Donald Trump
Poziom zadowolenia z tego, w jaki sposób Trump sprawuje prezydenturę, utrzymał się na poziomie z lipca i jest najniższy od czasu zaprzysiężenia Trumpa na drugą kadencję. Gdy Trump obejmował prezydenturę, zadowolenie z tego, że to on stanie na czele państwa, wyrażało 47 proc. badanych. Joe Biden, poprzednik Trumpa w Białym Domu, w ostatnim miesiącu swojej kadencji mógł liczyć na przychylność 38 proc. respondentów.
Sześciodniowy sondaż przeprowadzono na grupie 4 446 pełnoletnich obywateli Stanów Zjednoczonych. Margines błędu wynosi ok. 2 punktów proc.
W czasie prowadzenia badania pojawiły się dane gospodarcze wskazujące na pogarszającą się sytuację na amerykańskim rynku pracy, a także w trakcie intensywnych działań dyplomatycznych podejmowanych przez administrację Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny na Ukrainie.
Donald Trump - najważniejsze daty
Sondaż wskazuje, że zadowolenie z prezydentury Donalda Trumpa spada w szczególności wśród Latynosów – a więc wyborców, których poparcie przyczyniło się do wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Obecnie zadowolonych z prezydentury Trumpa jest 32 proc. przedstawicieli tej grupy etnicznej – tak niskich notowań wśród Latynosów Trump nie notował jeszcze w czasie tej kadencji.
Z badania wynika też, że 54 proc. respondentów (w tym jeden na pięciu Republikanów) jest zdania, że Trump zbyt zbliżył się do Rosji. W pierwszych miesiącach prezydentury krytycy Trumpa wielokrotnie zarzucali mu, że jest zbyt przychylny Władimirowi Putinowi, akceptując m.in. fakt, że Ukraina musi zrzec się Krymu i wykluczając możliwość wejścia Ukrainy do NATO, co było zgodne z postulatami Kremla. Podczas niedawnego szczytu na Alasce zwracano uwagę, że Trump przyjął Putina, poszukiwanego listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z udziałem w wywozie ukraińskich dzieci do Rosji, z honorami – przed rosyjskim prezydentem w bazie lotniczej w Anchorage, gdzie doszło do spotkania, rozwinięto m.in. czerwony dywan.
42 proc. badanych jest zadowolonych ze sposobu, w jaki Trump walczy z przestępczością, a 43 proc. wyraża poparcie dla jego polityki migracyjnej. Ta ostatnia budzi w USA duże kontrowersje – zdecydowane działania podejmowane przeciw nielegalnym imigrantom, w tym naloty na ich miejsca zatrudnienia, doprowadziły do fali protestów m.in. w Los Angeles, gdzie około połowy mieszkańców stanowią Latynosi.
