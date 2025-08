Na przykład w czerwcu BLS poinformowało, że zaprzestało zbierania danych do wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w trzech miastach (Lincoln w Nebrasce; Buffalo w Nowym Jorku; i Provo w Utah) oraz zwiększyło „imputacje” dla niektórych pozycji (technika statystyczna, która w uproszczeniu oznacza więcej wyedukowanych szacunków).

To zaniepokoiło przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. W zeznaniach przed Kongresem w czerwcu Powell powiedział, że wierzy w dokładność danych BLS, ale niepokoi go to, co może stać się trendem.

„Nie powiedziałbym, że dziś martwię się o dane, chociaż nastąpiło bardzo łagodne pogorszenie zakresu badań”– powiedział wtedy Powell, odpowiadając na pytanie o jakość danych z badań. „Ale powiedziałbym, że kierunek, w którym zmierzamy, jest czymś, co mnie niepokoi”– dodał.

Administracja Trumpa broni się przed zarzutami manipulacji

Sekretarz pracy Lori Chavez-DeRemer napisała w poście w mediach społecznościowych, że popiera zastąpienie McEntarfer.