Prowadzi pani podcast z Markiem Cichockim pod prowokującym tytułem „Niemcy w ruinie?”. Czy ta nazwa napędza wam słuchaczy? Bo część Polaków cieszy się, gdy Niemcom nie idzie.

Tytuł naszego podcastu jest prowokacyjny. Trochę to było odniesienie do hasła z kampanii 2015 roku o Polsce w ruinie. Tymczasem, gdy rozglądamy się dokoła, to widzimy, że Polska niesamowicie się rozwinęła i oczywiście nie jest w ruinie. Niemcy z kolei się zwijają. Ale po to jest ten znak zapytania w naszym tytule, żeby powiedzieć tym, którzy się cieszą: po pierwsze, nie ma się z czego cieszyć, a po drugie, nasi sąsiedzi wcale nie są w takiej ruinie. Owszem, idzie im nie najlepiej, i owszem, trend jest dla nich niepokojący, zarówno jeśli chodzi o politykę, jak i gospodarkę. Ale nadal potencjał tego kraju – ludnościowy, polityczny, gospodarczy – jest ogromny. My postanowiliśmy pokazać, gdzie są te realne problemy niemieckie. Bez zachwytu nad Niemcami, ale i bez niechęci.