek „polityzowane decyzje” dotyczące symboliki mogą wywołać „nasilenie negatywnych nastrojów” wśród społeczeństwa ukraińskiego i mogą wymagać reakcji strony ukraińskiej.

19:26 Szmyhal i Kellogg rozmawiali w Kijowie

Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się w Kijowie z generałem Keithem Kelloggiem, specjalnym przedstawicielem prezydenta USA ds. Ukrainy. Rozmowy dotyczyły rozwoju wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa mających zapobiec przyszłej agresji przeciwko Ukrainie.

19:07 Tusk: Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę

- Polscy żołnierze nie wezmą udziału w żadnej ewentualnej przyszłej misji pokojowej na terytorium Ukrainy – oświadczył premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Kanady, Markiem Carneyem. Podkreślił też, że Polska nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę po zakończeniu wojny, ale odegra kluczową rolę wspierającą – w logistyce, organizacji pomocy dla Ukrainy i ochronie granic.

18:51 USA sprzedają Ukrainie rakiety, ale blokują ich użycie

Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Ukrainie ponad 3,3 tys. rakiet dalekiego zasięgu ERAM za ok. 850 mln dolarów, które sfinansują głównie państwa europejskie, m.in. Niemcy, Holandia i kraje nordyckie. Nie jest jednak jasne, czy Kijów będzie mógł ich użyć przeciw celom w Rosji – amerykańska administracja wprowadziła mechanizm, zgodnie z którym o każdym ataku pociskami ATACMS czy Storm Shadow musi decydować sekretarz obrony USA. Od końca 2024 r. Waszyngton faktycznie blokuje takie uderzenia – pisze w artykule Andrzej Łomanowski.

Choć eksperci podejrzewają, że chodzi o nową generację amerykańskich pocisków lotniczych, ich użycie zależy od zmiennych decyzji prezydenta Donalda Trumpa. Sam Trump raz krytykował uderzenia na Rosję, a raz podkreślał, że bez nich Ukraina nie ma szans na zwycięstwo. Tymczasem ukraińska armia prowadzi intensywną kampanię dronową, sięgającą tysiące kilometrów w głąb Rosji, która już spowodowała wzrost cen paliw i niedobory w niektórych regionach.

18:32 Wywiad wojskowy Ukrainy pokazał robota zwiadowczego

Ukraiński Wywiad Wojskowy (HUR) przeprowadził misję rozpoznawczą na terytorium tymczasowo okupowanym w obwodzie sumskim, wykorzystując lądowy system robotyczny. Na robocie umieszczono flagę narodową. HUR opublikował w sieci nagranie wideo dokumentujące operację.

18:12 76 starć bojowych od początku dnia

Od początku dnia odnotowano 76 starć bojowych pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy a wojskami rosyjskimi – poinformował Sztab Generalny Ukrainy w komunikacie z godziny 16:00.

Rosjanie przeprowadzili cztery naloty, zrzucili siedem bomb kierowanych KAB oraz dokonali 93 ostrzałów, w tym dwa przy użyciu wyrzutni rakietowych. „Ukraińskie oddziały podejmują aktywne działania, by zakłócić plany przeciwnika i odnoszą sukcesy w niektórych rejonach” – czytamy.

17:52 Amerykańskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot w pobliżu Alaski

Myśliwce Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) po raz trzeci w ciągu tygodnia przechwyciły rosyjski samolot w pobliżu Alaski – podało ABC News.

Według komunikatu NORAD, 24 sierpnia samolot dowodzenia i kontroli E-3 Sentry, dwa myśliwce F-16 oraz dwa tankowce powietrzne KC-135 zostały skierowane do przechwycenia i wizualnej identyfikacji rosyjskiego Iła-20, znanego w kodzie NATO jako Coot. Podobne działania podejmowano już 20 i 21 sierpnia – wówczas także wykryto rosyjskie maszyny w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski (ADIZ).

