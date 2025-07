Spada liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłek

Liczba Amerykanów składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadła szósty tydzień z rzędu, osiągając najniższy poziom od połowy kwietnia. Departament Pracy poinformował w czwartek, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu kończącym się 19 lipca spadła o 4000 do 217 000. To mniej niż 227 000 nowych wniosków, których spodziewali się analitycy.

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych są postrzegane jako reprezentatywne dla zwolnień.

Na początku lipca Departament Pracy poinformował, że amerykańscy pracodawcy stworzyli w czerwcu zaskakująco dużo 147 000 miejsc pracy, co stanowi kolejny dowód na to, że amerykański rynek pracy nadal wykazuje odporność pomimo niepewności związanej z polityką gospodarczą prezydenta Donalda Trumpa. Wzrost zatrudnienia był znacznie większy niż oczekiwano, a stopa bezrobocia spadła o 4,1 proc. z 4,2 proc. w maju.

Wzrost zatrudnienia w USA w czerwcu był nieoczekiwanie solidny, ale prawie połowa wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem pochodziła z sektora rządowego, a wzrosty w sektorze prywatnym były najniższe od ośmiu miesięcy, ponieważ firmy zmagały się z narastającymi trudnościami gospodarczymi. Chociaż uważnie śledzony raport Departamentu Pracy o zatrudnieniu również wykazał spadek stopy bezrobocia do 4,1 proc. w zeszłym miesiącu z 4,2 proc. w maju, wynikało to częściowo z odejścia części osób z rynku pracy. Średni tydzień pracy był w zeszłym miesiącu krótszy, co sugeruje, że firmy prawdopodobnie skracały godziny pracy.