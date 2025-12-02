Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne przyczyny masowych zwolnień na Węgrzech?

W jaki sposób wojna wpłynęła na rynek pracy w Ukrainie i Rosji?

Jakie branże w Ukrainie doświadczają największego niedoboru siły roboczej?

Jakie strategie stosują rosyjskie firmy, aby uzupełnić braki kadrowe?

W ciągu roku węgierski sektor produkcyjny dotknęły zwolnienia, które sami Węgrzy nazywają „masowymi”. Między wrześniem 2024 a wrześniem 2025 roku w węgierskich zakładach motoryzacyjnych i elektronicznych zlikwidowano tysiące miejsc pracy, pisze węgierski portal Portfolio.hu.

Reklama Reklama

Zwolnienia w Samsungu, Audi, Bosch na Węgrzech

Największe redukcje miały miejsce w kluczowych zakładach przemysłowych. Fabryka akumulatorów Samsung SDI w Göd zmniejszyła załogę o 744 osoby. Produkcja spadła do połowy szczytowego poziomu z 2023 r. z powodu spowolnienia na europejskim rynku samochodów elektrycznych. Koncern Audi rozstał się w Győr z 701 pracownikami, a produkcja silników w firmie zmniejszyła się o 10 proc. w pierwszych pięciu miesiącach 2025 r. w ujęciu rocznym.

Zatrudnienie w czterech węgierskich firmach koncernu Robert Bosch zmniejszyło się łącznie o ponad 600 osób. Jabil Circuit w Tiszaújváros zwolnił 526 osób, Flextronics w Zalaegerszeg – 506 osób, a Aumovio w Veszprém – 467 osób. W fabryce opon koncernu Continental w Makó zwolnienia potrwają do 31 grudnia. W całych Węgrzech między grudniem 2023 a grudniem 2024 r. liczba pracowników w przemyśle motoryzacyjnym zmniejszyła się ze 104,5 tysiąca do 102,3 tysiąca, co odpowiada spadkowi o 2,1 proc. Warto dodać, że Węgry liczą niecałe 9,8 mln obywateli.