17:29 Nalot na Kostiantyniwkę. Cztery osoby ranne

W wyniku rosyjskiego nalotu na Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim rannych zostało czterech cywilów. Dwie osoby są w ciężkim stanie – poinformowała Prokuratura Obwodu Donieckiego. „25 sierpnia 2025 roku między 11:20 a 12:00 siły zbrojne Rosji przeprowadziły kolejny nalot na Kostiantyniwkę. Czterech mieszkańców, którzy w chwili ostrzału znajdowali się na ulicy, zostało rannych” – czytamy w komunikacie.

16:57 Rosjanie ostrzelali miejscowość w obwodzie charkowskim. Ranna kobieta

Wojska rosyjskie – przy użyciu wyrzutni rakietowych – ostrzelały miejscowość Słatyne w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku ranna została mieszkanka wsi, uszkodzeniu uległy zaś domy prywatne, gazociąg i linie energetyczne – poinformował szef lokalnej administracji wojskowej, Wiaczesław Zadorenko.

16:34 Zełenski o spotkaniu Ukraina-USA

Podczas konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere, która odbyła się w poniedziałek w Kijowie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że już niebawem delegacja ukraińska spotka się z amerykańską. - Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską - powiedział Zełenski.

16:00 Norwegia w 2026 roku przeznaczy 8,5 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy

Norwegia w przyszłym roku zamierza utrzymać wysoki poziom wsparcia dla Ukrainy – przeznaczy na ten cel ok. 8,5 mld dolarów – poinformował premier Jonas Gahr Støre podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie.

15:47 Keith Kellogg: prace nad gwarancjami dla Ukrainy trwają

Specjalny wysłannik prezydenta USA Keith Kellogg powiedział, że prace dyplomatyczne nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy trwają i są bardzo złożone. Specjalny wysłannik prezydenta USA wspomniał o „bardzo dużej liczbie ofiar wojny” i podkreślił potrzebę „położenia temu kresu”. - Chcemy, żeby to wszystko dobiegło końca (...) – powiedział Kellogg.

15:26 Minister cyfryzacji: Weto Karola Nawrockiego to najlepszy prezent dla wojsk Putina

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, zareagował na weto prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu” – napisał na platformie X Krzysztof Gawkowski.

15:13 Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji: doniesienia o wstrzymaniu dostaw broni z USA to fake-news

Ukraińskie Centrum Zwalczania Dezinformacji zdementowało doniesienia o wstrzymaniu dostaw broni ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę. „Informacja o »zawieszeniu dostaw broni przez USA« na Ukrainę to dezinformacja, która została celowo wrzucona do naszej przestrzeni informacyjnej pod przykrywką świeżych informacji” – podkreśla Centrum Zwalczania Dezinformacji w komunikacie.

15:03 Nowe dane Rosji o stratach Ukrainy

Ministerstwo Obrony Rosji podało nowe informacje o dobowych stratach Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonach odpowiedzialności sześciu zgrupowań rosyjskich wojsk: „Północ”, „Dniepr”, „Południe”, „Centrum”, „Wschód” i „Zachód”. Według tego źródła, w niedzielę wojska ukraińskie straciły 1130 żołnierzy (zabitych i rannych) oraz czołg, 20 pojazdów opancerzonych, 52 samochody i 11 dział artylerii polowej.

14:54 Kurska Elektrownia Jądrowa wyłączyła połowę swojej mocy po ataku dronów

„W wyniku ataku ukraińskich dronów moc jedynego działającego bloku energetycznego w Kurskiej Elektrowni Jądrowej spadła o 50 procent” - informuje „Moscow Times”. „Podczas upadku urządzenie eksplodowało, w wyniku czego uszkodzony został transformator. Lokalny pożar został ugaszony. W rezultacie moc bloku N3 została ograniczona” – poinformował operator elektrowni, firma Rosenergoatom.

14:23 Zełenski: Pod koniec tygodnia spotkanie z delegacją USA w sprawie negocjacji z Rosją

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że pod koniec tygodnia delegacje ukraińska i amerykańska spotkają się, aby omówić możliwości przyszłych negocjacji pokojowych Ukrainy i Rosji. W poniedziałek strona ukraińska spotka się z wysłannikiem USA Keithem Kelloggiem – dodał podczas wspólnej konferencji z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Støre.

