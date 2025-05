Miliony Rosjan zginęło lub uciekło

Od rozpoczęcia walk w 2022 r. Rosja straciła setki tysięcy (a nawet miliony - danych wiarygodnych tutaj brak) mężczyzn w wieku produkcyjnym. W pierwszym roku zmobilizowano około 300 tysięcy, a według różnych źródeł kraj opuściło od 650 tysięcy do 1,1 miliona Rosjan uciekając przed poborem i wojną. W ciągu najbliższych dwóch lat kontrakty na udział w agresji na Ukrainę podpisało ponad 700 tysięcy Rosjan: ponad 300 tysięcy w 2023 r., prawie 440 tysięcy w 2024 r. — chwalili się tym i Putin, i Miedwiediew.

Dodatkowy cios rynkowi pracy w Rosji zadała państwowa kampania antyimigracyjna po ataku terrorystycznym w Krokus City Hall wiosną 2024 r. W rezultacie ponad 2 miliony migrantów głownie z postsowieckich republik Azji Centralnej, opuściło Rosję (dane oficjalne MSW)

Sytuację pogarszają niekorzystne trendy demograficzne. Według Rosstatu w 2024 r. w Rosji urodziło się zaledwie 1,2 mln dzieci (–3,4 proc. w porównaniu z 2023 r.) — najmniej od lat 90. XX wieku. Na początku 2025 r. wskaźnik urodzeń spadł do 1399, co stanowi najniższy poziom od prawie dwóch dekad.

Według demografa Aleksieja Rakszy pierwszy kwartał tego roku był najgorszy pod względem liczby urodzeń od ponad 200 lat. Na tym tle Rosstat prognozuje coroczny spadek populacji o 0,5 mln w ciągu kilku dziesięcioleci, w wyniku czego do 2046 r. w Rosji będzie żyło 138,8 mln osób (w pesymistycznym scenariuszu – 130 mln). To jednak także dane życzeniowe. ONZ prognozuje, że do 2100 roku liczba Rosjan spadnie do 126 milionów, nawet biorąc pod uwagę napływ migrantów.