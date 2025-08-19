04:42 Ukraińska straż graniczna publikuje nagrania z ataków na pozycję Rosjan

Na kierunku południowosłobodziańskim ukraińscy operatorzy dronów zniszczyli czołg i zaatakowali dwie umocnione pozycje Rosjan.

04:40 Nocny atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

„Uwaga, w nocy z 18 na 19 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny rozpoczęło ataki rakietowe na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - brzmi komunikat polskiego Dowództwa Operacyjnego.

04:37 Emmanuel Macron proponuje rozszerzenie formatu trójstronnego rozmów ws. Ukrainy o Europę

Prezydent Francji uważa, że w rozmowach Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego ws. zakończenia wojny na Ukrainie powinna uczestniczyć, jako czwarta strona, Europa. - Gdy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, to też kwestia bezpieczeństwa europejskiego kontynentu – uzasadnił Macron.

04:35 W poniedziałek wieczorem Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali przez ok. 40 minut

Informację o długości rozmowy przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow. Trump poinformował Putina o przebiegu rozmów z Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców państw europejskich. Putin miał - jak twierdzi Uszakow - „podziękować Trumpowi za gościnność i dobrą organizację szczytu na Alasce oraz za postęp osiągnięty w czasie spotkania na drodze do pokojowego rozwiązania ukraińskiego kryzysu”.

04:33 Spotkanie Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim przed końcem sierpnia?

Dziennikarz serwisu Axios, Barak Ravid, powołując się na swoje źródło twierdzi, że Waszyngton liczy na zorganizowanie spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim przed końcem sierpnia.

04:30 „Financial Times”: Ukraina gotowa kupić broń wartą 100 mld dolarów od USA

Według „FT” zakup przez Ukrainę broni w USA, który zostałby sfinansowany z pieniędzy przekazanych Kijowowi przez europejskich partnerów, miałby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych po zakończeniu wojny z Rosją. Dziennik przypomina, że w przeszłości Ukraina zgłaszała już chęć zakupu 10 amerykańskich zestawów Patriot.

04:27 Mark Rutte: Zmiany granic Ukrainy nie były przedmiotem dyskusji w czasie spotkania w Białym Domu

Sekretarz generalny NATO, po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich w Białym Domu, w rozmowie z Fox News podkreślił, że trakcie spotkań nie omawiano kwestii terytorialnych i ewentualnych zmian granic Ukrainy. - Jest jasne dla wszystkich, w tym dla prezydenta Trumpa, że jeśli chodzi o terytorium, to ukraiński prezydent powinien omówić to w czasie trójstronnego spotkania i być może odbyć kolejne rozmowy z Władimirem Putinem po jego zakończeniu – wyjaśnił Rutte.

04:23 Pożar rafinerii ropy naftowej po ataku ukraińskich dronów na obwód wołgogradzki

O ataku dronów na obwód wołgogradzki poinformował jego gubernator, Andriej Boczarow. W wyniku ataku – jak napisał na swoim kanale w serwisie Telegram – doszło do pożaru dachu szpitalnego budynku oraz do pożaru na terenie rafinerii ropy naftowej należącej do koncernu Łukoil. Pożary miały zostać wywołane przez szczątki strąconych dronów.

04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1272 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1272 dniu wojny Foto: PAP