14:18 Sondaż na zlecenie Transparency International Ukraine: Ukraińcy dostrzegają korupcję

Korupcję w procesie odbudowy dostrzega 65 proc. ​​Ukraińców, ankietowanych przez agencję badawczą Info Sapiens. Informację tę podała organizacja pozarządowa Transparency International Ukraine , która zleciła przeprowadzenie tego badania. „Dwie trzecie respondentów uważa, że ​​etapy najbardziej narażone na korupcję to dystrybucja środków międzynarodowych i budżetowych (65 proc. wskazań), kontrola i sprawozdawczość w zakresie wykorzystania zasobów (63 proc.) oraz przetargi (61 proc.)” – czytamy w raporcie.

14:08 Rosjanie informują, że zajęli miejscowość w obwodzie dniepropietrowskim

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że żołnierze rosyjskiego zgrupowania „Wschód” zajęli wieś Zaporiźke (Zaporożskoje) w obwodzie dniepropietrowskim.

13:47 Chiny dementują informację „Die Welt”

Chiny zdementowały informacje podane przez niemiecką gazetę „Die Welt”, która wcześniej informowała, że ​​Pekin jest skłonny wziąć udział w misji pokojowej na Ukrainie pod pewnymi warunkami. Dementi wygłosił rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Guo Jiakun. „Die Welt” informowała, że ​​gotowość Chin do wysłania sił pokojowych na Ukrainę wywołała mieszane reakcje w kręgach europejskich. Źródła podkreśliły jednak, że Pekin byłby skłonny to zrobić tylko, „jeśli siły pokojowe zostaną wysłane na podstawie mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

13:16 Czeski minister o inicjatywie amunicyjnej. Jej wstrzymanie „byłoby prezentem dla Putina”

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powiedział, że celem 16 krajów uczestniczących w inicjatywie amunicyjnej dla Ukrainy jest dostarczenie w tym roku 1,8 mln. sztuk pocisków artyleryjskich. Ponad milion już dotarło na Ukrainę. - Dzięki naszej inicjatywie amunicyjnej udało się pięciokrotnie zmniejszyć przewagę artylerii rosyjskiej na polu walki i przyczynić się do utrzymania ukraińskich linii frontu – powiedział minister. Dodał, że wstrzymanie inicjatywy byłoby „prezentem dla Putina”.

13:10 Jonas Gahr Støre zapowiedział pomoc dla Ukrainy w wysokości 8,5 mld dolarów w 2026 roku

Norweski premier Jonas Gahr Støre, zapowiedział w Kijowie kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy w 2026 roku. - Wsparcie dla Ukrainy w 2025 roku będzie kontynuowane w 2026 roku. Oznacza to 8,5 miliarda dolarów w 2026 roku, które zaproponuję parlamentowi. W przeszłości parlament jednogłośnie poparł nasz Program Wsparcia Nansena. Jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten wysoki poziom – powiedział Støre na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Program Wsparcia Nansena dla Ukrainy to norweski program wsparcia cywilnego i wojskowego. Podział między sektorem cywilnym i wojskowym jest ustalany corocznie w zależności od potrzeb Ukrainy.

12:45 ANSA: Włoski ochotnik, walczący po stornie Ukrainy, zginął na froncie

Włoski ochotnik Luca Cecca, który walczył po stronie Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej, zginął podczas działań wojennych – poinformowała agencja ANSA. Luca Cecca urodził się w Rzymie, miał 34 lata. Od grudnia 2024 roku nie było o nim wieści. Źródła agencji podają, że zginął w walkach w obwodzie donieckim.

12:31 Węgry oburzone, Ukraina nie odpuszcza – „Przyjaźń” pod ostrzałem

Kijów zniszczył ważną rosyjską przepompownię naftociągu „Przyjaźń”, którym surowiec rosyjski dociera na Węgry.

12:22 Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, wśród nich o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu pięciu ustaw. Jednocześnie ogłosił zawetowanie trzech projektów - wśród nich jest nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, a także ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce.

