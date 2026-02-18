Władimir Miediński, doradca Władimira Putina
„Pracujemy wraz z zespołem, by przybliżyć pokój. Priorytetem są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przedstawiciele Ukrainy mają jasne polecenia w każdym aspekcie negocjacji. Spodziewam się szczegółowego raportu po tych spotkaniach” - napisał w serwisie X prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.
W nieco wcześniejszym wpisie Zełenski przyznał, że poniedziałkowe rozmowy były „trudne”, a Rosja „próbuje przeciągnąć negocjacje, które mogłyby już wejść w ostateczną fazę”. „Dziękuję stronie amerykańskiej za zwracanie uwagi na szczegóły i cierpliwość w rozmowach z obecnymi przedstawicielami Rosji” - dodał.
Zełenski dodał, że wyznaczył jasne zadanie dla ukraińskiej delegacji – „zrobić wszystko co możliwe, aby negocjacje były jednak owocne i zwiększyły szansę na pokojowe rozwiązania”. „Ukraina potrzebuje gwarantowanego bezpieczeństwa i wiarygodnego, trwałego pokoju. To dokładnie to, nad czym pracujemy” - podsumował.
Z wpisu Zełenskiego wynika, że strony rozmawiały m.in. o kolejnej wymianie jeńców wojennych i uwolnieniu cywilów.
Tymczasem przewodniczący delegacji rosyjskiej, doradca Władimira Putina Władimir Miediński nazwał negocjacje „trudnymi, ale pragmatycznymi”. Zapowiedział też, że wkrótce dojdzie do kolejnej rundy rozmów, ale nie podał dokładnej daty. Nie chciał też odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.
O pierwszym dniu rozmów Miediński mówił, że negocjacje były „bardzo długie” i prowadzone w „różnych formatach”. Interfax podał, że delegacja rosyjska uczestnicząca w rozmowach jeszcze w środę wróci do Moskwy.
Więcej informacji wkrótce
