Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 21 sek.

Oferta przejęcia InPostu, e-commerce 2026 i nowe chipy Nvidii

InPost otrzymał ofertę przejęcia, e-commerce szykuje się na rewolucję AI w 2026 roku. Chiny uderzają w japońską zbrojeniówkę, a Nvidia zapowiada nową generację chipów dla sztucznej inteligencji.

Publikacja: 07.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Oferta przejęcia InPostu i reakcja rynku

Akcje właściciela sieci paczkomatów InPost wzrosły we wtorek na giełdzie w Amsterdamie o ponad 28 proc. po informacji o otrzymaniu propozycji zakupu wszystkich akcji spółki. InPost nie ujawnił, kto złożył ofertę ani na jakich warunkach, podkreślając jednocześnie, że nie ma pewności co do finalizacji transakcji. Spółka powołała specjalny zespół z udziałem zarządu i rady nadzorczej, który analizuje potencjalne przejęcie. Według doniesień Sky News za ofertą może stać konsorcjum z udziałem funduszu Advent International oraz czeskiego PPF. Rafał Brzoska odmówił komentarza.

Czytaj więcej

Kto chce przejąć InPost? Szalony wzrost kursu akcji spółki
Firmy
Kto chce przejąć InPost? Szalony wzrost kursu akcji spółki

E-commerce w 2026 r. pod presją AI i Chin

Rok 2026 ma być przełomowy dla rynku e-commerce. Jak pisze Piotr Mazurkiewicz w „Rzeczpospolitej”, sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem sprzedaży zarówno online, jak i offline. Eksperci wskazują na rozwój zakupów realizowanych bezpośrednio przez AI, możliwy debiut rozwiązań OpenAI w Europie oraz ekspansję TikTok Shop. Jednocześnie europejskich sprzedawców nadal osłabiają chińskie platformy Temu, Shein i AliExpress. Sytuację ma zmienić wprowadzenie od 1 lipca ceł na przesyłki do 150 euro.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja zmienia zakupy online. Czy InPost będzie pierwszy?
Handel
Sztuczna inteligencja zmienia zakupy online. Czy InPost będzie pierwszy?
Reklama
Reklama

Chiny uderzają w japońską zbrojeniówkę

Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło natychmiastowy zakaz eksportu do Japonii produktów podwójnego zastosowania. Decyzja jest odpowiedzią na wypowiedzi japońskiej premier sugerujące możliwą reakcję Tokio w przypadku zagrożenia Tajwanu. Jak informuje agencja Xinhua, restrykcje mogą uderzyć w japoński przemysł zbrojeniowy i zaostrzyć napięcia w regionie Azji i Pacyfiku.

Czytaj więcej

Chińczycy prowadzą duże gry wojenne wokół Tajwanu
Dyplomacja
Gry wojenne Pekinu. Chiny ćwiczą przejęcie Tajwanu głodem

Nvidia zapowiada nową generację chipów AI

Podczas targów CES w Las Vegas Jensen Huang zapowiedział testy nowej generacji chipów Nvidii przeznaczonych do sztucznej inteligencji. Rodzina procesorów Rubina ma być nawet dziesięciokrotnie wydajniejsza od obecnych rozwiązań i oferować pamięć kontekstową, przyspieszając działanie chatbotów i modeli AI. Informacje podał „Financial Times”.

Czytaj więcej

Największe na świecie targi elektroniki w Las Vegas to święto nie tylko dla fanów gadżetów. Coraz wi
Globalne Interesy
AI dostaje ciało. Giganci technologii odkryją karty na CES 2026

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Azja Chiny Transport Logistyka Rynki Technologie E-commerce Firmy Przejęcia Lifestyle Zakupy InPost Gospodarka biznes Kontrola Zagraniczne Indeksy giełdowe Wall Street AI Temu Shein OpenAI Nvidia geopolityka

Powiązane

Dysponująca jedną z największych w Europie sieci automatów pocztowych firma kurierska działa, poza r
Biznes
Jest chętny na przejęcie InPostu. Kurs firmy kurierskiej poszybował w Amsterdamie
Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore
Biznes
Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Biznes
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Podsumowanie roku: wzrost PKB, giełdowa hossa i stopy procentowe w dół

9 min. 11 sek.

Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Biznes
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Zygmunt Solorz
Biznes
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Dron chińskiej firmy DJI
Biznes
Amerykanie już nie kupią najnowszych chińskich dronów. „Niedopuszczalne ryzyko”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama