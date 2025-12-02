Jednocześnie EIGE zwraca uwagę na postęp na przestrzeni lat – tegoroczny GEI jest o 7,4 pkt. wyższy niż przed dekadą i o 3,5 pkt. wyższy niż przed pięcioma laty.

Podobnie jak w poprzednich latach, również i teraz ogólny wskaźnik równości płci dla całej Unii zaniżają kraje naszego regionu, w tym Polska. Z wynikiem 57,8 pkt. na 100 możliwych do osiągnięcia, nasz kraj zajął 19. miejsce w tegorocznym zestawieniu, w którym liderem jest Szwecja (73,7 pkt.), wyprzedzająca tylko o włos Francję (73,7 pkt.), która bardzo dobrze wypada pod względem równości płci w wymiarze władzy i wiedzy, a takżeDanię (71,8 pkt.). Najmniej równościowy okazał się Cypr (47,6 pkt.).

Co prawda nasz kraj plasuje się całkiem wysoko pod względem sytuacji kobiet na rynku pracy (gdzie jednym z kryteriów jest ich zatrudnienie w sektorze ICT), bo z 74,8 pkt. zajmujemy siódme miejsce w Unii. Całkiem dobrze wygląda też u nas równość płci w wymiarze pieniędzy (ósme miejsce).

Polki mają za mało władzy

Ogólny wskaźnik GEI dla Polski znacząco obniża jednak brak równości w dziedzinie władzy polityczno-ekonomicznej i społecznej. W tym obszarze, w którym EIGE ocenia udział kobiet we władzach państwowych i samorządowych, a także we władzach największych spółek publicznych i organizacji sportowych, Polska uzyskała zaledwie 21,5 pkt. na 100 możliwych. Z tym wynikiem jesteśmy dopiero na 24. pozycji wśród 27 państw Unii, gdzie najwyższą punktację ma Szwecja (80,3).

Z raportu wynika, że obszar władzy wypadł jednak najgorzej w tegorocznym GEI ze średnim wynikiem zaledwie 40,5 pkt.