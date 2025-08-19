Aktualizacja: 19.08.2025 14:52 Publikacja: 19.08.2025 10:59
Emmanuel Macron i Władimir Putin
Foto: AFP
Macron nazwał Putina „drapieżnikiem”, który musi pochłaniać ofiary, aby przetrwać i „potworem u naszych bram”, sugerując, że Kreml stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla bezpieczeństwa całej Europy.
– Putin rzadko wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Stale był siłą destabilizującą. Dąży do ponownego wytyczania granic, aby zwiększyć swoją siłę – mówił francuski prezydent.
Macron wyraził też wątpliwość, czy Rosja „powróci na drogę pokoju i systemu demokratycznego z dnia na dzień”. Jednocześnie prezydent Francji zastrzegł, że nie oznacza to, iż Francja „zostanie zaatakowana jutro” przez Rosję. – Ale oczywiście jest to zagrożenie dla Europy... nie bądźmy naiwni – dodał.
Prezydent Francji mówił też o spotkaniu dwustronnym z udziałem Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, które – jak poinformował na szczycie w Białym Domu prezydent USA Donald Trump – miałoby poprzedzić trójstronne spotkanie Putina, Zełenskiego i Trumpa (taką kolejność spotkań miał zasugerować rosyjski przywódca). W czasie spotkania Zełenskiego z Putinem poruszony ma być temat zmian terytorialnych. Rosja kontroluje obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy, dotychczas Ukraina stała na stanowisku, że nie zrzeknie się żadnych terenów, które – zgodnie z prawem międzynarodowym – składają się na jej terytorium.
Rosyjska inwazja na Ukrainę
Foto: Infografika PAP
Reuters informował, że spotkanie Zełenskiego z Putinem może odbyć się na Węgrzech. Macron również mówił o europejskiej lokalizacji, ale – jego zdaniem – przywódcy powinni spotkać się w kraju neutralnym. – Może w Szwajcarii – ja opowiadam się za Genewą – lub w innym kraju – stwierdził. Macron przypomniał przy tym, że poprzednie dwustronne rozmowy Rosji z Ukrainą były prowadzone w Stambule. Chodzi o trzy rundy negocjacji między Rosją a Ukrainą, do których doszło w tym roku. W trakcie tych rozmów Moskwa i Kijów porozumiały się jedynie w kwestii wymiany jeńców.
Emmanuel Macron, prezydent Francji
Macron był uczestnikiem szczytu w Białym Domu, gdzie – 18 sierpnia – Donald Trump spotkał się najpierw z Wołodymyrem Zełenskim, a potem również z przywódcami kilku państw europejskich. W trakcie spotkania Trump zapowiedział, że USA wesprą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, choć – jak zaznaczył – „pierwszą linię obrony” mają stanowić kraje europejskie.
Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski - najważniejsze daty
Foto: PAP
Trump po rozmowach zadzwonił do Władimira Putina, z którym rozmawiał ok. 40 minut. Prezydent USA zapowiedział, że wkrótce może dojść do spotkania Putina z Zełenskim (zdaniem uczestniczącego w rozmowach w Białym Domu kanclerza Niemiec Friedricha Merza takie spotkanie może odbyć się w ciągu trzech tygodni), a następnie mogłoby odbyć się spotkanie trójstronne Zełenskiego, Putina i Trumpa, które byłoby poświęcone rozmowom na temat porozumienia pokojowego.
Macron po rozmowach w Białym Domu stwierdził, że ten ostatni format powinien zostać rozszerzony o Europę, ponieważ gwarancje bezpieczeństwa będą dotyczyć również sytuacji na całym kontynencie.
Francja jest czołowym państwem tzw. Koalicji chętnych – czyli krajów gotowych do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa na Ukrainie, w tym poprzez wysłanie nad Dniepr swoich sił po zakończeniu wojny.
