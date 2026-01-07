11 min. 21 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Akcje właściciela sieci paczkomatów InPost wzrosły we wtorek na giełdzie w Amsterdamie o ponad 28 proc. po informacji o otrzymaniu propozycji zakupu wszystkich akcji spółki. InPost nie ujawnił, kto złożył ofertę ani na jakich warunkach, podkreślając jednocześnie, że nie ma pewności co do finalizacji transakcji. Spółka powołała specjalny zespół z udziałem zarządu i rady nadzorczej, który analizuje potencjalne przejęcie. Według doniesień Sky News za ofertą może stać konsorcjum z udziałem funduszu Advent International oraz czeskiego PPF. Rafał Brzoska odmówił komentarza.
Rok 2026 ma być przełomowy dla rynku e-commerce. Jak pisze Piotr Mazurkiewicz w „Rzeczpospolitej”, sztuczna inteligencja stanie się kluczowym narzędziem sprzedaży zarówno online, jak i offline. Eksperci wskazują na rozwój zakupów realizowanych bezpośrednio przez AI, możliwy debiut rozwiązań OpenAI w Europie oraz ekspansję TikTok Shop. Jednocześnie europejskich sprzedawców nadal osłabiają chińskie platformy Temu, Shein i AliExpress. Sytuację ma zmienić wprowadzenie od 1 lipca ceł na przesyłki do 150 euro.
Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło natychmiastowy zakaz eksportu do Japonii produktów podwójnego zastosowania. Decyzja jest odpowiedzią na wypowiedzi japońskiej premier sugerujące możliwą reakcję Tokio w przypadku zagrożenia Tajwanu. Jak informuje agencja Xinhua, restrykcje mogą uderzyć w japoński przemysł zbrojeniowy i zaostrzyć napięcia w regionie Azji i Pacyfiku.
Podczas targów CES w Las Vegas Jensen Huang zapowiedział testy nowej generacji chipów Nvidii przeznaczonych do sztucznej inteligencji. Rodzina procesorów Rubina ma być nawet dziesięciokrotnie wydajniejsza od obecnych rozwiązań i oferować pamięć kontekstową, przyspieszając działanie chatbotów i modeli AI. Informacje podał „Financial Times”.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
