Donald Trump utrzymuje strategiczną dwuznaczność w sprawie amerykańskiej odsieczy dla Tajwanu

Na początku listopada premier Japonii Sanae Takaichi powiedziała w trakcie debaty parlamentarnej to, co można było usłyszeć nieoficjalnie w Tokio od dawna: Japonia uważa, że obrona Tajwanu jest kluczowa dla bezpieczeństwa samego Kraju Kwitnącej Wiśni. I dlatego w razie chińskiej inwazji Japończycy najpewniej przyjdą Tajwańczykom ze zbrojną odsieczą.

Ta deklaracja wywołała wściekłość w Pekinie nie tylko dlatego, że przywodzi na myśl lata 1895–1945, kiedy Tajwan był japońską kolonią. Włączenie się Japonii w wojnę oznaczałoby poszerzenie konfliktu do skali niemal światowej. A to już bardzo przypomina starcie w Ukrainie, z którym od czterech lat nie może sobie dać rady Rosja.

Podejście Ameryki jest bardziej ostrożne. Trump nie chce jasno rozstrzygnąć, czy Stany przyjdą z pomocą Tajwanowi, czy nie. Taką politykę „strategicznej dwuznaczności” amerykańscy prezydenci utrzymują od 1979 r., kiedy Waszyngton uznał Chiny Ludowe zrywając relacje dyplomatyczne z Tajwańczykami, ale jednocześnie zobowiązał się prawnie do obrony Tajpej.

Jednak decyzja Białego Domu o zawarciu kontraktu na dostawę broni o wartości większej nawet niż to, na co poszedł Joe Biden, i tak wywołuje ostry sprzeciw Pekinu.

Już w 2021 r. w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ówczesny szef tajwańskiej dyplomacji Joseph Wu mówił mi: „Nie zgadzam się z założeniem, że w obliczu chińskiej inwazji Tajwan padnie. Mamy środki, aby się bronić. Nie mogę tu wchodzić w tajemnice wojskowe, ale naszym wzorem jest pojedynek biblijnego Dawida z Goliatem. Górę weźmie demokracja i to Tajwan wyjdzie z tego obronną ręką. Nie wiem, czy inni przyjdą nam z pomocą, ale nie wypada nam o to prosić, oczekiwać, że inne kraje poświęcą swoich synów i swoje córki, aby walczyć za Tajwan. Naszą największą siłą jest gotowość do obrony. Amerykanie nam zresztą mówią: nie możemy wam pomóc bardziej, niż chcecie sobie pomóc sami. Afganistan padł, bo jego władze nie chciały walczyć. 20 lat wsparcia Ameryki temu nie zapobiegło. Z Tajwanem będzie inaczej”.