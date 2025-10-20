Aktualizacja: 20.10.2025 17:00 Publikacja: 20.10.2025 16:14
Aż dwie trzecie pracowników biurowych mówi o spadku liczby ofert pracy, a ponad dwie piąte z nich dostrzega też spadek wynagrodzeń – dowodzi udostępniony „Rzeczpospolitej” raport z badania firmy rekrutacyjnej Manpower (jest częścią ManpowerGroup), które w sierpniu tego roku objęło 750 osób pracujących w biurach, tzw. white collar. Obecną koniunkturę na rynku pracy najgorzej oceniają początkujący pracownicy na stanowiskach asystenckich (czyli juniorskich) – najbardziej podatni na wpływ i tak raczkującej dopiero sztucznej inteligencji.
Niemal trzy czwarte z ankietowanych asystentów dostrzega malejącą dostępność ofert pracy, co widać również w statystykach portali rekrutacyjnych. Szczególnie serwisów wyspecjalizowanych w branży IT. W spółkach technologicznych jest już standardem wykorzystanie narzędzi AI, które przejmują coraz większą część powtarzalnych zadań zlecanych wcześniej juniorom.
Natomiast pracownicy na stanowiskach asystenckich nieco lepiej oceniają płacowe trendy – nieco rzadziej niż ogół badanych mówią o spadku wynagrodzeń (41 proc. wobec 42 proc. w całym badaniu), a z kolei niewiele rzadziej niż specjaliści wskazują na ich wzrost (37 proc.). Może to jednak wynikać z faktu, że wynagrodzeniom asystentów bliżej jest do podwyższonej w tym roku płacy minimalnej, która zwiększy się także w przyszłym roku, choć już dużo wolniej niż w ostatnich latach.
Częściej niż asystenci dostrzegają spadkowy trend w wynagrodzeniach przedstawiciele kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla; 46 proc. kierowników i 49 proc. dyrektorów uważają, że wynagrodzenia zmniejszyły się, choć ponad czterech na dziesięciu z nich mówi o wzroście płac.
Bardziej spójni są w swych opiniach specjaliści – wśród nich nieco mniejsza jest różnica między tymi, którzy widzą spadek płac (42 proc.), a tymi, którzy oceniają, że wynagrodzenia rosną (38 proc.). Natomiast to głównie specjaliści i kierownicy wpływają na duży odsetek osób mówiących o kurczącej się liczbie ofert pracy.
– Opinie społeczne zawsze są kształtowane nie tylko przez to, co się dzieje, ale też przez to, co się mówi w otoczeniu badanych osób – zwraca uwagę Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, przypominając, że dane GUS pokazują systematyczny wzrost płac. Np. we wrześniu średnie wynagrodzenie było o 7,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem ekonomisty, nienajlepsze nastroje uczestników badania Manpower wynikają również z ogólnej niepewności geopolitycznej i makroekonomicznej. Ta druga niepewność wynika też z mającej teraz miejsce dużej zmiany technologicznej wynikającej z rozwoju AI, która już wywołuje spore zamieszanie na rynku pracy.
W opiniach zachodnich ekspertów i przedstawicieli firm technologicznych coraz częściej pojawiają się oceny, że zanim AI przyniesie wyraźny wzrost liczby nowych stanowisk, to najpierw trzeba się liczyć z utratą dużej liczby obecnych miejsc pracy biurowej.
– Wiemy, że podobnie jak wcześniejsze zmiany technologiczne, również ta związana z AI wywoła rozwarstwienie się płac i spowoduje, że zniknie część zawodów, a pojawią się nowe. Nie wiemy jednak dokładnie, które zawody znikną, co dodatkowo zwiększa niepewność – ocenia Mateusz Walewski. Według niego, nieco więcej pewności może mieć kadra zarządzająca, bo w prognozach dotyczących skutków rewolucji AI top menedżerowie wskazywani są jako grupa najmniej dotknięta zmianami. Z kolei to oni mogą w większym stopniu skorzystać na poprawie produktywności osiągniętej w wyniku usprawnień AI.
Tę większą pewność top menedżerów widać w badaniu Manpower. Według niego, im wyższa pozycja zawodowa pracownika mierzona przez poziom jego stanowiska, tym większy optymizm w ocenie rynku pracy. Najlepiej koniunkturę na tym rynku oceniają przedstawiciele kadry zarządzającej (6 proc. badanych). Prawie połowa z nich mówi o wzroście wynagrodzeń, a chociaż co drugi dostrzega spadek liczby ofert pracy (w pozostałych badanych grupach tych opinii jest znacznie więcej), to jednocześnie 43 proc. top menedżerów ocenia, że propozycji pracy w tym roku przybyło.
Jak komentuje Katarzyna Pączkowska, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower, menedżerowie to relatywnie mniejsza grupa zawodowa, która ma ugruntowaną pozycję zawodową i jednocześnie jest najmniej mobilna zawodowo. Podczas gdy wśród ogółu badanych odsetek osób planujących w ciągu najbliższego roku zmianę pracy zwiększył się do 35 proc. (z 32 proc. przed rokiem), to wśród top menedżerów wynosi 24 proc.
Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zwraca uwagę, że top menedżerowie to dość specyficzny segment rynku pracy, który rządzi się innymi prawami niż w przypadku specjalistów i kierowników. Kandydatów na stanowiska zarządcze firmy najczęściej szukają nie poprzez oferty pracy, a z pomocą wyspecjalizowanych łowców głów (executive search) i nieco inne czynniki mogą też wpływać na zmiany popytu. W tym choćby zmiany na scenie politycznej, które od ubiegłego roku zwiększają wskaźnik rotacji prezesów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Do tego dochodzą zmiany rynkowe.
– Na dzisiejszym rynku poszukuje się osób łączących kompetencje zarządcze z kompetencjami technologicznymi, gotowych do przeprowadzania transformacji organizacji oraz wprowadzania rozwiązań automatyzacyjnych. Takie osoby mogą liczyć na oferty w branży technologicznej, produkcji czy w sektorze life science – wylicza Katarzyna Pączkowska.