12:15 Tusk: Polska będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy dla Ukrainy

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premierów Polski i Kanady, Donalda Tuska i Marka Carneya. Po zakończeniu rozmów obaj politycy wygłosili oświadczenia dla mediów. – Możemy dzisiaj obaj potwierdzić dalszą gotowość Kanady, Polski i naszych partnerów europejskich w dalszą pomoc dla Ukrainy w jej obronie przeciw rosyjskiej agresji i pomocy po zakończeniu wojny - i będziemy z Kanadą tutaj bardzo blisko współpracować. Potwierdziłem, że Polska co prawda nie zamierza wysłać żołnierzy na misję do Ukrainy po zakończeniu wojny, natomiast to Polska będzie odpowiedzialna za logistyczną organizację pomocy dla Ukrainy, a także za ochronę granicy europejsko-rosyjskiej, europejsko-białoruskiej. Tak się złożyło, że to są polskie granice – powiedział Tusk. – Wiem, że mam pełne zrozumienie ze strony naszych kanadyjskich przyjaciół jeśli chodzi o ten sposób zaangażowania Polski w pomoc Ukrainie i zagwarantowaniu Ukrainie bezpiecznego i suwerennego bytu po tym ewentualnym zakończeniu działań wojennych – dodał.

11:49 Karol Nawrocki: świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. - Ja swojego zdania nie zmienię i uznaję, że 800 plus powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – powiedział. Motywy stojące za decyzją prezydenta wyjaśniał Zbigniew Bogucki.

11:21 Ważna nominacja w SBU. Prezydent Zełenski podpisał dekret

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nr 657/2025 o mianowaniu Jewhena Chmary na stanowisko szefa Centrum Operacji Specjalnych „A” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To jedna z kluczowych jednostek SBU, odpowiedzialna za szeroki zakres zadań - od operacji antyterrorystycznych po misje specjalne na rzecz bezpieczeństwa państwa. Nominacja wchodzi w życie z chwilą podpisania dekretu przez prezydenta.

10:28 Premier Norwegii Jonas Gahr Støre z wizytą w Kijowie

W poniedziałek 25 sierpnia na Ukrainę przybył premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Spotkał się z nim na dworcu w Kijowie szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha i szef prezydenckiej kancelarii Andrij Jermak.

09:58 Stubb: Żądania Putina wobec Ukrainy są typową rosyjską taktyką negocjacyjną

Prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził w programie „One Nation” w Fox News, że żądania prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące Ukrainy „są typową rosyjską taktyką negocjacyjną i z praktycznego punktu widzenia nie mogą zostać spełnione”. Według niego warunki postawione przez Kreml – nieprzystąpieniue Ukrainy do NATO, przekazanie całego Donbasu, łącznie z terenami, które nie są jeszcze okupowane, oraz zakaz rozmieszczania wojsk zachodnich na terytorium Ukrainy – są nie do przyjęcia. Prezydent Finlandii podkreślił, że kluczowym rezultatem negocjacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem było rozpoczęcie prac nad szczegółami przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

09:45 Marcin Przydacz: Nie widzę wielkiego światła co do rozwiązania pokojowego na Ukrainie

– Polskie stanowisko jest bardzo dobrze znane, stanowisko Karola Nawrockiego jest bardzo dobrze znane. Nie jesteśmy zwolennikami wysyłania polskich wojsk na wojnę, natomiast oczywiście możemy uczestniczyć w różnego rodzaju elementach wspierających taką przyszłą misję. Tylko pytanie, czego ta przyszła misja miałaby bronić, jakiego pokoju. Bo na razie nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego światła w tunelu co do rozwiązania pokojowego – stwierdził Marcin Przydacz w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

09:24 Ukraina po raz pierwszy zaprezentowała pocisk „Długi Neptun”

Ukraina po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała dalekosiężną modyfikację pocisku manewrującego R-360 „Neptun” pod nazwą „Długi Neptun”. Pocisk ten jest w stanie razić cele w odległości do 1000 kilometrów – podał serwis Defense Express. Dokładna specyfikacja tego pocisku nie została ujawniona.

