Poziom zadowolenia z tego, w jaki sposób Trump sprawuje prezydenturę, utrzymał się na poziomie z lipca i jest najniższy od czasu zaprzysiężenia Trumpa na drugą kadencję. Gdy Trump obejmował prezydenturę, zadowolenie z tego, że to on stanie na czele państwa, wyrażało 47 proc. badanych. Joe Biden, poprzednik Trumpa w Białym Domu, w ostatnim miesiącu swojej kadencji mógł liczyć na przychylność 38 proc. respondentów.

Sondaż: Latynosi coraz bardziej niezadowoleni z prezydentury Donalda Trumpa

Sześciodniowy sondaż przeprowadzono na grupie 4 446 pełnoletnich obywateli Stanów Zjednoczonych. Margines błędu wynosi ok. 2 punktów proc.

W czasie prowadzenia badania pojawiły się dane gospodarcze wskazujące na pogarszającą się sytuację na amerykańskim rynku pracy, a także w trakcie intensywnych działań dyplomatycznych podejmowanych przez administrację Donalda Trumpa w celu zakończenia wojny na Ukrainie.

Donald Trump - najważniejsze daty

Sondaż wskazuje, że zadowolenie z prezydentury Donalda Trumpa spada w szczególności wśród Latynosów – a więc wyborców, których poparcie przyczyniło się do wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Obecnie zadowolonych z prezydentury Trumpa jest 32 proc. przedstawicieli tej grupy etnicznej – tak niskich notowań wśród Latynosów Trump nie notował jeszcze w czasie tej kadencji.