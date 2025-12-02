Aktualizacja: 02.12.2025 18:18 Publikacja: 02.12.2025 18:07
Foto: AdobeStock
W ciągu roku węgierski sektor produkcyjny dotknęły zwolnienia, które sami Węgrzy nazywają „masowymi”. Między wrześniem 2024 a wrześniem 2025 roku w węgierskich zakładach motoryzacyjnych i elektronicznych zlikwidowano tysiące miejsc pracy, pisze węgierski portal Portfolio.hu.
Największe redukcje miały miejsce w kluczowych zakładach przemysłowych. Fabryka akumulatorów Samsung SDI w Göd zmniejszyła załogę o 744 osoby. Produkcja spadła do połowy szczytowego poziomu z 2023 r. z powodu spowolnienia na europejskim rynku samochodów elektrycznych. Koncern Audi rozstał się w Győr z 701 pracownikami, a produkcja silników w firmie zmniejszyła się o 10 proc. w pierwszych pięciu miesiącach 2025 r. w ujęciu rocznym.
Czytaj więcej
„W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbána wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Karol...
Zatrudnienie w czterech węgierskich firmach koncernu Robert Bosch zmniejszyło się łącznie o ponad 600 osób. Jabil Circuit w Tiszaújváros zwolnił 526 osób, Flextronics w Zalaegerszeg – 506 osób, a Aumovio w Veszprém – 467 osób. W fabryce opon koncernu Continental w Makó zwolnienia potrwają do 31 grudnia. W całych Węgrzech między grudniem 2023 a grudniem 2024 r. liczba pracowników w przemyśle motoryzacyjnym zmniejszyła się ze 104,5 tysiąca do 102,3 tysiąca, co odpowiada spadkowi o 2,1 proc. Warto dodać, że Węgry liczą niecałe 9,8 mln obywateli.
"Kłopoty niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego bezpośrednio dotykają również Węgry, ponieważ krajowa gospodarka jest ściśle powiązana z niemieckim eksportem i łańcuchami produkcyjnymi" – tłumaczy András Babos, analityk Portfolio.
Masowe zwolnienia są jednak objawem większego i groźniejszego zjawiska, którym jest coraz gorsza sytuacja całej węgierskiej gospodarki. Wielkość produkcji przemysłowej w sierpniu 2025 r. była o 7,3 proc. niższa w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Najnowsze dane statystyczne mówią, że węgierski PKB zwiększył się w trzecim kwartale o 0,6 proc. r/r. Dla porównania PKB Polski w tym okresie wzrósł o 3,8 proc.
Na Węgrzech jest więc nadmiar pracowników, a w sąsiedniej Ukrainie dramatycznie ich brakuje. Po agresji Putina Ukrainę opuściło około 6 mln obywateli. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, z Ukrainy wyjechało około 1,6 miliona osób w wieku produkcyjnym, z czego większość stanowią kobiety. Mężczyzn z ukraińskiego rynku pracy wyciągnęła rosyjska wojna.
Agencja Unian podaje, że wiele branż boryka się z brakiem siły roboczej, a w niektórych ukraińskich miastach praktycznie nie ma już mężczyzn w wieku poborowym. Według Państwowego Centrum Zatrudnienia najdotkliwszy niedobór siły roboczej obserwuje się w sektorach edukacji, transportu lądowego, produkcji metali, produkcji mebli i energetyki.
„Niedobór osób z umiejętnościami technicznymi i wykształceniem jest katastrofalny” – powiedział ukraiński ekonomista Ołeh Pendzin. Analityk polityczny Kostiantyn Batozski zauważył, że przedsiębiorstwa strategiczne, takie jak zbrojeniowe i koleje, są w dużej mierze zwolnione z obowiązku służby wojskowej, ale inne sektory takich ulg nie mają.
Według Państwowego Centrum Zatrudnienia, pobór do wojska utrudnił obsadzanie „męskich” wakatów, szczególnie w rolnictwie.
Czytaj więcej
Są pokorni, nieroszczeniowi, pracowici, przygotowani na najgorsze warunki i najniższą płacę. Kore...
„Wraz z nasileniem mobilizacji, traktorzyści i maszyniści poszli na wojnę. Obecnie braki wykwalifikowanego personelu sięgają nawet 15 proc.” – powiedział Ołeh Chomenko, dyrektor Ukraińskiego Klubu Biznesu Rolnego.
Także blisko cztery razy ludniejsza od Ukrainy Rosja odczuwa wpływ wywołanej przez Putina wojny na rodzimy rynek pracy. Przed poborem uciekło z Rosji za granicę kilka milionów mężczyzn, często z rodzinami. Dziurę w rynku pracy same władze szacują na co najmniej 5 mln ludzi.
Rosyjskie firmy szukają więc pracowników na całym świecie. Zatrudniają najchętniej migrantów zarobkowych z krajów Azji Środkowej, którzy znają język rosyjski i specyfikę kraju. Ale też sięgają do najbiedniejszych państw Azji i Afryki – Bangladeszu, Nepalu, Indii, Zambii czy Konga. Bardzo tanią i niewymagającą siłę roboczą dostarcza też Putinowi jego północnokoreański odpowiednik – Kim Dzong Un. Za koreańskich robotników Rosjanie muszą jednak reżimowi płacić.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pod kątem rynku pracy polscy naukowcy przebadali... bezdomnych. Wyniki są zaskakujące – wszyscy mieli zawód i sp...
Wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych w III kwartale, a także wzrost obrotów firm rekrutacyjnych sygnaliz...
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,6 proc., tyle co we wrześniu - poinformował Główny Urząd Sta...
Jeśli menedżer ma w pracy poczucie zagrożenia, problemy z omawianiem trudnych spraw i czuje się niedoceniany, to...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Wraz z rozwojem technologicznym rośnie liczba nowych zawodów, choć wkrótce to określenie może być przestarzałe.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas