Dobra sytuacja na rynku pracy w USA może zniechęcić Fed do cięcia stóp

Nie tylko dane o wzroście etatów za lipiec okazały się lepsze od prognoz. Majowy odczyt został bowiem skorygowany w górę ze 139 tys. do 144 tys., a kwietniowy ze 147 tys. do 158 tys. Stopa bezrobocia spadła z 4,2 proc. do 4,1 proc., podczas gdy średnio prognozowano jej wzrost do 4,3 proc. Wzrost średniej płacy godzinowej wyhamował jednak z 0,4 proc. do 0,2 proc. miesiąc do miesiąca i z 3,8 proc. do 3,7 proc. rok do roku.

Reklama

Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec to zasługa m.in. wzrostu o 73 tys. osób zatrudnienia w sektorze publicznym, z czego 63 tys. przypadło na posady związane z edukacją. Etatów w administracji rządowej ubyło natomiast 7 tys. Ich liczba spadła od stycznia już łącznie o 69 tys., co było m.in. skutkiem cięć wdrażanych przez Departament Efektywności Rządowej (DOGE).

Najwięcej nowych etatów w ochronie zdrowia i branży hotelarskiej

O ile jednak w maju przybyło 137 tys. etatów w amerykańskim sektorze prywatnym, to w czerwcu liczba takich etatów wzrosła tylko o 74 tys. Średnio spodziewano się przyrostu o 105 tys. Wśród branż, które mocno zwiększały zatrudnienie wyróżniała się ochrona zdrowia. Przybyło tam w czerwcu 39 tys. etatów. Zatrudnienie w sektorze hotelarsko-restauracyjno-rozrywkowym wzrosło o 20 tys., a w budownictwie o 15 tys. W przemyśle spadło natomiast o 7 tys.