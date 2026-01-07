11 min. 21 sek.

Oferta przejęcia InPostu, e-commerce 2026 i nowe chipy Nvidii

InPost otrzymał ofertę przejęcia, e-commerce szykuje się na rewolucję AI w 2026 roku. Chiny uderzają w japońską zbrojeniówkę, a Nvidia zapowiada nową generację chipów dla sztucznej inteligencji.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Oferta przejęcia InPostu i reakcja rynku

Akcje właściciela sieci paczkomatów InPost wzrosły we wtorek na giełdzie w Amsterdamie o ponad 28 proc. po informacji o otrzymaniu propozycji zakupu wszystkich akcji spółki. InPost nie ujawnił, kto złożył ofertę ani na jakich warunkach, podkreślając jednocześnie, że nie ma pewności co do finalizacji transakcji. Spółka powołała specjalny zespół z udziałem zarządu i rady nadzorczej, który analizuje potencjalne przejęcie. Według doniesień Sky News za ofertą może stać konsorcjum z udziałem funduszu Advent International oraz czeskiego PPF. Rafał Brzoska odmówił komentarza.

E-commerce w 2026 r. pod presją AI i Chin

Rok 2026 ma być przełomowy dla rynku e-commerce. Jak pisze Piotr Mazurkiewicz w „Rzeczpospolitej”, sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem sprzedaży zarówno online, jak i offline. Eksperci wskazują na rozwój zakupów realizowanych bezpośrednio przez AI, możliwy debiut rozwiązań OpenAI w Europie oraz ekspansję TikTok Shop. Jednocześnie europejskich sprzedawców nadal osłabiają chińskie platformy Temu, Shein i AliExpress. Sytuację ma zmienić wprowadzenie od 1 lipca ceł na przesyłki do 150 euro.