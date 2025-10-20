Aktualizacja: 20.10.2025 10:33 Publikacja: 20.10.2025 10:02
We wrześniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6409,9 tys. etatów i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2025 r. wyniosło 8750,34 zł, tj. wzrosło nominalnie o 7,5 proc. w porównaniu z wrześniem ub. roku.
Prawie połowa Polaków zwiększa swoje dochody dzięki dodatkowej pracy. Wielu z nich zarabia na zda...
