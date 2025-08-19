Aktualizacja: 19.08.2025 04:46 Publikacja: 19.08.2025 04:46
Na kierunku południowosłobodziańskim ukraińscy operatorzy dronów zniszczyli czołg i zaatakowali dwie umocnione pozycje Rosjan.
„Uwaga, w nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - brzmi komunikat polskiego Dowództwa Operacyjnego.
Prezydent Francji uważa, że w rozmowach Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego ws. zakończenia wojny na Ukrainie powinna uczestniczyć, jako czwarta strona, Europa. - Gdy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, to też kwestia bezpieczeństwa europejskiego kontynentu – uzasadnił Macron.
Informację o długości rozmowy przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow. Trump poinformował Putina o przebiegu rozmów z Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców państw europejskich. Putin miał - jak twierdzi Uszakow - „podziękować Trumpowi za gościnność i dobrą organizację szczytu na Alasce oraz za postęp osiągnięty w czasie spotkania na drodze do pokojowego rozwiązania ukraińskiego kryzysu”.
Dziennikarz serwisu Axios, Barak Ravid, powołując się na swoje źródło twierdzi, że Waszyngton liczy na zorganizowanie spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim przed końcem sierpnia.
Według „FT” zakup przez Ukrainę broni w USA, który zostałby sfinansowany z pieniędzy przekazanych Kijowowi przez europejskich partnerów, miałby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po zakończeniu wojny z Rosją. Dziennik przypomina, że w przeszłości Ukraina zgłaszała już chęć zakupu 10 amerykańskich zestawów Patriot.
Sekretarz generalny NATO, po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich w Białym Domu, w rozmowie z Fox News podkreślił, że trakcie spotkań nie omawiano kwestii terytorialnych i ewentualnych zmian granic Ukrainy. - Jest jasne dla wszystkich, w tym dla prezydenta Trumpa, że jeśli chodzi o terytorium, to ukraiński prezydent powinien omówić to w czasie trójstronnego spotkania i być może odbyć kolejne rozmowy z Władimirem Putinem po jego zakończeniu – wyjaśnił Rutte.
O ataku dronów na obwód wołgogradzki poinformował jego gubernator, Andriej Boczarow. W wyniku ataku – jak napisał na swoim kanale w serwisie Telegram – doszło do pożaru dachu szpitalnego budynku oraz do pożaru na terenie rafinerii ropy naftowej należącej do koncernu Łukoil. Pożary miały zostać wywołane przez szczątki strąconych dronów.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1272 dniu wojny
Foto: PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
