Zagrożenie dla specjalisty i kierownika

Częściej niż asystenci dostrzegają spadkowy trend w wynagrodzeniach przedstawiciele kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla; 46 proc. kierowników i 49 proc. dyrektorów uważają, że wynagrodzenia zmniejszyły się, choć ponad czterech na dziesięciu z nich mówi o wzroście płac.

Bardziej spójni są w swych opiniach specjaliści – wśród nich nieco mniejsza jest różnica między tymi, którzy widzą spadek płac (42 proc.), a tymi, którzy oceniają, że wynagrodzenia rosną (38 proc.). Natomiast to głównie specjaliści i kierownicy wpływają na duży odsetek osób mówiących o kurczącej się liczbie ofert pracy.

– Opinie społeczne zawsze są kształtowane nie tylko przez to, co się dzieje, ale też przez to, co się mówi w otoczeniu badanych osób – zwraca uwagę Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, przypominając, że dane GUS pokazują systematyczny wzrost płac. Np. we wrześniu średnie wynagrodzenie było o 7,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zdaniem ekonomisty, nienajlepsze nastroje uczestników badania Manpower wynikają również z ogólnej niepewności geopolitycznej i makroekonomicznej. Ta druga niepewność wynika też z mającej teraz miejsce dużej zmiany technologicznej wynikającej z rozwoju AI, która już wywołuje spore zamieszanie na rynku pracy.

W opiniach zachodnich ekspertów i przedstawicieli firm technologicznych coraz częściej pojawiają się oceny, że zanim AI przyniesie wyraźny wzrost liczby nowych stanowisk, to najpierw trzeba się liczyć z utratą dużej liczby obecnych miejsc pracy biurowej.

– Wiemy, że podobnie jak wcześniejsze zmiany technologiczne, również ta związana z AI wywoła rozwarstwienie się płac i spowoduje, że zniknie część zawodów, a pojawią się nowe. Nie wiemy jednak dokładnie, które zawody znikną, co dodatkowo zwiększa niepewność – ocenia Mateusz Walewski. Według niego, nieco więcej pewności może mieć kadra zarządzająca, bo w prognozach dotyczących skutków rewolucji AI top menedżerowie wskazywani są jako grupa najmniej dotknięta zmianami. Z kolei to oni mogą w większym stopniu skorzystać na poprawie produktywności osiągniętej w wyniku usprawnień AI.

AI niestraszna prezesom i dyrektorom

Tę większą pewność top menedżerów widać w badaniu Manpower. Według niego, im wyższa pozycja zawodowa pracownika mierzona przez poziom jego stanowiska, tym większy optymizm w ocenie rynku pracy. Najlepiej koniunkturę na tym rynku oceniają przedstawiciele kadry zarządzającej (6 proc. badanych). Prawie połowa z nich mówi o wzroście wynagrodzeń, a chociaż co drugi dostrzega spadek liczby ofert pracy (w pozostałych badanych grupach tych opinii jest znacznie więcej), to jednocześnie 43 proc. top menedżerów ocenia, że propozycji pracy w tym roku przybyło.