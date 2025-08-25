W dodatku Słowiańsk i Kramatorsk leżą w dolinie rzeki Kazennyj Torec (dopływu Dońca). Ukraińskie umocnienia znajdują się zarówno po wschodniej stronie rzeki, zagrożonej przez Rosjan, jak na wzniesieniach na jej zachodnim brzegu, już za obu miastami. Nawet więc zdobycie obu miejscowości niewiele dałoby armii Kremla, gdyż byłaby w nich ostrzeliwana z zachodniego pasa umocnień.

– To nie są po prostu okopy, ale głęboko urzutowana obrona (…). W całym rejonie są wzniesienia, rzeki i strefy miejskie, co czyni go bardzo trudnym do podbicia – powiedziała „The Independent” Elina Beketowa z Center for European Policy Analysis.

Niektóre amerykańskie agencje wywiadowcze sądzą jednak, że Rosjanie byliby w stanie podbić ten rejon do końca października obecnego roku. Takie oceny wyśmiał prezydent Wołodymyr Zełenski. – Teraz utrzymują jakieś 67-69 proc. (obwodu). To znaczy, że w ciągu prawie czterech lat wojny okupowali około jednej trzeciej obwodu donieckiego (jeszcze 1/3 okupowali przed rozpoczęciem inwazji–red.) Dlatego opowieści o tym, że podbiją nasz Donbas do końca roku, to tylko opowieści. Żeby go ostatecznie okupować potrzebują ze cztery lata – powiedział po powrocie z Waszyngtonu.

Zajęcie obwodu donieckiego otwiera drogę w głąb Ukrainy

Ukraińscy analitycy przypomnieli przy okazji jak niewiele zdobyła rosyjska armia w ciągu ostatnich trzech lat. Od zakończenia serii ukraińskich kontrataków w listopadzie 2022 roku, gdy wojna przybrała formę walki pozycyjnej, Rosjanie do dzisiaj podbili tylko około 0,97 proc. ukraińskiego terytorium. „W ciągu 32 miesięcy zajęli teren wielkości dwóch Luksemburgów. (…) Za cenę ogromnych strat” – podsumował jeden z nich.

Gdyby obecnie Ukraińcy oddali nieokupowaną część obwodu donieckiego, front przesunąłby się 80 kilometrów na zachód. Przede wszystkim jednak opuściliby swoje umocnienia, za którymi rozciąga się trudny do obrony, dość płaski step.