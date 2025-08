Źródło problemu tkwi jeszcze w decyzjach z 2022 r. i momentu napaści Rosji na Ukrainę, gdy ludzie uciekali z tego kraju do Europy. Choć uchodźcy, w większości dobrze wykształceni, powinni jak najszybciej podjąć pracę, to w Niemczech osoby objęte procedurą azylową mają często zakaz podejmowania pracy. Dlatego w czerwcu 2022 r. dzięki specjalnej klauzuli w ustawie o azylu uchodźcy z Ukrainy uzyskali bezpośredni dostęp do rynku pracy.

W Niemczech jednak jedynie 34 proc. uchodźców z Ukrainy w wieku roboczym podjęło pracę zawodową, dużo lepsze wyniki ma Francja czy Holandia, donosi BR24. Niemcy celowo nie wypychali uchodźców do „pierwszej lepszej” pracy, by nie wywołać efektu drzwi obrotowych, czyli szybkiego podjęcia, ale też szybkiego porzucania niesatysfakcjonujących zajęć. Polityka niemiecka, co może w Polsce brzmieć dość zaskakująco, stawia na dobre przygotowanie uchodźców do wejścia na rynek pracy, a osoby, które otrzymują zasiłek, wpadają pod opiekę urzędów pracy, które mogą zająć się uchodźcami w sposób ukierunkowany – od kursów językowych, przez szkolenia dla osób poszukujących pracy, dalsze kształcenie, pomoc w znalezieniu miejsca opieki nad dziećmi, aż po staże.

Zgodnie z dyskutowanymi obecnie pomysłami, w przyszłości za uchodźców na rynku pracy odpowiedzialne byłyby gminy, co ma swoje konsekwencje, uchodźcy otrzymywaliby wtedy około 100 euro mniej miesięcznie, co przyniosłoby oszczędności dla budżetu, jednak ustałaby opieka ze strony urzędów pracy, a co za tym idzie, także obowiązek podjęcia pracy lub skorzystania z porad agencji. Obecne przepisy o świadczeniach dla azylantów tego nie przewidują, eksperci niemieckiej Federalnej Agencji Pracy przyznają, że ta kwestia wymaga rozstrzygnięcia na poziomie ustawodawczym, także zdecydowania, jak powinien wyglądać proces opieki i wprowadzania uchodźców na rynek pracy.