09:04 Atak rosyjskiego drona na samochód w obwodzie sumskim. Nie żyje 37-latek

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku ataku rosyjskiego drona na prywatny samochód w obwodzie sumskim rano 25 sierpnia - poinformowała w serwisie Telegram Prokuratura Obwodu Sumskiego. „Około godziny 5:00 Rosjanie zaatakowali dronem prywatny samochód, który przemieszczał się przez teren wsi Nowa Słoboda. Zginął 37-letni kierowca, a ranni zostali również pasażerowie – 56-letnia kobieta i jej 62-letni mąż”.

08:52 W obwodzie charkowskim zginęła 82-latka

Szef charkowskiej administracji Ołeh Syniehubow poinformował, że w ciągu ostatniej doby cztery miejscowości w regionie były atakowane przez wojska rosyjskie. W wyniku uderzeń zginęła 82-letnia kobieta, a sześć osób odniosło obrażenia - dodał.

08:36 Ostrzał na północy Ukrainy

W ciągu ostatniej doby na terenie 46 miejscowości obwodu sumskiego odnotowano łącznie 140 rosyjskich ostrzałów, najwięcej w rejonach sumskim, szosteckim i konotopskim - podała Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa informując, że jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych. Alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 16 godzin i 21 minut.

08:15 Część Szahidów przedarła się przez ukraińską obronę

Od godz. 19.00 w niedzielę wojska rosyjskie atakowały Ukrainę za pomocą 104 dronów uderzeniowych typu Szahid oraz bezzałogowców-wabików – podało dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych informując, że do godz. 8.00 czasu lokalnego w poniedziałek obrona powietrzna zneutralizowała 76 maszyn. Uderzenia 28 rosyjskich dronów odnotowano w 15 lokalizacjach - przekazali Ukraińcy.

07:54 Wicekanclerz Niemiec na Ukrainie. „Ukraina może liczyć na Niemcy”

W poniedziałek z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przybył Lars Klingbeil, wicekanclerz Niemiec. – Putin nie powinien mieć złudzeń, że wsparcie Niemiec dla Ukrainy może się załamać – powiedział, cytowany przez agencję Reutera. Dodał, że spośród państw Europy to Niemcy udzielają Ukrainie największego wsparcia. – Ukraina może nadal polegać na Niemczech – zadeklarował.

07:36 Rosjanie zrzucili 130 bomb

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak rakietowy i 79 uderzeń z powietrza za pomocą łącznie jednego pocisku i 130 kierowanych bomb lotniczych - podało ukraińskie dowództwo dodając, że Rosjanie przeprowadzili także 4,7 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 26 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, oraz użyli 4711 dronów kamikadze.

07:17 Prawie 160 starć na froncie

Podsumowując niedzielne wydarzenia na froncie Sztab Generalny Ukrainy podał, że w ciągu minionej doby doszło do 159 starć między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (46), nowopawłowskim (31), łymańskim (20), siewierskim (12), kupiańskim oraz północno-słobożańskim i kurskim (po 10), kramatorskim (6), południowo-słobożańskim i torećkim (po 5).

07:01 Ostrzał w obwodzie zaporoskim

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzelały 13 miejscowości w obwodzie zaporoskim - podał szef lokalnych władz Iwan Fedorow. Dodał, że odnotowano m.in. 166 pocisków artyleryjskich i 327 dronów, a ofiar w ludziach nie było.

06:45 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego 2022 roku Rosja straciła na Ukrainie ok. 1 076 940 żołnierzy, 11 130 czołgów, 23 175 pojazdów opancerzonych, 31 946 zestawów artyleryjskich, 1472 wyrzutnie rakiet, 1211 zestawów przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 53 347 bezzałogowych statków powietrznych, 3598 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 59 672 pojazdy (w tym cysterny) i 3948 jednostki sprzętu specjalnego.

06:26 Ukraińskie drony zestrzelone nad Rosją

W nocy - od godz. 23.00 do 7.00 czasu moskiewskiego - rosyjska obrona przeciwlotnicza strąciła 21 ukraińskich dronów - podało Ministerstwo Obrony Rosji. Najwięcej maszyn zestrzelono nad obwodami smoleńskim (7) i briańskim (6) - czytamy w komunikacie.

