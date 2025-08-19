Aktualizacja: 19.08.2025 10:22 Publikacja: 19.08.2025 07:12
Z dokumentu wynika, że Ukraina już przed szczytem planowała zakup broni w USA wartej ok. 100 mld dolarów ze środków, przekazanych jej przez europejskich partnerów. Zakup ten miał być elementem starań Ukrainy o amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa po zawarciu przez Kijów porozumienia pokojowego z Rosją. Po rozmowach w Białym Domu Zełenski ogłosił, że Ukraina kupi w USA broń wartą 90 mld dolarów – z wypowiedzi prezydenta Ukrainy wynika, że mają to być głównie samoloty i zestawy obrony przeciwlotniczej.
W dokumencie opisanym przez „Financial Times” Ukraina pisze też o propozycji umowy wartej 50 mld dolarów na produkcję przez USA dronów we współpracy z ukraińskimi firmami. O eksporcie dronów do USA Zełenski również mówił po spotkaniu w Białym Domu.
Trump pytany w poniedziałek w Białym Domu o kontynuowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy przez USA odparł: „My niczego nie dajemy. Sprzedajemy broń”. Propozycja dużych zakupów amerykańskiego uzbrojenia przedstawiona przez Kijów ma być atrakcyjna dla Waszyngtonu właśnie ze względu na korzyści dla amerykańskiej branży zbrojeniowej.
Ponadto w dokumencie, o którym pisze „Financial Times” czytamy, że Ukraina domaga się zawieszenia broni przed podjęciem rozmów pokojowych. Trump początkowo również popierał ten postulat – już wiosną USA apelowały do obu stron o 30-dniowe, bezwarunkowe zawieszenie broni, na co zgodziła się Ukraina i co odrzuciła Rosja – ale obecnie, po szczycie na Alasce, gdzie prezydent USA spotkał się z Władimirem Putinem, jego stanowisko w tej sprawie zmieniło się. Teraz Trump opowiada się za negocjowaniem porozumienia pokojowego w trakcie, gdy na froncie nadal trwają walki. Jest to zgodne ze stanowiskiem Rosji, która obecnie prowadzi ofensywę w Donbasie, gdzie rosyjskie oddziały zbliżają się do Pokrowska, ważnego węzła logistycznego w obwodzie donieckim.
Postulat Zełenskiego w sprawie zawieszenia broni poprzedzającego rozmowy pokojowe popierają europejscy sojusznicy Kijowa – prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i brytyjski premier Keir Starmer.
– Nie wyobrażam sobie, żeby następne spotkanie miało miejsce bez zawieszenia broni – mówił w poniedziałek Merz. – Więc pracujmy nad tym i spróbujmy wywrzeć presję na Rosję, ponieważ wiarygodność tych starań, które podejmujemy dziś, zależy od tego, czy przynajmniej dojdzie do zawieszenia broni – dodał.
Ukraina w dokumencie, opisywanym przez „Financial Times” podkreśla, że „trwały pokój nie może być oparty na ustępstwach i prezentach dla Putina, ale na silnych ramach bezpieczeństwa, które przeciwdziałają przyszłej agresji”.
Kijów zwraca też uwagę, że materiały emitowane przez rosyjską telewizję wskazują, iż Kreml nie myśli poważnie o pokoju i ma niskie mniemanie o przywództwie Trumpa. Dowodem na to mają być wypowiedzi czołowego kremlowskiego propagandzisty, Władimira Sołowiowa, który groził Trumpowi, że Moskwa może „zniszczyć (USA) za pomocą broni atomowej”.
Z dokumentu wynika też, że Ukraina wyklucza porozumienie przewidujące ustępstwa terytorialne na rzecz Rosji. Kijów odrzuca możliwość przystania na propozycję przedstawioną przez Putina na Alasce, gdzie rosyjski przywódca miał mówić, iż Moskwa jest gotowa zakończyć wojnę, jeśli Ukraina wycofa się z kontrolowanej jeszcze części Donbasu (w innych miejscach linia frontu miałaby zostać zamrożona). W dokumencie czytamy, że zgoda na taki scenariusz, dałaby Putinowi „punkt wyjścia do przyszłej, szybkiej ofensywy Rosji w kierunku Dniepra (stolica obwodu dniepropietrowskiego)” i umożliwiłaby Putinowi „osiągnięcie celów agresji innymi środkami”.
Donbas
Foto: PAP
Ukraina stoi na stanowisku – wskazuje dokument – że Rosja próbuje doprowadzić do rozstrzygnięć w kwestiach terytorialnych przed rozmowami pokojowymi, aby stworzyć fakty dokonane, nie robiąc jednocześnie nic, by zapewnić przyszłe bezpieczeństwo Ukrainie.
W dokumencie czytamy też, że Ukraina domaga się pełnej rekompensaty od Rosji za zniszczenia wojenne, która mogłaby być uzyskana z zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów o wartości 300 mld dolarów. Ponadto Kijów stoi na stanowisku, że sankcje wobec Rosji mogą być złagodzone jedynie wtedy, jeśli Rosja będzie przestrzegać przyszłego porozumienia pokojowego.
