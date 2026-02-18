„Pracujemy wraz z zespołem, by przybliżyć pokój. Priorytetem są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przedstawiciele Ukrainy mają jasne polecenia w każdym aspekcie negocjacji. Spodziewam się szczegółowego raportu po tych spotkaniach” - napisał w serwisie X prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

W nieco wcześniejszym wpisie Zełenski przyznał, że poniedziałkowe rozmowy były „trudne”, a Rosja „próbuje przeciągnąć negocjacje, które mogłyby już wejść w ostateczną fazę”. „Dziękuję stronie amerykańskiej za zwracanie uwagi na szczegóły i cierpliwość w rozmowach z obecnymi przedstawicielami Rosji” - dodał.

Zełenski dodał, że wyznaczył jasne zadanie dla ukraińskiej delegacji – „zrobić wszystko co możliwe, aby negocjacje były jednak owocne i zwiększyły szansę na pokojowe rozwiązania”. „Ukraina potrzebuje gwarantowanego bezpieczeństwa i wiarygodnego, trwałego pokoju. To dokładnie to, nad czym pracujemy” - podsumował.

Z wpisu Zełenskiego wynika, że strony rozmawiały m.in. o kolejnej wymianie jeńców wojennych i uwolnieniu cywilów.