06:10 Zagraniczne delegacje w Kijowie

W poniedziałek w Kijowie mają zjawić się zagraniczne delegacje. Departament Bezpieczeństwa Państwowego Ukrainy poinformował, że w związku z ich obecnością w centralnej części miasta będą obowiązywać tymczasowe ograniczenia w ruchu drogowym.

05:50 Ukraińcy kontrolują niewielką część obwodu donieckiego. Są to jednak tereny, na których znajdują się ważne umocnienia

Po ustabilizowaniu frontu w 2015 roku dowódcy ukraińskiej armii przewidywali, że Kreml wcześniej czy później będzie chciał podbić te tereny. Dlatego rozpoczęto budowę rozległych umocnień. Słowiańsk i Kramatorsk, dwa miasta znajdujące się nadal pod kontrolą Ukrainy, chronione są 50-kilometrowym pasem dość rozwidlonych fortyfikacji, w które wchodzą zarówno umocnienia stałe (bunkry), jak i polowe: transzeje, rowy i pułapki przeciwczołgowe czy pola minowe. Ponieważ wolna część regionu jest bardzo zurbanizowana, gęsta zabudowa w połączeniu z umocnieniami stanowi bardzo poważną przeszkodę na drodze rosyjskiej armii.

05:39 Siedem dronów strąconych nad obwodem smoleńskim

Gubernator obwodu Wasilij Anochin poinformował, że w wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

05:20 Ukraińcy dementują doniesienia o wstrzymaniu przez USA dostaw broni na Ukrainę

„Informacja o »zawieszeniu dostaw broni z USA« na Ukrainę to dezinformacja, która została celowo wrzucona w przestrzeń informacyjną pod pozorem nowych doniesień. W rzeczywistości to stary fake, który krążył od kilku miesięcy” - informuje ukraińskie Centrum do Walki z Dezinformacją.

05:16 Szef MSZ Ukrainy z apelem do Węgier: Stańcie się niezależni od Rosji jak reszta Europy

Po tym jak Péter Szijjártó, szef MSZ Węgier, zarzucił Ukrainie godzenie w węgierską suwerenność poprzez ataki na rosyjski rurociąg przyjaźń, dostarczający ropę na Węgry i Słowację, Andrij Sybiha zwrócił się do szefa węgierskiej dyplomacji z apelem, by Budapeszt „zdywersyfikował” źródła pozyskiwania energii i „stał się niezależny od Rosji, jak reszta Europy”.

05:14 W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie ostrzelali Sumy

W mieście rozległo się ponad 10 eksplozji. W wyniku ataku w płomieniach stanęły budynki mieszkalne. Na razie nie wiadomo ile osób ucierpiało w ostrzale.

05:08 Ukraiński wywiad wojskowy w związku z Dniem Niepodległości Ukrainy zrzucił skierowane do Rosjan ulotki na różnych odcinkach frontu

Jak czytamy na stronie ukraińskiego wywiadu wojskowego w dostarczonej masowo „poczcie polowej” przypominano Rosjanom o „nieuchronnym końcu ich nikczemnego istnienia: śmierci, gniciu w ukraińskich czarnoziemach i piekle”. „I aby informację w ulotkach było im łatwiej przyjąć, towarzyszył jej ostrzał z artylerii rakietowej” - podkreśla ukraiński wywiad.

05:04 Wiaczesław Wołodin z wizytą w Pekinie

Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin przybył w poniedziałek z oficjalną wizytą do Chin. W czasie wizyty Wołodin ma m.in. wziąć udział w dziesiątej sesji Międzyparlamentarnej Komisji ds. Współpracy między Zgromadzeniem Federalnym Federacji Rosyjskiej a Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Ludowych.

04:50 W nocy ukraińskie drony atakowały Moskwę

O strąceniu dwóch dronów, lecących w stronę rosyjskiej stolicy, poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin.

04:45 Tak wyglądała sytuacja na froncie 1278 dnia wojny

